17 полицейских пострадали в Киеве в стычках с противниками закона о продаже земли

Всего протестовать против принятия закона о продаже земли к зданию Верховной рады вышли несколько тысяч человек. В ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ.
В столкновениях в Киеве пострадали 17 полицейских и один протестующий. Об этом сообщили украинские СМИ во вторник, 17 декабря. Всего против принятия нового закона о продаже земли в Украине к зданию Верховной рады вышли несколько тысяч человек. Они попытались разбить палатки, однако стражи порядка помешали этому.
К Верховной раде не пустили тракторы
Некоторые протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки, в ответ был применен слезоточивый газ, в результате чего пострадали двое журналистов.
По данным агентства УНИАН, столкновения с полицией состоялись также у станции метро "Арсенальная". Там полицейские задержали тракторы, которые направлялись к Верховной раде.
На фоне протестов Верховная рада решила отменить вечернее заседание.
Законопроект о продаже земли предполагает отмену 18-летнего моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, в том числе иностранным гражданам. За законопроект выступает правящая партия "Слуга народа".
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