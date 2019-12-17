17 полицейских пострадали в Киеве в стычках с противниками закона о продаже земли

В столкновениях в Киеве пострадали 17 полицейских и один протестующий. Об этом сообщили украинские СМИ во вторник, 17 декабря. Всего против принятия нового закона о продаже земли в Украине к зданию Верховной рады вышли несколько тысяч человек. Они попытались разбить палатки, однако стражи порядка помешали этому.

К Верховной раде не пустили тракторы

Некоторые протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки, в ответ был применен слезоточивый газ, в результате чего пострадали двое журналистов.

По данным агентства УНИАН, столкновения с полицией состоялись также у станции метро "Арсенальная". Там полицейские задержали тракторы, которые направлялись к Верховной раде.

На фоне протестов Верховная рада решила отменить вечернее заседание.

Законопроект о продаже земли предполагает отмену 18-летнего моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, в том числе иностранным гражданам. За законопроект выступает правящая партия "Слуга народа".

Смотрите также:

Смотреть видео 06:53 Поделиться Украинские фермеры против продажи земли Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3RA28 Земельная реформа: почему украинские фермеры против продажи земли