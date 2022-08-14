172-й день войны России против Украины: главные события

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Свыше 40 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС. МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам России в получении виз.
На 172-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.
Ожесточенные бои продолжаются близ поселка Пески, недалеко от аэропорта Донецка, констатируют в Минобороны Великобритании. Район находится на передовой линии противостояния в Донбассе с 2014 года, напомнили в ведомстве. Целью российского наступления, вероятно, является обезопасить трассу М04 - основной подход к Донецку с запада, предполагают в британской разведке.
Российские военные могут уделить приоритетное внимание усилиям на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от контрнаступления на Южном фронте, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Военные эксперты отмечают, что российские силы на более ранних этапах свернули наступательные действия к востоку от Северска в Донецкой области и с 6 августа проводили лишь ограниченные наземные атаки, однако с 11 августа их число в районе Северска, напротив, увеличилось.
Российские силы продолжили атаки к востоку и югу от Бахмута, указали в ISW. При этом, по данным аналитиков, Россия пытается справиться с возмещением больших потерь в личном составе, а также с дезертирством на фронтах и с решением проблем материально-технического обеспечения ВС РФ. Серьезные проблемы со снабжением группировки российских войск на западном берегу Днепра, скорее всего, сделают ее уязвимой даже в случае немногочисленных украинских контратак, полагают в американском Институте изучения войны.
Между тем комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом страны Владимиром Зеленским законопроекты о продлении действия режима военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.
Представители 42 стран, в том числе Японии, США, Канады, Турции и Великобритании, а также ЕС в совместном заявлении призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). "Присутствие российских вооруженных сил на Запорожской атомной электростанции мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата по гарантиям", - подчеркивалось в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что солдат армии РФ, обстреливающих станцию или использующих ее в качестве щита, ждет возмездие, они становятся "особой мишенью" для разведки, спецслужб и ВС страны.
Как ранее указал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российская сторона хотела бы, чтобы визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся в конце августа-начале сентября. В агентстве пока точных сроков отправки миссии не называли.
Заседание правительства Финляндии, на котором будет рассмотрен вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз гражданам России, состоится 16 августа. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.
Кабмин Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян, уточнила Yle. МИД страны изучил различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить предоставление турвиз. Правительство взвесит возможные решения на неофициальной встрече 16 августа.
В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что турпоездки граждан РФ будут ограничены в результате расширения санкций ЕС. Глава кабмина ожидает, что вопрос будет рассмотрен в формате саммитов Евросоюза - в частности, в октябре 2022 года.
МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам РФ в получении виз. Решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели, заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире радиокомпании Polskie Radio. Вавжик подчеркнул, что Варшава выступает за приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. При этом он признал, что не все государства Евросоюза на это согласны. "Против выступают крупные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды", - указал польский дипломат.
Президент Латвии Эгилс Левитс также поддержал идею запрета на выдачу турвиз для россиян. "Латвия не выдавала туристические визы с первого дня войны - 24 февраля. Однако другие страны продолжают", - заявил он.
На аэродромах ФРГ остаются десять принадлежащих российским собственникам или контролируемых РФ самолетов, сообщили издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на Федеральное министерство транспорта Германии. Лайнеры не могут покинуть страну из-за санкций. ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В основном речь идет о небольших машинах: бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг публикации о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29. "Нет, друзья, наших истребителей МиГ-29 нет в Украине. Это ложная информация. Они до сих пор в Слиаче (словацкий город, где расположен военный аэродром. - Ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиационный фестиваль. - Ред.), где они официально попрощаются", - подчеркнул Надь в Facebook. По его словам, Словакия ведет переговоры с союзниками по вопросу истребителей. Окончательное решение на этот счет пока не принято.
Судно Brave Commander загружено 23 тысячами тонн пшеницы в порту города Южный в Одесской области, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook. Он отметил, что погрузку осуществили в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. "Продолжаем работу со ВПП ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь тем регионам мира, которые больше всего в этом нуждаются", - указал Кубраков. По словам главы Одесской областной госдминистрации Максим Марченко, судно с пшеницей уже покинуло морскую гавань. В то же время Кубраков заявлял, что выход Brave Commander из порта ожидается 15 августа.
С момента разблокировки портов из Украины уже вышли 16 судов с зерном, сообщил президент Владимир Зеленский. Эти данные подтвердило и Минобороны Турции. Зеленский добавил, что за неполные две недели из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного - удалось вывезти объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом и более чем двум третям экспорта железной дорогой за июль. "На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", - уточнил Зеленский.
Канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений российских госорганов в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, высказался против нынешнего отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Выдержки из интервью с юристом программа Sportschau, выпускаемая редакцией спортивного вещания германского общественно-правового телеканала ARD, привела на своем сайте. "То, как с ними (спортсменами. - Ред.) обращаются, несправедливо", - считает Макларен. Канадец подверг критике тот факт, что атлеты призваны отвечать за политику своих стран: "Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию".
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