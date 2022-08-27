185-й день войны России против Украины: главные события

"Энергоатом" сообщает о риске утечки радиации на ЗАЭС. США поставят Украине ЗРК NASAMS. В CIT полагают, что РФ перебрасывает на фронт новый армейский корпус.

На 185-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 27 августа, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

"Энергоатом" сообщил о риске утечки радиации на ЗАЭС

Оккупированная войсками РФ Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, сообщил оператор всех атомных станций Украины "Энергоатом". "В результате периодических обстрелов инфраструктура станции повреждена, есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока пожароопасность", - говорится в сообщении компании. Украина и РФ обвиняют друг друга в обстрелах станции.

По информации "Энергоатома", ВС РФ, готовясь к приезду миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), усилили давление на персонал ЗАЭС "с целью не допустить раскрытия им доказательств преступлений оккупантов на станции и ее использования в качестве военной базы". Украина призывает мировое сообщество принять немедленные меры, чтобы заставить российских военных покинуть объект и передать его под контроль Киева.

По данным The Wall Street Journal, инспекторы МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС уже на следующей неделе. Команда МАГАТЭ опасается, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.

В оккупированном Херсоне звучат взрывы

Жители оккупированного войсками РФ Херсона и местные СМИ сообщают, что в городе прозвучали мощные взрывы - в окнах расположенных поблизости многоквартирных домов и корпусов исправительной колонии вылетели стекла. Пользователи соцсетей пишут, что удар нанесен по находящейся поблизости промзоне, где размещены российская техника и личный состав.

Войска РФ обстреляли Сумскую область, Харьков и Никополь

В Сумской области в результате российских обстрелов ранены два человека в Новослободской общине, в Белопольской общине повреждена вся инфраструктура села, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, за 12 часов 27 августа войска РФ выпустили по Сумской области 220 снарядов и мин.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает об обстреле Никополя. "Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории", - написал он в Telegram, отметив, что пострадавших нет. Удары были нанесены и по Марганецкой городской общине, где были повреждены около двух десятков построек и линия электропередач, а также по Криворожскому району, где обошлось без жертв и разрушений, добавил Лукашук.

Кроме того, российскому обстрелу подвергся Шевченковский район Харькова, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся "на территорию одного из предприятий". Пострадавших и пожара нет.

Украинские военнослужащие отбили наступления российских войск на Авдеевском, Бахмутском, Краматорском, Новопавловском и Славянском направлениях, а также попытку штурма на Харьковском направлении. Такие данные Генштаб ВСУ привел в вечерней сводке.

CIT: Россия перебрасывает на фронт новый армейский корпус

Россия, судя по всему, перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус. К такому выводу пришла аналитическая команда Conflict Intelligence Team (CIT), изучив фотоснимки и видеозаписи перевозки российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область.

Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. "Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3-го корпуса, или, по крайней мере, той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.

Пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.

США поставят Украине ЗРК NASAMS на 182 млн долларов

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS малой и средней дальности для Украины. Сумма сделки - 182 млн долларов, сообщил американский производитель оружия в пресс-релизе.

Фото: picture-alliance/dpa/M. Walczak

Как отмечается, эта система может "отражать множество угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и БПЛА". Поставки NASAMS помогут "украинскому народу защитить свою родину", говорится в сообщении.

Украина экспортировала 1 млн тонн продовольствия

Из украинских портов вывезено уже более одного миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в рамках "зерновой сделки". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом в зернохранилищах страны не хватает места для нового урожая, сообщил координатор ООН по "зерновой инициативе" Амир Абдулла. Хранилища до сих пор заполнены миллионами тонн продукции предыдущих урожаев, объяснил он.

AP: среди погибших в Чаплино не было военных

Среди погибших в результате российского ракетного обстрела станции Чаплино в Днепропетровской области нет военных, утверждает журналист агентства Associated Press, посетивший место удара. Опрошенные AP аналитики считают, что атаку можно квалифицировать как военное преступление, если подтвердится, что ее целью были мирные жители.

Станция была обстреляна ракетами "Искандер" 24 августа. В Минобороны РФ утверждают, что были убиты "свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ". Украинская сторона заявила, что на самом деле погибли 25 мирных жителей, в том числе двое детей.

Украина вернула тела более 500 военнослужащих

Украина при посредничестве Международного Комитета Красного Креста вернула тела более 500 военнослужащих. "Удалось организовать коммуникацию с российской стороной. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали", - сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

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