180-й день войны России против Украины: главные события

На 180-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 22 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который набрали в конце июля и достигли своей кульминации, указывает в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW). По данным экспертов, российские войска "демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в оперативные", и это может помешать им добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы, если на поле боя не произойдет других весомых изменений.

По информации Генерального штаба ВСУ, российские силы по-прежнему пытаются установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, восстанавливать боеспособность пострадавших подразделений и не допустить возможное контрнаступление украинских сил на юге. Войска ВС РФ предприняли безуспешные попытки наступления на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В свою очередь министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили за сутки восемь пунктов управления украинской армии и шесть складов с боеприпасами.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила информацию об ударах по Антоновскому мосту в Херсонской области, заявив, что ВСУ продолжают удерживать огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях. При этом, как заявило агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова в результате удара украинских войск по Антоновскому мосту два человека погибли и еще 16 пострадали.

Российская армия в ночь на 22 августа обстреляла три района Днепропетровской области - Никопольский, Криворожский и Синельниковский, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. В результате обстрелов, по предварительным данным, пострадали четверо жителей Никополя, двое из них госпитализированы. Кроме того, российский самолет Су-35 нанес удар ракетой Х-59 по одному из объектов инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет, сообщил спикер региональной военной администрации Сергей Братчук.

Украина назвала число погибших военных

Похороны погибшего украинского военного

Около 9 тыс. украинских военнослужащих погибли на войне, которую развязала Россия, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на форуме "Защитники. Перекличка". "В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тысяч героев, которые погибли", - приводит слова Залужного "Интерфакс-Украина".

В тоже время Генштаб ВСУ заявил о новых российских потерях в ходе вторжения в Украину. За минувшие сутки число погибших военнослужащих ВС РФ возросло на 200 до примерно 45 400, число уничтоженных российских танков - на 7 до 1919, боевых бронированных машин - на 6 до 4230, артиллерийских систем - на 4 до 1032, комплексов ПВО - на 4 до 145, беспилотников - на 9 до 815, крылатых ракет - на 4 до 194.

Дополнительные санкции

Эстония призвала Евросоюз ввести дополнительные санкции против России за вторжение в Украину. "Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире Vikerraadio. Он перечислил меры, которые предложено включить в новый пакет санкций ЕС. Среди них - комплексное эмбарго на энергоносители, дальнейшие ограничения для определенных групп товаров и лиц, окончательное отделение российских банков от системы расчетов SWIFT, а также запрет на въезд граждан РФ в ЕС.

Новая Зеландия введет новые санкции против чиновников, назначенных Кремлем для управления оккупированными территориями Украины, сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута. "Эти санкции основываются на предыдущих мерах, направленных против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отколовшихся Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства страны. Имена тех, кого внесут в санкционный список, не уточняются.

ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что раскрыла убийство дочери российского идеолога Александра Дугина, журналистки Дарьи Дугиной, и обвинила в нем Киев. "Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", - указали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ЦОС, исполнительницей преступления является гражданка Украины Наталья Вовк. Она якобы прибыла в Россию 23 июля в сопровождении несовершеннолетней дочери и после убийства выехала в Эстонию через Псковскую область. Для получения информации о Дугиной и подготовки покушения Вовк поселилась в доме, где проживала журналистка, утверждают в ФСБ.

В "ДНР" подтвердили проведение трибунала над "азовцами"

Акция в поддержку украинских военнопленных

"Глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин еще раз подтвердил намерение провести "трибунал" над украинскими военнопленными в Мариуполе (Донецкая область). По его словам, он может начаться до конца лета. 21 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил Кремль, что любые переговоры с РФ будут невозможны в случае проведения оккупантами показательного "судилища" над пленными защитниками "Азовстали" в Мариуполе.

Цена газа в Европе превысила 3000 долларов

Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток". В конце прошлой недели российский концерн "Газпром" сообщил, что приостановит поставки газа по "Северному потоку" на 3 дня, с 31 августа по 2 сентября в связи с необходимостью провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку сырья по трубопроводу. Trent 60 в данный момент является единственным рабочим агрегатом, указали в компании.

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