178-й день войны России против Украины: главные события

На 178-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 20 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

Российские войска вновь нанесли удар по Харькову - по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде, заявил мэр Игорь Терехов.

По крыше штаба Черноморского флота ударил беспилотник, сообщил "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, жертв нет. Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией.

В ночь на 20 августа в оккупированном российскими войсками Мелитополе были слышны мощные взрывы, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По предварительным данным, удару подверглась одна из военных баз армии РФ в районе аэродрома.

Вечером на территории аннексированного Крыма - в Севастополе и в районе села Оленевка - вновь сработали системы ПВО, сообщили "губернатор" Севастополя Развожаев и советник "главы" Крыма Олег Крючков.

Российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Украинское командование указывает на обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще 15 населенных пунктов, авиационный удар в районе Ольгиного, а также наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное. В то же время наступательные действия армии РФ на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях были отражены украинскими военными, отмечает Генштаб.

В результате ракетного удара, совершенного силами РФ по пятиэтажному жилому дому в Вознесенске Николаевской области, пострадали 12 человек, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии. Такие сведения привела областная прокуратура. При этом отмечается, что военные объекты на данной территории отсутствуют. По факту обстрела началось следствие.

Пророссийские "власти" оккупированной Запорожской области утверждают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Запорожской АЭС, применив "западное дальнобойное оружие". Критические объекты станции, находящейся под контролем сил РФ, не повреждены, указали в оккупационной "администрации" захваченного региона. Украинская сторона пока не комментировала эти утверждения.

Американские эксперты о степени защищенности тыла России

Недавние украинские удары по объектам российской военной и транспортной инфраструктуры в Крыму и Херсонской области пошатнули уверенность России в защищенности районов, находящихся в тылу, указывает в ежедневной сводке Институт изучения войны (ISW). О растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы ударов по тыловым районам свидетельствует то, что российские власти заметно усиливают меры безопасности в аннексированном Крыму. По данным ISW, сообщения о взрывах в Белгороде и Севастополе 18 августа могли быть преувеличены, однако российские СМИ массово растиражировали их, что указывает на возникшую в РФ панику, говорится в отчете организации.

Черноморск покинули еще два судна с зерном

Украинский порт Черноморск покинули еще два судна, груженные зерном, сообщило министерство обороны Турции. По данным координационного центра в Стамбуле, речь идет о судах Zumrut Ana и MV Ocean S, которые перевозят 6,300 тысячи тонн подсолнечного масла и 25 тысяч тонн пшеницы соответственно. Таким образом, уже 27 сухогрузов с продовольствием вышли из портов Украины в рамках сделки по вывозу зерна, заключенной при посредничестве ООН.

С начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось в совокупности 670 тысяч тонн агропродукции, отметило министерство инфраструктуры Украины. Под загрузку зашли 18 судов, также на рассмотрении находится около 40 заявок на заходы в порты.

В Киеве запретили массовые мероприятия

В Киеве запретили проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа. Соответствующее поручение мэру столицы Виталию Кличко дал начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Причиной запрета названо возможное нанесение ударов со стороны России. Властям города также поручено в эти дни привлечь "минимально необходимое количество должностных лиц, государственных служащих и работников для обеспечения повседневной жизнедеятельности Киева".

Минобороны РФ обвинило Киев в отравлении российских военных

Министерство обороны РФ обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военных. По данным ведомства, 31 июля солдаты, находившиеся в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области были госпитализированы с признаками сильного отравления.

"В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Ведомство назвало это "химическим терроризмом" со стороны Киева, заявив, что в ближайшее время подготовит подтверждающие документы и отправит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Хакерская атака на телевидение в Крыму

Хакеры взломали телевидение в аннексированном Крыму, утверждает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. Вместо передачи российского "Первого канала" был показан ролик с обращением президента Украины Владимира Зеленского, а также кадры Крыма до оккупации. Из сообщения Страткома неясно, когда именно произошел взлом и какое обращение украинского президента имеется в виду.

Выставка уничтоженной ВСУ российской военной техники

В Киеве на главной улице столицы - Крещатике - проходит выставка российской военной техники, уничтоженной украинскими войсками. "В феврале россияне планировали парад в центре Киева. Через 6 месяцев после начала широкомасштабной войны позорный показ ржавого российского металла - это напоминание всем диктаторам о том, как их планы может разрушить свободный и мужественный народ", - говорится в Twitter министерства обороны Украины.

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