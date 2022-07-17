144-й день войны России против Украины: главные события

На 144-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в воскресенье, 17 июля, российские войска не оставляли попыток захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Обстрелы украинских городов

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Так, ночью был обстрелян Николаев: ракеты попали в промышленные и инфраструктурные объекты, вспыхнули пожары. При этом, по словам представительницы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, при обстрелах Николаева применяется нетипичное оружие. "Используют зенитно-ракетные системы С-300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, обладающим дополнительным максимально разрушающим действием. Именно поэтому несколько районов Николаева имеют большие разрушения", - рассказала она в эфире телемарафона.

В результате утреннего ракетного удара по Днепру погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести, один человек числится пропавшим без вести. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, целью удара стало одно из промышленных предприятий города. После обстрела на его территории начался пожар.

Продолжались обстрелы приграничных Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Серия взрывов была слышна днем в Запорожье. Как сообщила местная ОВА, из РСЗО обстреливались некоторые населенные пункты на линии столкновения.

Мощные взрывы прогремели в Чугуеве Харьковской области. Минобороны России позднее подтвердило ракетные удары по городу, заявив, что они были нанесены по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, в результате чего якобы были уничтожены до 200 человек и более 10 единиц бронетанковой техники.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, в одном из корпусов промпредприятия Одессы якобы "уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных странами НАТО".

Войска РФ продолжают бомбить стратегически важный остров Змеиный, на котором в начале июля был вновь поднят украинский флаг. По словам Натальи Гуменюк, "пока они бьют по той технике, которую оставили сами".

Со своей стороны украинские войска продолжают наносить удары по складам боеприпасов россиян. Так, согласно сообщению советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, в Лазурном Херсонской области, в санатории Чайка, минувшей ночью был уничтожен склад боеприпасов, штаб и казармы войск РФ.

К 17 июля полиция обнаружила в Киевской области уже 1346 тел мирных жителей, которых украинская сторона считает погибшими от рук российских военнослужащих - такие данные приводит начальник Главного управления Нацполиции в регионе Андрей Небитов. Еще около 300 человек числятся пропавшими без вести.

На оккупированной части юга Украины российские войска укрепляют оборонительные позиции, указывает британское Минобороны, предполагая, что это "является ответом на ожидаемое наступление украинских сил и на требования министра обороны РФ Сергея Шойгу после недавнего визита на Донбасс, а также на атаки украинцев, которые осуществляются против командных пунктов и логистических цепочек".

Британская оценка российских потерь

По оценке начальника Штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина, потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 50 000 военных, уничтожено более 5000 единиц техники, в том числе 1700 танков. Таким образом, по его словам, Россия потеряла более 30 процентов своей боеспособности на суше.

Ситуация в Донбассе

В своей вечерней сводке Генштаб ВСУ указал, что на Донецком направлении основные усилия российских военных сконцентрированы на попытках установить контроль над Северском и продвижении в сторону Бахмута. На Бахмутском направлении продолжаются обстрелы позиций ВСУ из минометов и артиллерии. Обстрелы и попытки наступления зафиксированы на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Южнобужском и Запорожском направлениях. Кроме того, украинские силы отбили попытки штурма у Григоровки в Донецкой области, а также в районе Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского на Бахмутском направлении.

В Луганской области под контролем ВСУ остаются два села - Верхнекаменка и Белогоровка, хотя еще две недели назад министр обороны РФ Шойгу доложил президенту Путину о захвате Луганской области полностью. Войска РФ пытаются захватить эти населенные пункты, не считаясь с потерями, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай: "Они неоднократно отчитывались о выполнении задачи и, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут".

Минобороны РФ утверждает, что в Покровске Донецкой области (российское ведомство называет его старым названием, существовавшим до 2016 года - Красноармейск) "уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS". При этом общеизвестно, что у РСЗО HIMARS не имеется в принципе транспортно-заряжающей машины, так как блок снарядов загружается самой установкой.

BBC: Еще один британец - в плену в "ДНР"

По информации BBC, в плену у сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" находится еще один подданный Соединенного Королевства - уроженец Сандерленда Джон Хардинг. Журналисты опознали его на одном из видеоинтервью из плена, снятом российскими журналистами. В ролике Хардинг обращается к премьер-министру страны Борису Джонсону и говорит, что ему грозит смертная казнь. Хардинг был взят в плен в мае во время боев в Мариуполе. Близкие британца подтвердили BBC, что на видео именно он, и рассказали, что МИД страны в курсе ситуации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артобстреле 29 снарядами с территории Украины села Зерново Суземского района.

С 9 по 17 июля мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала увеличение числа прилетов в Беларусь крупных транспортных самолетов из России - за неделю в Беларусь прилетели не меньше 15 военно-транспортных российских самолетов. Только на военный аэродром в Мачулищах в эти даты прилетели как минимум десять Ил-76, два Ан-22 и три Ан-124. Кроме того, на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.

Делегация Сил обороны Эстонии во главе с командующим генерал-лейтенантом Мартином Херемом побывала в Украине, где, в частности, посетила разрушенные российской армией города Киевской области и встретилась с украинским военным командованием.

На полигонах бундесвера в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard, передает Lübecker Nachrichten. По информации издания, на обучении находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.

Зеленский уволил главу СБУ и генпрокурора

Украинский президент Владимир Зеленский освободил от должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства. Обязанности генпрокурора возложены на Алексея Симоненко.

Россия увеличивает экспортные квоты на масло и муку из подсолнечника, введенные в связи с войной в Украине. Производителям разрешили экспортировать 1,9 млн тонн масла (ранее - 1,5 млн тонн) и 850 тысяч тонн муки (ранее 700 тысяч тонн). Квоты будут действовать до 31 августа.

Посольство РФ в Швейцарии пригрозило судебным иском швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) за статью о мемах, связанных с войной России против Украины. Эта статья сопровождается "находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и военным преступникам", говорится в письме посольства, адресованном главному редактору NZZ. Кроме того, россиян возмутило, что президент Украины Владимир Зеленский представлен в этой публикации в образе супергероя Капитана Америки.

Кроме того Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал онлайн-издание ROAR, созданное писательницей Линор Горалик, в котором публикуются литературные и художественные высказывания о войне в Украине.

В Московской области задержана экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, в середине марта устроившая антивоенную акцию в прямом эфире. Двумя днями ранее Овсянникова провела напротив Кремля одиночный пикет, выйдя на Софийскую набережную с плакатом со словами: "Путин - убийца".

В Германии ощущуют последствия санкций против России

Большинство респондентов в Германии сомневается в эффективности санкций, введенных в отношении России в связи с войной в Украине. Как следует из результатов свежего соцопроса, 47 процентов опрошенных высказали мнение, что санкции наносят больше вреда Германии, чем России, а еще 36 процентов - что ущерб одинаков для обеих стран. Только 12 процентов участников исследования полагают, что Москва страдает от ограничительных мер сильнее.

Война России против Украины затронула производство хлеба и мясной продукции в Германии. Так, производственные издержки хлебопекарен увеличились в среднем на 30 процентов по сравнению с довоенным временем. Мука в некоторых случаях подорожала до 70 процентов, рассказал агентству dpa глава Центрального объединения пекарей Германии Даниэль Шнайдер (Daniel Schneider). То же касается и производства мясной продукции, особо энергозатратной из-за необходимости использовать большие системы охлаждения и нагрева.

При этом, по словам главы германского Федерального агентства по сетям Клауса Мюллер (Klaus Müller), появились признаки того, что цены на газ в Германии стабилизировались и дальше расти не будут. "На этой неделе не было существенных скачков цен на газ, хотя был закрыт газопровод "Северный поток". Это может означать, что рынки уже внесли коррективы с учетом потери российских газовых поставок и мы достигли стабильного уровня цен на газ", - заявил Мюллер в интервью Bild am Sonntag.

На фоне войны России с Украиной и снижения энергопоставок из РФ в Германии усилились тенденции к энергосбережению. Согласно результатам опроса института общественного мнения YouGov, в общей сложности 39% респондентов сократили потребление энергии - либо сразу после начала вторжения РФ в Украину (11%), либо в последние четыре недели (28%). Еще 27% и без того экономят энергию, но не пошли на дальнейшее снижение после 24 февраля. Среди наиболее популярных мер: принимать душ быстрее или при более низкой температуре, уменьшить число электроприборов, работающих в режиме ожидания (standby), отрегулировать отопление.

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