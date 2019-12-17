 17 полицейских пострадали в Киеве в стычках с противниками закона о продаже земли | Новости из Германии об Украине | DW | 17.12.2019

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Украина

17 полицейских пострадали в Киеве в стычках с противниками закона о продаже земли

Всего протестовать против принятия закона о продаже земли к зданию Верховной рады вышли несколько тысяч человек. В ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ.

Столкновения у здания Верховной рады в Киеве

Столкновения у здания Верховной рады в Киеве

В столкновениях в Киеве пострадали 17 полицейских и один протестующий. Об этом сообщили украинские СМИ во вторник, 17 декабря. Всего против принятия нового закона о продаже земли в Украине к зданию Верховной рады вышли несколько тысяч человек. Они попытались разбить палатки, однако стражи порядка помешали этому.

К Верховной раде не пустили тракторы

Некоторые протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки, в ответ был применен слезоточивый газ, в результате чего пострадали двое журналистов.

Контекст

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект об отмене моратория на продажу земли. Его поддержали только фракция "Слуга народа" и несколько одномандатников. Репортаж DW. (14.11.2019)

Начало работы земельного рынка после отказа парламента Украины продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения задерживается. Торги по земельным участкам не могут начаться без принятия ряда законов. (07.03.2011)

По данным агентства УНИАН, столкновения с полицией состоялись также у станции метро "Арсенальная". Там полицейские задержали тракторы, которые направлялись к Верховной раде.

На фоне протестов Верховная рада решила отменить вечернее заседание.

Законопроект о продаже земли предполагает отмену 18-летнего моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, в том числе иностранным гражданам. За законопроект выступает правящая партия "Слуга народа".

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