170-й день войны России против Украины: главные события

На 170-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

Бахмутское направление остается одним из самых тяжелых участков фронта, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Ведутся массированные обстрелы из танков и артиллерии неподалеку от населенных пунктов Переездное, Веселое, Бахмутское, Соледар, Вершина и Курдюмовка. Возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского задействована авиация. Российские войска добились частичного успеха в районе Горловка - Зайцево, отмечается в сообщении.

Россия уже использовала около 85 процентов своих действующих вооруженных сил в войне против Украины, включая войска, переброшенные с Дальнего Востока и со всего мира, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Согласно другой публикации в этом же издании со ссылкой на разведку и военных чиновников США, в Украине ежедневно погибают или получают ранения около 500 российских военнослужащих.

Военное положение и мобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и режима всеобщей мобилизации на 90 дней, начиная с 23 августа, то есть до 21 ноября. Мобилизация и военное положение были введены в Украине 24 февраля на фоне российского вооруженного вторжения. Они уже дважды продлевались на 90 суток - сначала до 25 мая, а затем до 23 августа.

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Запорожской области группу злоумышленников, помогавших украинским мужчинам бежать за границу, чтобы избежать мобилизации, сообщила Запорожская областная военная администрация. Маршрут по выезду из Украины пролегал через аннексированный Россией Крым. Пытающиеся избежать мобилизации выдавали себя за волонтеров или тех, кто посещал в Украине родственников.

Последствия удара по аэродрому в Крыму

Перед взрывами на аэродроме Саки в аннексированном Россией Крыму была размещена авиатехника общей стоимостью 650-850 млн долларов, подсчитал журнал Forbes Украина, опираясь на различные источники. Примерную стоимость российских военных самолетов он оценил так: Су-30СМ - 50 млн долларов, Су-24МР - 6 млн долларов, Ил-76 - 86 млн долларов. Журнал отметил, что в некоторых случаях могут быть обстоятельства, которые значительно влияют на цену отдельных единиц техники.

Новым командующим Черноморским флотом РФ станет Виктор Соколов, сообщили СМИ России и Украины, а также Telegram-каналы. Соколову 59 лет, ранее он занимал должности заместителя командующего Северным флотом (с 2013 года) и начальника Военно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" (с 2020 года).

Военная помощь Украине

Великобритания передала Украине очередную партию РСЗО М270. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, эти системы залпового огня уже прибыли в страну. "Благодарю (главу британского Минобороны - Ред.) Бена Уоллеса и весь британский народ! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Украинская армия умело использует это "пополнение" на поле боя. P.S. Скоро прибудет еще больше "подарков", - написал Резников в своем микроблоге в Twitter.

Нидерланды присоединились к инициированной Великобританией программе подготовки украинских военных. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, нидерландские инструкторы начнут свою миссию уже в августе.

Финляндия после вступления в НАТО вместе с Эстонией намерены интегрировать береговую оборону, способную закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса", - сказал Певкур, отметив, что дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива.

Ущерб для российской экономики

Развязанная Путиным война против Украины в первом квартале после нападения отбросила экономику России на четыре года назад, и это стало причиной одного из самых продолжительных спадов в ее истории, сообщает Bloomberg. В сообщении отмечается, что международные санкции нанесли ощутимый удар по торговле и автомобилестроению, в то время как потребительские расходы жителей РФ сократились. Между тем по пессимистическим прогнозам Центробанка РФ, российская экономика вернется к росту на уровне одного процента не ранее 2025 года.

Киев призвал администрацию президента США Джо Байдена наложить санкции на все частные российские банки, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина возможности финансировать войну. Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что она уже передала соответствующий запрос в министерство финансов США.

Споры вокруг запрета на выдачу виз россиянам

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за несогласие с призывами к тотальному запрету на выдачу виз гражданам России. Накануне канцлер сказал, что такие призывы ему не нравятся, поскольку война в Украине - это "война Путина". Наказывать всех россиян несправедливо, ЕС и так уже ввел масштабные санкции против руководства РФ, считает он.

В ответ на это Кличко написал в соцсетях: "Граждане России сражаются в Украине, мучают и убивают мирных украинцев и детей, уничтожают наши города и деревни". Свое требование прекратить выдачу виз россиянам киевский градоначальник аргументировал тем, что, по его мнению, большинство граждан России "поддерживают политику Путина и его кровавые имперские амбиции". Ранее позицию Шольца по визам раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Amnesty отвергла критику в свой адрес

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) опровергла заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины о том, что AI якобы получала свидетельства о размещении позиций ВСУ в гражданских районах от людей, попавших в российские тюрьмы и фильтрационные лагеря.

"Amnesty International категорически отвергает эти обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований и абсолютно ложные", - заявила организация, отметив, что ее представители даже не имеет доступа к захваченным Россией украинским территориям. AI подчеркнула, что правозащитники использовали исключительно свидетельские показания, которые добровольно и в безопасных условиях согласились дать люди на подконтрольных Украине территориях.

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