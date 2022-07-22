149-й день войны России против Украины: главные события

На 149-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в пятницу, 22 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход военных действий

Российские военные продолжают попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского. Как сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ, на Донецком направлении основные усилия россиян сосредоточены на Краматорском и Бахмутском направлениях. Авиаудары зафиксированы возле населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Пречистовка.

В ходе контрнаступления на Херсонском направлении войска РФ оказались в оперативном окружении в районе Высокополья. Об этом сообщает корреспондент The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ, действующих сейчас на месте. Они подтверждают выход на связь российских командиров окруженных частей. По их данным, три российские батальонные тактические группы запросили у Украины "зеленый коридор". По данным украинской разведки, в районе Высокополья окружено в общей сложности три батальонные тактические группы (БТГ), в том числе рота спецназа и танковая. Источники в ВСУ и разведке говорят о 2000 оказавшихся в окружении российских военных.

Российские войска после выхода из официально объявленной оперативной паузы так и не смогли нарастить темпы продвижения, сообщил Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне. Он отмечает, что подразделения РФ продолжают совершать незначительные атаки северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, однако не захватили ни одной значимой территории. ISW почти уверены в том, что взять Бахмут и Славянск российская армия не сможет.

Россия все чаще использует ракеты ПВО для ударов по наземным целям из-за острой нехватки боеприпасов для наземных атак, сообщает британская военная разведка. "Почти наверняка" системы С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения воздушных целей на больших расстояниях, были развернуты недалеко от территории Украины с самого начала вторжения, говорится в сообщении разведки Минобороны. Применение этого оружия не по назначению приводит к большому числу жертв среди гражданского населения, подчеркивают в ведомстве.

Прорыв зерновой блокады

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о подписании соглашения о вывозе зерна из Украины по Черному морю. По словам генсека, согласно достигнутой договоренности, вывоз зерна будет осуществляться из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. Помимо этого, отметил Гутерриш, в целях обеспечения соблюдения соглашения будет создан мониторинговый центр.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что коридор для вывоза зерна из Украины начнет действовать в Черном море в ближайшие дни. Эрдоган пояснил, что обеспечивать вывоз зерна и контролировать этот процесс будет координационный центр в Стамбуле. В переговорах по вопросу экспорта украинского зерна участвовали ООН, Россия, Турция и Украина.

Военная помощь Украине от США

Украина получит от США еще четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost. Также в новый пакет помощи на сумму 270 млн долларов войдут 36 тысяч снарядов и противотанковые средства. Указ об этом подписал в пятницу президент Джо Байден.

Сокращение потенциала шпионской деятельности РФ в Европе

С начала военного вторжения России в Украину европейские страны выслали более 400 разведчиков РФ, действовавших под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил глава службы внешней разведки Великобритании МI6 Ричард Мур на ежегодном форуме по безопасности, проводимом Аспенским институтом. Кроме того, в Европе в последние месяцы были разоблачены и арестованы несколько российских "нелегалов", то есть шпионов, работавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных гражданских лиц. В результате этих разоблачений и высылок потенциал шпионской активности России в Европе "наполовину уменьшился", подчеркнул Мур.

Кремль расширил список "недружественных стран"

Москва расширила список "недружественных стран" от 2021 года. Государствами, которые, по мнению правительства, совершают "недружественные действия" в отношении России, ее компаний и граждан, признаны Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Блокировка доступа к Google в "ДНР" и "ЛНР"

В самопровозглашенной "ДНР" вслед за "ЛНР" сообщили о блокировании доступа к поисковому сервису Google. Об этом сообщил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин. О том, что власти "ЛНР" приняли решение отказаться от использования Google на своей территории, заявил накануне ее "глава" Леонид Пасечник.

Депортация украинских детей в Россию

В Россию из Украины депортированы 5100 украинских детей, и информация по фактам депортации продолжает поступать ежедневно. Об этом со ссылкой на данные Национального информационного бюро сообщила советница-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире всеукраинского телемарафона.

Обвинения военных РФ в издевательствах и беззаконии

Международная правозащитная организация Human Rights Wach (HRW) обвиняет армию в пытках, нелегальных арестах и лишении свободы мирного населения на юге Украины, в частности, вХерсонской области и в Запорожье. По данным HRW, организация опросила более 70 граждан Украины, которые рассказали более чем о 40 случаях применения насилия и пыток. Жертвами или свидетелями которых были они сами. По их словам, жертв били или пытали током. У многих людей повреждены зубы и ребра, есть ожоги и сотрясение мозга.

Тихановская критикует ФРГ за сделки с РФ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала Германию за сделки с Россией, которые позволили продолжить эксплуатацию газопровода "Северный поток". "Мы абсолютно уверены, что не должно быть никаких сделок с диктаторами", - заявила Тихановская в интервью программе "Heute-Journal" немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF. Она отметила, что понимает значимость конкретных национальных интересов. Но сейчас пришло время действовать решительно и прекратить газовые сделки с Россией, чтобы остановить тиранию и террор, считает Светлана Тихановская.

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