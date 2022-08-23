181-й день войны России против Украины: главные события

На 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 23 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Ход военных действий

Армия РФ в ходе наступления на Авдеевском направлении пыталась прорвать оборону украинских войск и продвинуться в районы Красногоровки, Первомайского и Невельского, однако не имела успеха и отступила, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, отметили в руководстве украинских вооруженных сил, российские военные неудачно попытались провести разведку боем на Бахмутском направлении. Попытки продвинуться в направлении Соледара, Бахмута, Зайцевого успехов не имели. По данным Генштаба, за минувшие сутки Россия потеряла около 150 военнослужащих убитыми (около 45550 с начала вторжения). Наибольшие потери, по информации Киева, россияне понесли на Донецком направлении.

Минобороны РФ заявило, что российские войска за сутки уничтожили 12 пунктов управления армии Украины в ДНР и Запорожской области. Как заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка самопровозглашенной "Донецкой народной республики" поражены пункты временной дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. По словам Конашенкова, убито до 200 украинских военных, уничтожено 18 единиц военной техники.

Российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Один из снарядов, как сообщил мэр города Игорь Терехов, попал в частный жилой дом, однако обошлось без пострадавших.

Днепропетровcкая область минувшей ночью четырежды подверглась обстрелам. "Российская армия снова держала на прицеле два района - Криворожский и Никопольский", - сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, по Криворожскому району стреляли из РСЗО "Ураган", в одном из домов убита 45-летняя женщина, ее муж был ранен. По Никопольскому району ударили трижды. В частности, в Марганце пострадали две женщины - 61 и 63 лет, одна из них доставлена в больницу. В городе повреждены шесть домов, газопровод и водопровод.

Российские СМИ сообщили об обстреле оккупированного Донецка, есть информация о попадании снаряда в здание "администрации" самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Глава "ДНР" Денис Пушилин в результате удара не пострадал, сообщили "Интерфаксу" местные "власти". По данным ТАСС, также зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. В результате обстрела погибли три мирных жителя сообщило РИА "Новости"

Госдепартамент США призвал американцев покинуть Украину

У США есть разведданные о том, что в ближайшее время Москва планирует нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины, заявил официальный представитель американского правительства информагентствам. "Учитывая послужной список РФ в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал чиновник. В заявлении Госдепартамента содержаться советы гражданам США, что делать при громком взрыве или сирене. В свете угрозы увеличения числа ракетных ударов по Украине американское внешнеполитическое ведомство призвало граждан США по возможности покинуть территорию Украины, "используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно".

Пообещали дальнейшую поддержку

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, обращаясь к участникам учрежденной Киевом "Крымской платформы" по видеосвязи из Канады, подтвердил, что ФРГ будет твердо стоять "на стороне Украины" до тех пор, пока Киев нуждается в поддержке в войне против России. Германия намерена и дальше поддерживать "беспрецедентные санкции" в отношении Москвы, помогать Украине финансово, лечить украинских раненых в немецких больницах, а также держать открытыми границы, школы и рынок труда "для всех, кто вынужден бежать от российского террора", указал Шольц. Как уточнил представитель германского правительства, Берлин планирует поставить Киеву новые вооружения на сумму более 500 млн евро - ракетные системы Iris-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от дронов. Бюджетный комитет бундестага должен еще одобрить поставки, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию вооруженных сил Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку "в долгосрочной перспективе" для борьбы с российским вторжением. Спустя полгода после начала конфликта "наша решимость не изменилась, и мы готовы поддерживать эти усилия в долгосрочной перспективе", сказал Макрон, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита "Крымской платформы".

"Зерновой коридор" продолжает работать

Судно с украинским зерном у берегов Турции Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

За 22 дня с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 33 корабля, на борту которых совокупно было 719 549 тонн агропродукции, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Еще 18 судов грузятся и ожидают очереди на выезд. Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона, если в июле было экспортировано 3 млн тонн агропродукции, то за 15 дней августа - уже 2 млн тонн: "То есть должны выйти минимум на 4 млн тонн экспорта в августе, а это плюс 250-300 млн долларов валютной выручки только за месяц".

На зерновом терминале в городе Росток на севере Германии разгружен первый поезд с 1200 тонн кукурузы, вывезенной с территории Украины. Как сообщил представитель терминала Якоб Лубиг (Jacob Lubig), состав из 21 вагона прибыл утром, 23 августа. "Это тестовый поезд. За ним последуют еще четыре", - приводит слова Лубига агентство dpa. Кормовая кукуруза была перегружена на украинско-польской границе, а затем грузовым поездом доставлена в Росток через Польшу.

Совместное решение о запрете на въезд

Входящие в Евросоюз и граничащие с Россией Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в этой связи, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. "Я разговаривал с министрами из всех этих стран… Я не вижу больших политических разногласий", - сообщил он журналистам в Вильнюсе, добавив, что региональный визовый запрет он намерен обсудить с коллегами из четырех стран в рамках Совета ЕС 29 августа.

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