186-й день войны России против Украины: главные события

На 186-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 28 августа, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

ВСУ отразили российское наступление по пяти направлениям

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные отразили наступление российских войск на пяти направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском, Славянском и Харьковском. На остальных направлениях армия РФ продолжает артиллерийский и танковый обстрел, усилия сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсона, частей Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, сообщается в вечерней оперативной сводке украинского Генштаба.

В свою очередь оперативное командование "Юг" заявило о нанесении ракетных и артиллерийских ударов по трем пунктам управленияВС РФ в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке. Кроме того, удары нанесены по складам вооружений в Любимовке и Херсоне, в результате погибли 11 российских военнослужащих, указывается далее. Депутат херсонского облсовета Сергей Хлань также сообщил об ударе ВСУ по штабу российской армии, оборудованному на заводе "Сокол" в Новой Каховке. Об обстреле Каховской ГЭС и Новой Каховки пишет и агентство ТАСС со ссылкой на оккупационные власти региона.

В ночь на 28 августа Вооруженные силы Украины разрушили в поселке Мирном на юге Украины одно из зданий, где шла подготовка к так называемому "референдуму" о присоединении оккупированных территорий к России, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в самом Мелитополе также "пострадала" военная база российских войск на территории завода "Автоцветлит".

Российские обстрелы в нескольких областях Украины

Вечером 28 августа появилась информация о новом обстреле Харькова. Снаряды попали "туда, куда прилетало уже неоднократно", написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его данным, разрушено одно административное здание, о жертвах на данный момент информации нет. Кроме того, массированному обстрелу подвергся город Орехов в Запорожской области, пострадали как минимум три человека, заявил глава региональной администрации Александр Старух.

Сообщается и об обстреле в Ровненской области. В Сарненском районе под ракетный удар со стороны России попал "объект военной инфраструктуры", заявил глава региональной администрации Виталий Коваль. По предварительным данным, жертв нет, отметил он. Кроме того, российские войска обстреляли несколько районов Днепропетровской области. В частности, в результате удара по Никополю один человек погиб, двое пострадали, одно здание разрушено, рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. В Синельниковском районе повреждены три жилых дома, уничтожено одно хозяйственное здание, жертв нет. В Криворожском районе повреждены здания одного из предприятий, а также жилой дом, никто не ранен, добавил он.

В Запорожской области под обстрел попали два микрорайона Энергодара, заявил мэр города Дмитрий Орлов. "Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал градоначальник в Telegram-канале и призвал жителей соблюдать "правило двух стен" и во время обстрелов не приближаться к окнам.

Между тем оккупационные власти контролируемых российскими силами районов Запорожской области обвинили ВСУ в попытке нанести удар по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС с помощью "дрона-камикадзе". Беспилотный аппарат был сбит, его заряд "сдетонировал, упав на крышу, но повреждений и жертв нет", сообщили в оккупационной "администрации". В Севастополе на территории аннексированного Крыма вновь сработала система противовоздушной обороны, утверждает "губернатор" Михаил Развожаев. По предварительным данным, над морем в районе мыса Херсонес был сбит беспилотник.

В Киеве заявили о пытках сотрудников ЗАЭС

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины утверждает, что сотрудники оккупированной ЗАЭС подвергаются насилию. По ее данным, российские спецслужбы пытают работников, вынуждая их не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.

США объяснили, что видят в отказе России подписывать итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия стремление заблокировать формулировки, которые признавали существенный риск нарушения норм радиационной безопасности на Запорожской АЭС. Неприятие российской стороной таких формулировок перед лицом "подавляющего международного консенсуса" подчеркивает необходимость дальнейших призывов со стороны Соединенных Штатов и других стран в адрес Москвы прекратить военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над станцией Украине, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Зеленский провел секретное совещание

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сектора обороны и безопасности по обстановке на фронте. На мероприятии присутствовали руководители ВСУ, разведки, министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны, сообщается на сайте главы государства. Участники встречи, среди прочего, заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, а также обсудили потребности украинской армии и координацию с международными партнерами страны.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что Украина обязательно вернется в Донецк и другие города Донбасса, а также в Крым. "Россия принесла туда самое страшное - абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к кому-либо. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они - временно", - подчеркнул он. Украинский лидер пообещал вернуть людям Донбасса достоинство и возможность жить в безопасности и счастливо.

Успехи по экспорту украинского продовольствия

В пресс-службе министерства инфраструктуры Украины рассказали о значительных успехах по экспорту украинского продовольствия. За прошедшие сутки в направлении украинских дунайских портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск прошли 11 судов с 45 тысячами тонн агропродукции, что стало рекордом с начала войны.

Кроме того, утром в тот же день из украинских гаваней вышли шесть кораблей с зерном. По данным сервиса Marine Traffic, из Одессы, Черноморска и порта Южный вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos. Сухогрузы с пшеницей, кукурузой и ячменем направляются в Египет, Нидерланды, Испанию, Румынию и Италию, сообщили в объединенном координационном центре в Стамбуле.

В Мариуполе допускают отмену "трибунала" над украинскими военнопленными, который российские оккупационные власти планировали провести в городе. "Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому "трибуналу". Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой - не видим активных действий по подготовке этого "трибунала", - заявил советник мэра города Петр Андрющенко. По его мнению, на планы РФ могла повлиять резкая международная реакция.

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