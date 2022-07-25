 152-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 25.07.2022

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Украина

152-й день войны России против Украины: главные события

Европейский инвестиционный банк предоставляет второй пакет помощи Украине. США и Украина разрабатывают "план Б" по украинскому зерну. В Донбассе и Херсонcкой области продолжаются бои.

Мотоциклист наблюдает за столбом черного дыма в Одессе

Ракетный обстрел Одессы (фото ихз архива)

На 152-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в понедельник, 25 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

В Донбассе и Херсонcкой области продолжаются бои с переменным успехом, сообщило в сводке министерство обороны Великобритании. По его данным, российское командование по-прежнему стоит перед проблемой: снабжать ли ресурсами наступление на востоке или наращивать оборону на западе. По версии оборонного ведомства Великобритании, Россия испытывает сложности не только с пополнением личного состава, но и с ремонтом тысяч единиц техники, которой был причинен ущерб в ходе войны.

Российские войска за минувшие сутки пытались выйти на административную границу Луганской области с трех сторон, однако повсюду были вынуждены отступить. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

Российские силы совершили попытку продвинуться возле поселка Спорное и села Ивано-Дарьевка в Донецкой области, однако "получили жесткий отпор" и отошли, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ. Кроме того, армия РФ провела неудачные попытки штурма на направлениях Клиновое - Покровское и Владимировка - Покровское, указывается далее. В то же время в районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения России добились частичного успеха.

Лавров пытается заручиться поддержкой стран Африки

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго (РК) в рамках турне по африканским странам, направленного на то, чтобы заручиться поддержкой на фоне войны в Украине. Как заявил Лавров в ходе визита в Конго, заключение соглашения по вывозу зерна из украинских портов не является для России препятствием для ведения военных действий в Украине и уничтожения ее объектов военной инфраструктуры. По его словам, западные страны "исказили" информацию о ракетном ударе армии РФ по Одессе, чтобы дискредитировать Россию.

ФСБ: Украинская военная разведка вербовала российских летчиков

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ утверждают, что украинская военная разведка пыталась вербовать российских летчиков с целью угона боевых самолетов Воздушно-космических сил России. По версии ФСБ, в операции фигурировал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он якобы нашел двух курьеров, которые участвовали в передаче денег украинской разведки российскому летчику, поведали в ведомстве. Саму операцию, по версии ФСБ, якобы "курировали спецслужбы НАТО". Российские СМИ распространили видео, в котором говорится, что за кадром - "голос сотрудника украинских спецслужб". Подтверждения этому, однако, не приводится, лицо говорящего не показывается. 

В свою очередь Христо Грозев заявил, что попытку угона организовала группа украинских "оперативников", не называя конкретное ведомство. По словам Грозева, несколько российских летчиков связались с "оперативниками". Позднее тон переписок изменился, украинцы сделали вывод, что пилоты из РФ общаются под руководством контрразведки ФСБ. В какой-то момент "операция превратилась в двойную "оперативную игру", в которой обе стороны пытались получить максимум информации друг от друга, при этом скармливая друг другу максимум дезинформации", указал Грозев. В то же время ФСБ "непреднамеренно раскрыла личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и агентов под прикрытием", утверждает болгарский журналист.

США и Украина разрабатывают "план Б" по украинскому зерну

После ударов по Одессе США совместно с Украиной разрабатывают "план Б", направленный на разблокирование экспорта украинского зерна. Он "включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским и экспорт мог двигаться быстрее", - сообщила медиакомпания CNN со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID). Представитель агентства заявил, что надо учитывать разные непредвиденные обстоятельства, так как Путину доверять нельзя. 

В ФРГ число беженцев от войны в Украине приближается к миллиону

С начала российского вторжения в Украину в Центральном реестре иностранцев в Германии уже зарегистрировано более 915 000 беженцев от войны. Из них, по данным МВД ФРГ, 890 605 человек являются гражданами Украины. В то же время в ведомстве неизвестно как реальное число беженцев с Украины, въехавших в Германию, так и количество украинцев, находящихся в данный момент на территории страны. Украинцы могут въезжать в Германию со своими документами без необходимости их оформлять. Кроме того, те, кто живет у друзей или родственников и не обращается за государственной помощью, также не фигурируют в официальной статистике.

В Украину прибыли первые немецкие зенитки Gepard

Украина получила от Германии первые зенитные самоходки Gepard. "Сегодня официально зашли три первых Gepard, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов", - заявил в эфире всеукраинского информационного телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников.

Рассмотрение дел о коллаборационизме продолжается

Генеральная прокуратура Украины предъявила подозрение в возможных связях с оккупационными властями Херсонской области 14 экс-сотрудникам МВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офис Генпрокурора страны. По версии следствия, 14 экс-сотрудников украинской полиции добровольно согласились работать в "ГУ МВД Херсонской области", созданном пророссийскими властями региона. По статье о коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) виновным может грозить до 12 лет лишения свободы.

ЕИБ предоставляет второй пакет помощи Украине 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, предоставляет Украине финансирование в 1,59 млрд евро, подкрепленные гарантиями из бюджета ЕС, чтобы помочь восстановить наиболее важные поврежденные объекты инфраструктуры и возобновить критически важные проекты, направленные на удовлетворение неотложных потребностей украинского населения. Из этих средств 1 млрд будет выделен немедленно. Это второй пакет помощи Украине в рамках программы срочного реагирования ЕИБ "Украинская солидарность", разработанной в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией.

ФРГ намерена помочь Украине в расследовании военных преступлений

Германия намерена укрепить сотрудничество с Украиной в расследовании военных преступлений, совершенных на украинской территории в ходе войны. Необходимо расширить существующее сотрудничество с Федеральным управлением криминальной полиции, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) во время посещения Гостомеля под Киевом.

В свою очередь немецкий министр труда и социальных дел Хубертус Хайль (Hubertus Heil), также находящийся в Украине, анонсировал "административные консультации и помощь" - например, для украинцев, потерявших работу из-за войны. Кроме того, Германия хочет помочь Украине на пути в Европейский Союз и "поэтапно консультировать по вопросам принятия европейского законодательства, например, в сфере рынка труда и социальной политики", добавил он.

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    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


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