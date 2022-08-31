189-й день войны России против Украины: главные события

На 189-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 31 августа, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторонвоенного конфликта по независимым источникам невозможно.

Соглашение ЕС с РФ по визам будет полностью приостановлено

Евросоюз полностью приостановит действие соглашения с Россией об упрощении визового режима, заявил в среду Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Праге по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС. При этом не будет вводиться полный запрет на выдачу европейских виз россиянам, против которого выступили Германия и Франция.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отметила, что Евросоюз не должен лишать поддержки граждан РФ, критически настроенных по отношению к режиму Путина. В свою очередь Эстония в ближайшие недели запретит въезд в страну большинству россиян. Об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, пишет Reuters. Министр добавил, что такие же меры собираются принять и другие страны в регионе.

Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на автомобилях выехала из Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на юго-востоке Украины. "Мы проведем там пару дней", - приводит агентство dpa слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В 15 часов миссия прибыла в Запорожье. Когда эксперты МАГАТЭ прибудут в Энергодар, находящийся под контролем российской армии, где расположена АЭС, неизвестно. Оккупационные власти заявили, что не намерены выдавать членам миссии спецпропуска, поэтому им придется стоять в общей очереди, чтобы попасть на оккупированные Россией территории Запорожской области.

В течение дня Россия и Украина обвинили друг друга в обстрелах Энергодара с целью сорвать проведение инспекции АЭС международными экспертами.

Швеция выделяет новую военную помощь Украине

Швеция предоставляет Украине седьмой пакет военной помощи. Как написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде, он предусматривает передачу артиллерийских боеприпасов на сумму 500 млн шведских крон (около 47 млн евро). Кроме того, шведские власти "определят возможность предоставления шведских самоходных артиллерийских установок Archer, переносных зенитно-ракетных комплексов RBS70 и другой помощи", - отметила глава внешнеполитического ведомства королевства.

Президент ФРГ критикует РПЦ за поддержку войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подверг резкой критике Русскую православную церковь за поддержку войны России против Украины. Руководство РПЦ распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал он на открытии 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей, которая проходит в Карлсруэ. По словам Штайнмайера, РПЦ идет "кощунственным неверным путем". Среди прочего, он упомянул ковровые бомбардировки гражданских целей, военные преступления и разрушение религиозных объектов в Украине. "Ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью", - подчеркнул политик.

Украина предложила спецпрограмму для отказавшихся воевать солдат РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил создать специальную программу для российских военных, которые откажутся воевать в Украине. "Месcедж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь. Я уверен, что это предложение заслуживает того, потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью агентству Reuters.

Бундесвер: Россия способна расширить военный конфликт в регионе

Вооруженные силы России, по оценке бундесвера, в состоянии открыть второй фронт в Европе. "Основная часть сухопутных войск России в настоящее время увязла в войне против Украины. Тем не менее, мы не должны недооценивать потенциал российской армии для обслуживания другого театра военных действий", - сказал генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) в интервью агентству Reuters. Генерал напомнил, что основная масса ВМФ России в войне против Украины еще не использовалась, а военно-воздушные силы имеют значительный потенциал, что также представляет угрозу для НАТО. Это означает, что Россия продолжает обладать "значительными резервами и, с чисто военной точки зрения, в состоянии расширить конфликт на региональном уровне", - подчеркнул Цорн. Однако такие действия России, считает генерал, были бы "очень неразумными".

США предостерегают РФ от "референдумов" в Украине

Проведение "референдумов" на захваченных территориях Украины грозит России новыми санкциями со стороны США. В распоряжении Вашингтона есть ряд мер, к которым могут прибегнуть американские власти, "будь то экономические санкции и другие вещи", - заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель на брифинге. По оценке США, псевдореферендумы могут состояться в ближайшие недели. Однако Киев, Вашингтон и международное сообщество понимают - "Кремль не может силой изменить границы суверенной Украины" независимо от количества российских военнослужащих и назначенных РФ "властей" оккупированных районов, подчеркнули в Госдепе.

В свою очередь, в американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что президент РФ Путин, вероятно, создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России. При этом упоминается информация о создании "адаптационных центров" для проживающих в России "мигрантов", которые обсуждались Путиным и главой Федерального агентства по вопросам национальностей Игорем Бариновым.

Смотрите также: