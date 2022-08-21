 179-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии о Европе | DW | 21.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

179-й день войны России против Украины: главные события

Лидеры США, ФРГ, Франции и Великобритании обсудили Запорожскую АЭС. В ряде регионов Украины введены новые сигналы тревоги. В Херсонской области граждан принуждают к сотрудничеству с назначенной РФ "администрацией".

Разрушенная постройка в Харькове

Разрушенная постройка в Харькове (август 2022 года)

На 179-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 21 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

Ряд областей на востоке и юге Украины оказались под обстрелами российских войск в ночь на 21 августа. В Харьковской области был зафиксирован пуск ракет из города Белгород, сообщил в Telegram-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, одна ракета ударила по поселку Рогань под Харьковом, в результате чего два человека получили ранения. Еще две ракеты прилетели в село Докучаевское, неподалеку от Рогани, пострадавших нет.

На протяжении всей ночи армия РФ обстреливала территорию Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, заявил глава региональной ОВА Валентин Резниченко. В результате обстрелов, по его словам, есть разрушения, но никто не пострадал. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук указал, что российские войска ночью выпустили пять ракет по Одесской области: две сбиты над морем, три попали по сельхозпредприятию. Было попадание по зернохранилищу, пострадавших нет.

Министерство обороны России заявило, что в Одесской области около населенного пункта Майорское ракетами "Калибр" уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и зенитным комплексам западного производства. В районе города Гуляйполе Запорожской области также уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором, по данным ведомства, хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники, говорится в ежедневном брифинге Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777, добавило ведомство.

По данным Службы безопасности Украины, большинство ракетных ударов Вооруженных сил РФ в Украине приходится на гражданские объекты. "Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты…" - говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из РСЗО "Ураган", заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Кроме того, повреждены жилые дома и здание детского сада.

Вечером мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Киевского района. По предварительным данным, вспыхнул пожар на одном из нежилых объектов и в частном доме. Однако градоначальник не указал, имеются ли пострадавшие.

Кроме того, вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям россиян в оккупированном силами РФ городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

Лидеры США, ФРГ, Франции и Великобритании обсудили Запорожскую АЭС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Лидеры четырех государств указали на важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, сообщила канцелярия главы британского правительства. Кроме того, участники беседы подчеркнули твердую приверженность поддержке Киева в свете российского вторжения.

Институт изучения войны - о неспособности РФ прекратить атаки в Крыму

России, вероятно, потребуется отвести часть войск от линии фронта, чтобы обеспечить безопасность объектов в аннексированном Крыму, отмечает Институт изучения войны (ISW). Неспособность РФ прекратить атаки на объекты на полуострове вызывает беспокойство в российском обществе, и это заметно по материалам из соцсетей, на которых запечатлены образовавшиеся в последние дни пробки на выезде с территории Крыма, указывают эксперты. Это может свидетельствовать о "растущей озабоченности общественности эффективностью мер, предпринимаемых Россией по сохранению безопасности" на полуострове.

Принуждение к сотрудничеству с РФ граждан Херсонской области

Женщина с коляской и российский военнослужащий в Херсоне

Российский военнослужащий в Херсоне

Назначенная оккупационными войсками "администрация" Херсонской области продолжает предпринимать действия по принуждению местных граждан к сотрудничеству, сообщает Центр национального сопротивления Украины. Распространенным средством принуждения стали угрозы конфискации имущества у предприятий, которые не отправят налоговые документы в оккупационную "администрацию" до 1 сентября. В адрес родителей, которые не отправляют детей в русские школы, поступают угрозы штрафов и конфискации имущества, а жителей Херсона, имеющих долги по коммунальным платежам, заставляют писать объяснительные, несмотря на ранее сделанные "администрацией" заверения о том, что новые "власти" простят все долги за коммунальные услуги.

Канцлер ФРГ Шольц: РЛС COBRA и системы IRIS-T скоро будут в Украине

Германия продолжит поставлять Украине "то, что ей нужно для обороны", заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по случаю Дня открытых дверей федерального правительства. Говоря о запланированных поставках радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA и систем противовоздушной обороны IRIS-T, глава немецкого правительства заверил, что они "скоро будут" в Украине. Но речь идет и о том, чтобы "не допустить эскалации войны", подчеркнул Шольц.

Введение новых сигналов тревоги в ряде регионов Украины

В ряде территориальных общин Украины ввели новые сигналы тревоги, сообщил Центр противодействия дезинформации. Так, сигнал химической опасности звучит как церковные колокола, сигнал радиационной опасности - как звон в набат, а сигнал эвакуации из города - как гудок поезда. В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд, добавили в организации.

Завоз в Энергодар партии таблеток йода на случай аварии на ЗАЭС

В Энергодар завезли дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оккупированной российскими военными, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "В Энергодар из областного резерва из-за перераспределения доставлено 25 000 таблеток йодида калия - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах", - написал Орлов в Telegram. Мэр подчеркнул, что радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и непосредственно в городе соответствует норме, поэтому причин принимать препарат пока нет.

Смотрите также:

  • Мальчик на развалинах жилого дома в Краматорске

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Гражданские цели в прицеле

    Более чем за пять месяц полномасштабной войны Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам Украины. Школы, больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы стали целью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. Счет убитым и раненым в этих атаках идет на тысячи.

  • Разрушенное офисное здание в Виннице

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Ужас Винницы

    14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".

  • Разрушенный дом в поселке Часов Яр

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Пятиэтажка в Часовом Яру

    Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.

  • Разбор завалов на месте санатория в Сергеевке

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    База отдыха в Одесской области

    Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.

  • Пожар в торговом центре в Кременчуге

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Торговый центр в Кременчуге

    27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.

  • Кровь и багаж людей перед вокзалом в Краматорске

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Обстрел вокзала в Краматорске

    8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.

  • Разрушенное здание драмтеатра в Мариуполе

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Драмтеатр в Мариуполе

    16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.

  • Эвакуация беременной женщины из разрушенного роддома в Мариуполе

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Детская больница и роддом в Мариуполе

    9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.

  • Остов здания областной администрации Николаева

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Областная администрация Николаева

    29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.

  • Разрушения в здании областной администрации Харькова

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Областная администрации Харькова

    1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.

  • Стихийный мемориал в Виннице

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Число жертв среди мирного населения

    По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

  • Международный уголовный суд в Гааге

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Военные преступления

    Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда.

    Автор: Виталий Кропман


Почему украинцы покидают Херсон? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Как выживают в Салтовке: российские обстрелы, разруха и подготовка к зиме (19.08.2022)  

Как Одесса принимает беженцев с оккупированных Россией территорий (17.08.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Война в Украине: хроника 21 августа  

В Подмосковье подорвана машина дочери Александра Дугина  

Постпред РФ вызван в МИД Австрии из-за скандальных высказываний  