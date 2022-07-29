156-й день войны России против Украины: главные события

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В Донбассе под обстрелом погибли десятки украинских пленных. Главы Госдепа США и МИД РФ созвонились впервые с начала войны. Украина готова начать экспорт зерна. Суд в Киеве смягчил приговор солдату РФ.
На 156-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в пятницу, 29 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
В результате обстрела исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка в Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, погибли более 50 и получили ранения по разным данным от 75 до 130 человек. В "ДНР" и России обвинили в обстреле украинских военных.
В свою очередь командующий Ракетными войсками и артиллерией ВС Украины заявил, что по району Еленовки ВС Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. В украинском Генштабе заявили, что "Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел" колонии, где содержались украинские пленные. "Оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными", - добавили там.
Россия совершила "еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение" в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - подчеркнул он.
На территорию исправительной колонии в Еленовке необходимо безотлагательно отправить представителей ООН,Международного Комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных с целью инспекционной миссии, говорится в совместном заявлении ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины и уполномоченного украинского парламента по правам человека.
В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что теракт в Еленовке организован руками наемников из состава ЧВК Вагнера по личной команде номинального владельца ЧВК - Евгения Пригожина.
Кроме того, украинская сторона сообщила об обстрелах Киевской, Николаевской, Черниговской и Харьковской областей.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели первый с начала войны в Украине телефонный разговор. Блинкен отметил, что мир никогда не признает аннексию новых украинских территорий, и в случае, если это произойдет, Россию ожидают дополнительные штрафные меры. В свою очередь Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнить все "цели и задачи" войны в Украине.
Глава Госдепа в беседе с российским министром указал, что мировое сообщество ожидает от России выполнения своих обязательств в сделке по экспорту украинского зерна. Лавров же заявил, что ситуация в области мировой продовольственной безопасности осложнена санкциями США в отношении РФ.
Частная военная компания (ЧВК) Вагнера с марта действует на востоке Украины в координации с российскими военными. ЧВК, по всей видимости, получила ответственность за определенные участки линии фронта - подобно регулярным армейским подразделениям ВС РФ, говорится в пятничной сводке министерства обороны Великобритании. В ведомстве констатируют, что речь идет о "значительном изменении" по сравнению с работой группы с 2015 года. Тогда она в основном выполняла задачи, отличные от масштабной незасекреченной регулярной военной деятельности России, отметила британская разведка.
Новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей "по отрицанию связей между ЧВК и российским государством", указали в британском Минобороны. Роль группы Вагнера, вероятно, изменилась из-за того, что российское оборонное ведомство испытывает серьезную нехватку боевой пехоты, указывается в сводке. Однако сил ЧВК "вряд ли хватит для того, чтобы существенно изменить траекторию войны", полагают в британской разведке.
Президент Владимир Зеленский в пятницу посетил порт Черноморск в Одесской области, который будет использоваться для экспорта зерна на мировые рынки. "Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки, - заявил глава украинского государства. - Для нас важно оставаться гарантом мировой пищевой безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, забирает жизни у других государств, мы даем им возможность выжить".
По его словам Зеленского, Украина готова приступить к транспортировке зерна "сегодня или завтра". В украинских портах стоят 17 судов с более чем 600 тыс. тонн зерна на борту, готовых к выходу в море, заявил Зеленский. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, порты Одессы и Черноморска полностью готовы для отгрузки зерна, к концу недели будет подготовлен и порт Южный.
Северная Македония передала Украине танки Т-72, сообщил сербский телеканал RTS. По его данным, Минобороны Северной Македонии подтвердило информацию о передаче боевых машин после появления в соцсетях кадров колонны военной техники. Ведомство утверждает, что речь идет о танках третьего поколения из батальона, который вскоре будет расформирован. В Скопье не назвали точное количество переданных танков.
Офис генерального прокурора Украины в пятницу, 29 июля, открыл уголовное производство по результатам изучения видеоролика, в котором предположительно российские солдаты пытают украинского пленного. Дело заведено по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщило ведомство.
Несколькими часами ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал проверить видео на предмет вероятного военного преступления и нарушения норм Женевской конвенции. По словам Любинца, готовятся также сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный Комитет Красного Креста.
На видео двое мужчин в камуфляжной форме держат на земле мужчину в форме, похожей на украинскую. Один из них пытает украинского пленного, кастрирует его канцелярским ножом.
Видео появилось в интернете в нескольких пророссийских и проукраинских телеграм-каналах. Пока неизвестно, где, когда и кем оно было снято. Позже 29 июля в пророссийских телеграм-каналах появилась вторая часть видео. В ней предположительно украинского военного убивают выстрелом в голову.
Киевский апелляционный суд смягчил наказание российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, признанному виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Россиянин был приговорен к пожизненному заключению, теперь ему предстоит провести в тюрьме 15 лет. Вадим Шишимарин - первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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