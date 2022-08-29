187-й день войны России против Украины: главные события

Украинские СМИ сообщают о начале наступления ВСУ на юге Украины, в том числе в Херсонской области. Эту информацию подвердили в объединенном пресс-центре Сил охраны и обороны, но призвали к "информационной тишине".

На 187-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 29 августа, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Наступление ВСУ на юге Украины: в Киеве призывают к информационной тишине

Вооруженные силы Украины начали наступление по ряду направлений на юге страны. Среди прочего, наступательные действия ведутся в Херсонской области, подтвердила глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. В то же время она призвала к информационной тишине. "То, что сейчас такой ажиотаж вызывают новости с фронта, это не правильно. В условиях гибридной войны, информационной войны нужно осознавать, что какие-либо действия, даже если они вдохновляют, должны провестись и иметь логическое завершение и только тогда они могут быть результативными", - заявила Гуменюк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк так же призвал публичных персон не выступить с "суперсенсационными заявлениями". "Предлагаю исходить из осторожного формата комментариев относительно любых наших военных действий", - призвал он.

Между тем в интернете курсирует информация о прорыве первой линии обороны ВС РФ в Херсонской области. В результате украинского наступления занятые ранее позиции покинули 109-й полк самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и российские десантники, сообщила оперативная группировка войск "Каховка". Подтверждения этой информации со ссылкой на свои источники опубликовали ряд украинских СМИ.

Минобороны РФ назвало "неудачным" наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

В свою очередь Минобороны России утверждает, что ВСУ предприняли "неудачную" попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Потери украинских сил в живой силе якобы превысили 560 человек, заявили в Москве. В аннексированном Россией Крыму опровергли начало наступления на юге Украины. "Глава" Крыма Сергей Аксенов утверждает, что данные заявления являются фейком и информационным вбросом.

В оккупационной "администрации" Херсонской области назвали наступление ВСУ "иллюзией". "Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся", - утверждает представитель "администрации" Кирилл Стремоусов в интервью ТАСС.

Тем временем генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о российских обстрелах в Черниговской и Сумской областях, на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Новопавловском и других направлениях. Украинские силы успешно отразили наступление ВС РФ в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, а также в направлении Павловки и по ряду других направлений, отмечается далее. Об украинском наступлении на юге Украины генштаб ВСУ не сообщил.

Российские обстрелы Николаева

В Николаеве заявили о новых российских обстрелах жилых кварталов. Мэр города Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале, что есть попадания в жилые дома и учебные заведения. Известно о двух погибших и пятерых раненых.

Утром российские войска обстреляли Харьков и Днепропетровск. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удары по городу нанесены кассетными снарядами. "С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били "кассетниками" по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет", - говорится в сообщении Терехова в Telegram.

В Херсонской области убит украинский коллаборант

В Херсонской области найден мертвым экс-депутат Верховной рады Алексей Ковалев, который в начале войны перешел на сторону России и был "заместителем председателя" в незаконно созданном оккупантами областном "правительстве". Его гибель, о которой первоначально сообщили российские информагентства со ссылкой на Следственный комитет России, подтвердил бывший депутат Рады Олег Царев. Согласно имеющейся информации, накануне поздним вечером в дом коллаборанта проникли неизвестные и нанесли Ковалеву и его девушке многочисленные ножевые ранения, от которых оба скончались. В июне на Ковалева уже было совершено покушение.

Из черноморских портов вышли еще три судна с украинским продовольствием. О выходе в море очередного каравана в рамках "зернового коридора" сообщило министерство национальной обороны Турции. Пресс-служба Администрации морских портов Украины указала, что корабли вышли из морских портов Одесса и Черноморск, они перевезут 40 тысяч тонн пшеницы и кукурузы в Египет, Румынию и Турцию.

Киев: Украина стремится к вступлению в НАТО

Тем временем вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна более не заинтересована в получении плана действий по членству в НАТО, Украина стремится только к вступлению в альянс. Анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик альянса, указала она в интервью "Украинской правде". Кроме того, она сослалась на то, что украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военнослужащих союзников НАТО.

Утром 29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в Twitter, что миссия его организации отправляется в Украину для инспекции Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Группа из 13 экспертов-ядерщиков, предположительно, прибудет в оккупированный россиянами Энергодар в течение нескольких дней.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после встречи с главой чешского правительства Петром Фиалой в Праге заявил, что Чехия получила 14 немецких танков Leopard 2 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo в качестве компенсации за поставленные в Украину танки Т-72 советской разработки. Это второй кольцевой обмен бронетехникой в поддержку ВСУ после аналогичного соглашения, которое Минобороны ФРГ заключило со Словакией.

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