179-й день войны России против Украины: главные события

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Лидеры США, ФРГ, Франции и Великобритании обсудили Запорожскую АЭС. В ряде регионов Украины введены новые сигналы тревоги. В Херсонской области граждан принуждают к сотрудничеству с назначенной РФ "администрацией".
На 179-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 21 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
Ряд областей на востоке и юге Украины оказались под обстрелами российских войск в ночь на 21 августа. В Харьковской области был зафиксирован пуск ракет из города Белгород, сообщил в Telegram-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, одна ракета ударила по поселку Рогань под Харьковом, в результате чего два человека получили ранения. Еще две ракеты прилетели в село Докучаевское, неподалеку от Рогани, пострадавших нет.
На протяжении всей ночи армия РФ обстреливала территорию Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, заявил глава региональной ОВА Валентин Резниченко. В результате обстрелов, по его словам, есть разрушения, но никто не пострадал. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук указал, что российские войска ночью выпустили пять ракет по Одесской области: две сбиты над морем, три попали по сельхозпредприятию. Было попадание по зернохранилищу, пострадавших нет.
Министерство обороны России заявило, что в Одесской области около населенного пункта Майорское ракетами "Калибр" уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и зенитным комплексам западного производства. В районе города Гуляйполе Запорожской области также уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором, по данным ведомства, хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники, говорится в ежедневном брифинге Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777, добавило ведомство.
По данным Службы безопасности Украины, большинство ракетных ударов Вооруженных сил РФ в Украине приходится на гражданские объекты. "Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты…" - говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из РСЗО "Ураган", заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Кроме того, повреждены жилые дома и здание детского сада.
Вечером мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Киевского района. По предварительным данным, вспыхнул пожар на одном из нежилых объектов и в частном доме. Однако градоначальник не указал, имеются ли пострадавшие.
Кроме того, вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям россиян в оккупированном силами РФ городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Лидеры четырех государств указали на важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, сообщила канцелярия главы британского правительства. Кроме того, участники беседы подчеркнули твердую приверженность поддержке Киева в свете российского вторжения.
России, вероятно, потребуется отвести часть войск от линии фронта, чтобы обеспечить безопасность объектов в аннексированном Крыму, отмечает Институт изучения войны (ISW). Неспособность РФ прекратить атаки на объекты на полуострове вызывает беспокойство в российском обществе, и это заметно по материалам из соцсетей, на которых запечатлены образовавшиеся в последние дни пробки на выезде с территории Крыма, указывают эксперты. Это может свидетельствовать о "растущей озабоченности общественности эффективностью мер, предпринимаемых Россией по сохранению безопасности" на полуострове.
Назначенная оккупационными войсками "администрация" Херсонской области продолжает предпринимать действия по принуждению местных граждан к сотрудничеству, сообщает Центр национального сопротивления Украины. Распространенным средством принуждения стали угрозы конфискации имущества у предприятий, которые не отправят налоговые документы в оккупационную "администрацию" до 1 сентября. В адрес родителей, которые не отправляют детей в русские школы, поступают угрозы штрафов и конфискации имущества, а жителей Херсона, имеющих долги по коммунальным платежам, заставляют писать объяснительные, несмотря на ранее сделанные "администрацией" заверения о том, что новые "власти" простят все долги за коммунальные услуги.
Германия продолжит поставлять Украине "то, что ей нужно для обороны", заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по случаю Дня открытых дверей федерального правительства. Говоря о запланированных поставках радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA и систем противовоздушной обороны IRIS-T, глава немецкого правительства заверил, что они "скоро будут" в Украине. Но речь идет и о том, чтобы "не допустить эскалации войны", подчеркнул Шольц.
В ряде территориальных общин Украины ввели новые сигналы тревоги, сообщил Центр противодействия дезинформации. Так, сигнал химической опасности звучит как церковные колокола, сигнал радиационной опасности - как звон в набат, а сигнал эвакуации из города - как гудок поезда. В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд, добавили в организации.
В Энергодар завезли дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оккупированной российскими военными, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "В Энергодар из областного резерва из-за перераспределения доставлено 25 000 таблеток йодида калия - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах", - написал Орлов в Telegram. Мэр подчеркнул, что радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и непосредственно в городе соответствует норме, поэтому причин принимать препарат пока нет.
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