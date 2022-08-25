183-й день войны России против Украины: главные события

На 183-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Ситуация на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС впервые за все время произошло полное отключение этой станции от энергосети, сообщила украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". По ее данным, из-за пожаров дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии ранее были повреждены во время обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции потеряли соединение с сетью, однако в конце дня МАГАТЭ, со ссылкой на украинские власти, сообщило о его возобновлении.

"Власти" оккупированной части Запорожской области опровергли заявление "Энергоатома" о полном отключении ЗАЭС. "Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара украинских войск из-за сработавшей автоматики, сейчас работает один блок", - сообщил глава оккупационной администрации Евгений Балицкий. По словам Балицкого, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено - ранее регион был частично обесточен "из-за обстрелов украинских военных, которые вызвали пожар на территории ЗАЭС".

Россия разработала план по отключению ЗАЭС

Россия разработала подробный план по отключению Запорожской АЭС от энергосистем Украины "в случае чрезвычайной ситуации", рассказал британской газете The Guardian глава "Энергоатома" Петр Котин. По его словам, детали плана были предоставлены работникам станции, а те поделились им с оператором всех АЭС страны. "Предварительным условием для этого плана было серьезное повреждение всех линий, которые соединяют Запорожскую АЭС с украинской системой", - рассказал Котин. Он предположил, что теперь российские военные будут пытаться разрушить связь между АЭС и Украиной, чтобы воплотить план в жизнь.

Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки с российской военной техникой на Запорожской АЭС. На кадрах видно, что бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора. "Российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками", - отметило британское ведомство.

Военные действия

По данным Генштаба ВСУ, за текущие сутки украинской армии удалось отразить попытки наступления российских войск на Славянском и Бахмутском, а также на Южнобужском направлении, к северу от Херсона. В вечерней сводке Генштаб указывает, что противник задействовал танки, ствольную артиллерию, РСЗО и авиацию для обстрелов на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобужском и Харьковском направлениях.

Минобороны РФ признало, что российские войска накануне нанесли удар ракетой "Искандер" по железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области. В ведомстве утверждают, что "в результате прямого попадания по воинскому эшелону" были убиты "свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ" и уничтожены "10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе". Со своей стороны украинские власти сообщают, что жертвами обстрела стали 25 мирных жителей, в том числе два ребенка. В ООН заявили, что потрясены ударами, в результате которых в поселке Чаплино погибли дети и мирные жители.

В ночь на 25 августа в Киевской области прогремели взрывы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. "Есть информация о нескольких взрывах в одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета, - сообщил он. - Другие взрывы, которые слышали жители региона, - работа нашей ПВО".

Россия увеличит численность вооруженных сил

Президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить численность вооруженных сил страны. В 2023 году она будет доведена почти до 2,04 млн человек, следует из президентского указа. Одно только число военнослужащих, в том числе по контракту, будет увеличено на 137 тысяч человек и составит в общей сложности около 1,15 млн солдат. Остальную часть персонала будут составлять гражданские служащие, в том числе административные работники.

Кремль, судя по всему, перенесет дату проведения "референдумов" в "ДНР", "ЛНР" и на других оккупированных Россией территориях Украины. Первоначально планировалось провести их 11 сентября - в единый день голосования в РФ. О возможном переносе сообщили газете "Ведомости" пять собеседников, близких к администрации президента РФ. Трое из них связали это решение с тем, что российские войска пока не заняли всю территорию "ДНР". Еще один отметил, что нецелесообразно совмещать единый день голосования в России с процессами за рубежом. В свою очередь "Медуза" сообщила, что в администрации Путина рассматривают и вариант проведения "референдумов" зимой.

Правозащитники подвели итоги политических преследований в России за полгода войны с Украиной. С начала вторжения за антивоенные выступления по всей стране были задержаны 16 437 человек, подсчитала правозащитная организация "ОВД-Инфо". Подавляющее большинство из них - 15 230 человек - были задержаны еще в первый месяц войны. 224 человека стали фигурантами уголовных антивоенных дел, из них 90 преследуются по статье о "фейках", 34 человека - за вандализм, 16 - за телефонный терроризм. По административной статье о "дискредитации армии" (20.3.3 КоАП) заведено 3780 дел. По данным "Роскомсвободы", блокировке по "военной цензуре" подверглось около 7000 сайтов.

Западная помощь Украине

Олаф Шольц посетил полигон, где обучаются украинские военные Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил Украину в том, что Германия будет и впредь оказывать поддержку Киеву. Об этом Шольц заявил на полигоне в Германии, где украинские солдаты проходят обучение использованию зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Минобороны Испании сообщило, что Мадрид подготовил для немедленного предоставления украинским властям орудия полевой артиллерии, топливо, бронетехнику (ТОА М-113) и комплексы противоракетной обороны. После месяца напряженной работы испанский Центр упаковки и поставки служебных материалов (PCAMI) совместно с сухопутными войсками страны подготовил к отправке в Украину 200 тонн униформы и дополнительного оборудования для холодного климата, а также 1600 поддонов для хранения груза.

Бельгия выделит 8 млн евро для оказания помощи ВСУ. Речь идет о добровольном взносе в трастовый фонд НАТО, в рамках которого Киеву может быть предоставлена нелетальная помощь. Украине будут переданы материалы для оказания первой медицинской помощи, зимняя одежда, приборы ночного видения и лекарственные средства.

Экспорт сельхозпродукции из Украины

Уже более 200 000 тонн сельскохозяйственной продукции из Украины экспортировано по Черному морю, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), не уточнив, о каком периоде времени идет речь. "Это обнадеживает. Но война Кремля по-прежнему угрожает глобальной продовольственной безопасности. Мы продолжаем способствовать увеличению экспорта из Украины", - добавила она.

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