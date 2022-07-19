146-й день войны России против Украины: главные события

На 146-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник , 19 июля, российские войска не оставляли попыток захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Обстрелы украинских городов

Россия продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам в Украине. Так, ночью семь крылатых ракет "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря по Одесской области. Как сообщило украинское оперативное командование "Юг", одна ракета была сбита силами ПВО, шесть попали по мирному селу, в результате чего загорелись три частных дома и две постройки. По данным местной военной администрации, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. При этом Минобороны РФ утверждает, что в Беленьком Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению.

Утром при обстреле частного сектора Николаева ранены два человека. В Белопольской общине Сумской области в результате минометного обстрела ранен один человек, обстреляна также Краснопольская община. В Никополе Днепропетровской области удары из "Градов" нанесены по базе отдыха, а в Зеленодольской общине из ствольной артиллерии - по тракторной бригаде. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В селах Мосьпаново и Циркуны на Харьковщине при обстрелах получили ранения три человека, в Краматорске, где от попадания ракеты загорелся пятиэтажный многоквартирный дом, пострадали 10 человек, пятеро госпитализированы. По предварительной информации, в погиб один мирный житель.

Массированные удары наносятся по подконтрольной Киеву части Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай: на границе с Донецкой областью зафиксированы четыре ракетных и два авиаудара, а также 11 обстрелов по гражданской инфраструктуре из артиллерии. Обстрелян также Славянск в Донецкой области, есть раненые.

Стороны отчитались о военной ситуации

По данным Генштаба ВСУ, российские войска предприняли неудачные попытки наступать в направлениях сел Уды и Гусаровка под Харьковом, а также в районе Дмитровки на Славянском направлении. На Бахмутском направлении силы РФ атаковали в направлении Покровского и закрепляются на его окраине. Основные усилия российской армии на Донецком направлении сосредоточены на продвижении в направлениях Северска и Бахмута, указывает Генштаб ВСУ.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что украинские военные сбили в небе над Криворожским районом Днепропетровской области российский беспилотник "Орлан-10".

Минобороны РФ заявило, что в Камышевахе Запорожской области поражен пункт "Правого сектора", убито до 200 военнослужащих. В Долине Донецкой области при ударе по позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ убито более 60 человек. За сутки нанесены удары по семи пунктам управления, пяти складам с боеприпасами, двум складам горючего, а также по 197 районам базирования ВСУ, сбиты вертолет Ми-24 и четыре беспилотника, перехвачены четыре ракеты "Точка-У" и пять снарядов "Ураган".

Выросло число жертв ракетного удара по Виннице

Число жертв ракетного удара по Виннице 14 июля выросло до 25: в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштинская, которая в момент удара находилась в клинике "Нейромед" возле Дома офицеров.

При этом стало известно уже о трех офицерах украинских ВВС, погибших при ударе по Виннице, где располагается командование военно-воздушных сил ВСУ. Это 40-летний офицер Константина Пузыренко, полковник Олег Макарчук, и полковник Дмитрий Бурдико.

В бою под Донецком в результате осколочных ранений от взрыва гранаты погиб лейтенант шведской армии, который воевал на стороне Украины, передает телеканал SVT. Знакомые погибшего рассказали изданию, что воевать он поехал не в качестве наемника.

Украина и Россия провели обмен телами погибших военных, сообщили в министерстве Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В назначенной Россией оккупационной администрации Запорожской области подтвердили обмен телами с украинской стороной по формуле "45 на 45". Все обмененные погибли на мариупольском направлении, уточнили там.

Ситуация на оккупированных территориях

Оккупационные власти Мариуполя выпустили постановление, лишающее с сегодняшнего дня всех граждан Украины права собственности на недвижимость в городе, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, приложив скан документа. Согласно ему, имущество всех, кто не прошел "регистрацию", будет "национализировано", а в уцелевшие помещения будут "расселять по ордерам".

Ранее Андрющенко заявил, что утром 19 июля около тысячи российских военных, базировавшихся на границе Донецкой области, большинство из которых младше 23 лет, вместе с техникой выдвинулись в сторону Запорожья. По его словам, среди них есть и срочники.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе функционируют четыре фильтрационных центра, где российские войска удерживают более 10 тысяч человек, среди которых много госслужащих и муниципальных работников. Там нет врачей, пленные не получают медицинскую помощь, добавил Бойченко. По его словам, в одном из таких центров содержат почти 2 тысячи мужчин.

По словам и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, россияне похитили на Херсонщине 63 представителей органов местного самоуправления. Он рассказал также, что оккупанты пытаются перевести школы на свои программы и оказывают давление на педагогов.

Пророссийские оккупационные власти Херсонской области утверждают, что ВСУ через Днепр обстреляли из РСЗО HIMARS Антоновский мост - один из двух путей через Днепр, соединяющий захваченные российскими войсками территории на правом и левом берегу реки. Второй путь - через дамбу Новокаховской ГЭС, которая накануне также подверглась обстрелам. По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, удар был нанесен по российской базе вблизи Антоновского моста.

На фоне усиления ракетных обстрелов со стороны ВСУ в оккупационной администрации Херсонской области заявили, что в регионе будет укреплена система ПВО.

В оккупированном поселке Боровая Харьковской области российские военные оборудовали морг для погибших. В сообщении поселкового совета отмечается, что число трупов постоянно растет, поскольку россияне ежедневно несут потери в боях в соседних Луганской и Донецкой областях и в тылу захваченных территорий.

Территория Запорожской АЭС

"Энергоатом" рассказал, что 18 июля российские военные вывезли в неизвестном направлении двух представителей руководства Запорожской АЭС - замначальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву, а еще днем ранее также исчез начальник службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игорь Квашнин. На территории станции находятся до полутысячи российских военных.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил об обстреле сел Ломаковка и Новые Юрковичи со стороны Украины.

Проблемы сторон глазами западных аналитиков

По данным британской военной разведки, Россия сталкивается с дилеммой между развертыванием резервов в Донбассе и защитой от контратак на Херсонском направлении, говорится в сообщении Минобороны Великобритании. При этом указывается, что российские войска по-прежнему могут продвинуться дальше, но это продвижение, вероятно, будет очень медленным.

Украина столкнулась с серьезными сложностями при доставке западного оружия на фронт, пишет The Wall Street Journal. Освоение современных и эффективных западных дальнобойных орудий оказалось серьезной проблемой, поскольку разные их образцы поступают из разных стран небольшими партиями. "Нынешний подход, при котором каждая страна передает батареи по частям, превращается в логистический кошмар для украинских сил, так как для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики", - цитирует газета экспертов лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований.

В России объявлен в розыск украинский журналист Дмитрий Гордон, который стал фигурантом уголовного дела о "публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и фейках о российской армии". По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

Кадровая ревизия в СБУ

Иван Баканов и Ирина Венедиктова

Сместив со своей должности главу Службы безопасности Украины (СБУ), президент Владимир Зеленский заявил, что среди сотрудников ведомства проводится кадровая ревизия. По его словам, сейчас решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы. Главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову Верховная рада отправила в отставку.

А бывшего главу управления СБУ по Крыму Олега Кулинича за работу на спецслужбы РФ суд отправил под арест до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога.

Помощь Украине и санкции

ЕС заключил с Украиной меморандум о предоставлении Киеву первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в качестве экстренного финансирования, сообщил еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис. Эта сумма будет выплачена в конце июля "для поддержки правительства и народа Украины".

ЕС готовит санкции против почти полсотни россиян и целого ряда юридических лиц, сообщают агентство Reuters и издание EUobserver, но расходятся в точном числе лиц, на которых они будут распространены: Reuters пишет, что в черный список попадут 48 физических и 9 юридических лиц, а EUobserver - соответственно 47 и 8. Под санкции могут попасть мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Кроме того, планируется ввести санкции против Сбербанка, а также байкерского клуба "Ночные волки" и его президента Александра Залдостанова, движения "Юнармия", фонда "Русский мир", судоходных и оружейных компаний.

Лондонский суд смягчил российскому миллиардеру Петру Авену ограничения на использование замороженных счетов. Санкции запрещали Авену тратить с них более 2500 фунтов в месяц. Судья решил, что к "базовым нуждам" Авена также относится охрана и страховка его коллекции произведений искусства - порядка 140 тысяч фунтов в месяц, пишет Bloomberg. Эти расходы после блокировки активов оплачивала жена миллиардера.

РЖД направили в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных в отношении компании санкций, настаивая, что санкции "направлены на ограничение гуманитарных функций компании и являются дискриминационными по отношению к населению РФ".

Ситуация с продовольствием

ЕС намерен частично разморозить средства подсанкционных банков РФ, которые могут понадобиться для экспорта продовольствия, передают информагентства Reuters и AFP. В частности, речь идет о Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке, ВЭБ, банках "Открытие" и "Россия".

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продовольствие российского и украинского производства может помочь избежать голода в ряде регионов мира, его следует вернуть на глобальные рынки, для чего нужны "смелые и скоординированные политические меры". Он высказался за "немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли".

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин спрогнозировал, что в текущем сельскохозяйственном году страна экспортирует 37 млн т зерна. По словам дипломата, в 2023 году объем экспортируемой продукции составит до 50 млн т.

Споры вокруг "Северного потока"

Еврокомиссия исходит из того, что газопровод "Северный поток" не возобновит работу после 21 июля - официального срока окончания планового техобслуживания, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного источника. Ожидается, что Еврокомиссия 20 июля обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия возможного отключения его поставок Кремлем, пишет агентство.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщает, что поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" возобновятся после завершения ремонтных работ, но не в полном объеме, а на уровне, который был до 11 июля (40 процентов от плановой мощности). Это может быть связано с тем, что к 21 июля еще не будет установлена переданная Германией турбина Siemens для компрессорной станции "Портовая".

Международный валютный фонд предупредил, что полное прекращение поставок российского газа приведет к рецессии в некоторых странах ЕС. Больше всего, как ожидается, пострадают Венгрия, Словакия и Чехия, под ударом окажутся Италия, Германия и Австрия.

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