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Владимир Зеленский принимает британского премьера Бориса Джонсона в Киеве по случаю 31-й годовщины независимости Украины
Владимир Зеленский принимает британского премьера Бориса Джонсона в Киеве по случаю 31-й годовщины независимости УкраиныФото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаУкраина

182-й день войны России против Украины: главные события

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Президент Украины подчеркнул глобальное значение борьбы его страны против российской агрессии. США по случаю Дня независимости Украины предоставят Киеву еще 3 млрд долларов военной помощи.

https://www.dw.com/ru/182j-den-vojny-rossii-protiv-ukrainy-glavnye-sobytia/a-62918205

Через полгода - на 182-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около трети жителей 44-миллионой Украины.

Военные действия

По сообщению Генштаба ВСУ, российская армия понесла потери во время попыток наступления на Авдеевском и Южнобугском направлении, войска РФ также получили отпор на Славянском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. В вечерней сводке Генштаба говорится о российских обстрелах на Северском, Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

По словам советника главы Херсонской областной военной администрации, Вооруженные силы Украины вновь обстреляли мост у Каховской ГЭС в Херсонской области. Между тем глава областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по его региону.

В поселке Михайловка Запорожской области взорван автомобиль, в котором находился глава оккупационной "военно-гражданской администрации" Иван Сушко. Как сообщил в Telegram Владимир Рогов, называющий себя членом "главного совета военно-гражданской администрации" региона, под сиденье машины было подложено взрывное устройство. Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Призыв к капитуляции

Министерство обороны Украины заявило, что у России еще есть возможность подписать капитуляцию и забрать свои войска с украинской земли. "Россия, сегодня - как и полгода назад - у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, пока мы не уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часы тикают... тик-так, тик-так", - говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Глава украинского военного ведомства Алексей Резников выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией, а дальше, по его словам, начнется распад нынешней РФ.

У России еще есть шанс сохранить мост через Керченский пролив, для предотвращения его уничтожения нужно вывести войска РФ из Крыма, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Крымский мост является военным объектом, поскольку через него россияне перебрасывают технику и личный состав. "Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего удивительного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост", - указал Данилов.

Британская военная разведка подвела итоги шести месяцев войны России против Украины. Ведомство отмечает, что наступление войск РФ на Донбассе продвигается минимально, ожидается крупная контратака украинских вооруженных сил, в то же время российская армия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава. "Моральный дух во многих частях вооруженных сил РФ плохой, армия значительно деградировала. Дипломатическое влияние России уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Война России оказалась и дорогостоящей, и стратегически вредной", - резюмируют британские военные.

Глобальное значение борьбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, подчеркнул глобальное значение оборонительной борьбы его страны против российской агрессии. "Сегодня наша страна празднует День независимости, и сейчас каждый может видеть, насколько весь мир зависит от нашей независимости", - заявил он.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию против Украины.

Западная помощь Украине

В бюджет Украины через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов грантовой помощи от США, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки", - написал он в Telegram.

В День независимости Украины президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму почти в 3 млрд долларов. По словам американского президента, очередной транш позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары и обороняться в течение длительного времени.

По сообщению Пентагона, США передадут Киеву 245 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, 65 тыс. снарядов для 120-мм минометов, шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS, 24 противоартиллерийских РЛС, разведывательные беспилотники PUMA, средства борьбы против беспилотников VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением. Предусмотрена также передача средств для финансирования обучения украинских военных.

Борис Джонсон вновь посетил Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев по случаю празднования 31-й годовщины независимости Украины. "То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому сегодня я нахожусь в Киеве. Именно поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей", - написал Джонсон в Twitter, выразив уверенность, что Украина победит в войне против России. Он заверил Украину, что его страна будет и впредь оказывать ей всевозможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по случаю Дня независимости Украины пообещала поддержку ЕС в восстановлении страны. "Вместе с вами мы отстроим ваши города, - кирпич за кирпичом. И мы восстановим и засеем ваши сады и поля - зерно к зерну", - сказала она в видеообращении. Свое выступление глава Еврокомиссии завершила словами: "Слава Украине!"

Германия будет оказывать Украине поддержку в финансовой, военной и политической сферах столько, сколько потребуется, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в видеообращении к украинцам по случаю Дня независимости их страны. Шольц подчеркнул, что Германия твердо находится на стороне Украины. "Мы продолжим поставки оружия - от самоходных гаубиц до зенитно-ракетных комплексов, месяц за месяцем", - пообещал канцлер. Кроме того, Германия будет и впредь обучать украинских военнослужащих пользованию самой современной европейской военной техникой.

ЕСПЧ против трибунала над "азовцами"

Трибунал, создаваемый Россией для суда над украинскими военнопленными в Мариуполе, станет нарушением Европейской конвенции о правах человека, предупредил Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ сослался на свое постановление от 30 июня, в котором он призвал Россию соблюдать Европейскую конвенцию, в том числе статьи о праве на жизнь, о запрете бесчеловечного или уничижительного обращения и о предоставлении медицинской помощи.

Ущерб для экономики Германии

По мнению президента Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фрацшера (Marcel Fratzscher), российское вторжение в Украину, продолжающееся уже ровно полгода, нанесет немецкой экономике ощутимый ущерб на многие годы. Если в начале 2022 года в Германии считали возможным рост ВВП на 4,5 процента, то сейчас - из-за войны в Украине - рассчитывают не более чем на 1,5 процента, отметил Фрацшер.

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