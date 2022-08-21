179-й день войны России против Украины: главные события

На 179-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 21 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

Ряд областей на востоке и юге Украины оказались под обстрелами российских войск в ночь на 21 августа. В Харьковской области был зафиксирован пуск ракет из города Белгород, сообщил в Telegram-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, одна ракета ударила по поселку Рогань под Харьковом, в результате чего два человека получили ранения. Еще две ракеты прилетели в село Докучаевское, неподалеку от Рогани, пострадавших нет.

На протяжении всей ночи армия РФ обстреливала территорию Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, заявил глава региональной ОВА Валентин Резниченко. В результате обстрелов, по его словам, есть разрушения, но никто не пострадал. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук указал, что российские войска ночью выпустили пять ракет по Одесской области: две сбиты над морем, три попали по сельхозпредприятию. Было попадание по зернохранилищу, пострадавших нет.

Министерство обороны России заявило, что в Одесской области около населенного пункта Майорское ракетами "Калибр" уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и зенитным комплексам западного производства. В районе города Гуляйполе Запорожской области также уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором, по данным ведомства, хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники, говорится в ежедневном брифинге Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777, добавило ведомство.

По данным Службы безопасности Украины, большинство ракетных ударов Вооруженных сил РФ в Украине приходится на гражданские объекты. "Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты…" - говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из РСЗО "Ураган", заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Кроме того, повреждены жилые дома и здание детского сада.

Вечером мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Киевского района. По предварительным данным, вспыхнул пожар на одном из нежилых объектов и в частном доме. Однако градоначальник не указал, имеются ли пострадавшие.

Кроме того, вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям россиян в оккупированном силами РФ городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

Лидеры США, ФРГ, Франции и Великобритании обсудили Запорожскую АЭС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Лидеры четырех государств указали на важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, сообщила канцелярия главы британского правительства. Кроме того, участники беседы подчеркнули твердую приверженность поддержке Киева в свете российского вторжения.

Институт изучения войны - о неспособности РФ прекратить атаки в Крыму

России, вероятно, потребуется отвести часть войск от линии фронта, чтобы обеспечить безопасность объектов в аннексированном Крыму, отмечает Институт изучения войны (ISW). Неспособность РФ прекратить атаки на объекты на полуострове вызывает беспокойство в российском обществе, и это заметно по материалам из соцсетей, на которых запечатлены образовавшиеся в последние дни пробки на выезде с территории Крыма, указывают эксперты. Это может свидетельствовать о "растущей озабоченности общественности эффективностью мер, предпринимаемых Россией по сохранению безопасности" на полуострове.

Принуждение к сотрудничеству с РФ граждан Херсонской области

Российский военнослужащий в Херсоне

Назначенная оккупационными войсками "администрация" Херсонской области продолжает предпринимать действия по принуждению местных граждан к сотрудничеству, сообщает Центр национального сопротивления Украины. Распространенным средством принуждения стали угрозы конфискации имущества у предприятий, которые не отправят налоговые документы в оккупационную "администрацию" до 1 сентября. В адрес родителей, которые не отправляют детей в русские школы, поступают угрозы штрафов и конфискации имущества, а жителей Херсона, имеющих долги по коммунальным платежам, заставляют писать объяснительные, несмотря на ранее сделанные "администрацией" заверения о том, что новые "власти" простят все долги за коммунальные услуги.

Канцлер ФРГ Шольц: РЛС COBRA и системы IRIS-T скоро будут в Украине

Германия продолжит поставлять Украине "то, что ей нужно для обороны", заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по случаю Дня открытых дверей федерального правительства. Говоря о запланированных поставках радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA и систем противовоздушной обороны IRIS-T, глава немецкого правительства заверил, что они "скоро будут" в Украине. Но речь идет и о том, чтобы "не допустить эскалации войны", подчеркнул Шольц.

Введение новых сигналов тревоги в ряде регионов Украины

В ряде территориальных общин Украины ввели новые сигналы тревоги, сообщил Центр противодействия дезинформации. Так, сигнал химической опасности звучит как церковные колокола, сигнал радиационной опасности - как звон в набат, а сигнал эвакуации из города - как гудок поезда. В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд, добавили в организации.

Завоз в Энергодар партии таблеток йода на случай аварии на ЗАЭС

В Энергодар завезли дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оккупированной российскими военными, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "В Энергодар из областного резерва из-за перераспределения доставлено 25 000 таблеток йодида калия - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах", - написал Орлов в Telegram. Мэр подчеркнул, что радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и непосредственно в городе соответствует норме, поэтому причин принимать препарат пока нет.

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