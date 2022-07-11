143-й день войны России против Украины: главные события

На 143-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в субботу, 16 июля, российские войска не оставляли попыток захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Обстрелы украинских городов

В результате ночного ракетного обстрела Днепра российскими войсками как минимум три человека погибли, 15 ранены. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Российское Минобороны подтвердило ракетные удары по Днепру и Николаеву, утверждая, что в Николаеве уничтожены 200 украинских военных и 13 единиц техники, а в Днепре - цеха оборонного предприятия "Южный машиностроительный завод", где производили комплектующие и занимались ремонтом баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня.

Кроме того, ночью российские войска обстреляли ракетами город Чугуев под Харьковом. Разрушены одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. В результате удара погибли три человека, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Никополе Днепропетровской области в результате утреннего обстрела жилых кварталов системами залпового огня "Град" погибли не менее двух человек, еще один ранен, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Власти Никопольского района увеличили продолжительность комендантского часа, который теперь будет начинаться не в 23.00, а в 21.00 и заканчивается в 5.00.

Обстрелу подверглась Черкасская область в Центральной Украине: по словам главы области Игоря Табурца, два взрыва повредили сельхозпредприятие в Чигиринской общине, по предварительной информации, никто из людей не пострадал; уничтожена сельхозтехника и "нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота".

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В украинском оперативном командовании "Юг" подтвердили, что ракета попала в гражданский объект, после чего вспыхнул пожар. Информации о пострадавших нет.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке утверждает, что российские военные пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС, но отступили из-за действий украинской армии. Кроме того, днем 16 июля российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили шесть ракет Х-101 из района Каспийского моря, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. По его сведениям, четыре из них были уничтожены украинскими системами ПВО, две попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.

Число погибших в Виннице возросло до 24 человек

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая во время ракетного удара россиян по Виннице 14 июля. Таким образом, число погибших возросло до 24 человек. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди них - четверо детей. Еще четыре человека продолжают считаться пропавшими без вести.

Вечером стало известно, что все погибшие в результате удара по Виннице опознаны. Похороны начнутся 17 июля, семьи погибших и пострадавших получат денежную помощь в 50 и 25 тысяч гривен соответственно. На причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек, сообщает "Суспiльне" со ссылкой на областное управление СБУ.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки в ходе военных действий были убиты около 140 российских военных, уничтожили пять танков и семь крылатых ракет, при этом "наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении".

С территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 мирных жителей, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Вывезенные лица получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Украина продолжает работу над организацией гуманитарного коридора в этот монастырь в Донецкой области, на территории которого до сих пор находится до 600 гражданских лиц, добавили в управлении разведки.

Ситуация в Донбассе

В своем ежедневном отчете британская разведка рассказывает, что на Бахмуте и Северске после взятия Лисичанска сосредоточены российские наступательные операции в Донбассе, которые успешно отражают ВСУ. Сокращенная и выровненная линия украинской обороны позволила сконцентрироваться, что сыграло "важную роль в уменьшении атакующего импульса России", - говорится в сообщении.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) полагают, что войска РФ, судя по всему, пытаются возобновить наступательные действия в Донбассе. По их мнению, об этом свидетельствует проведенная 15 июля серия наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута, а также к юго-западу от Донецка. Эти атаки были мелкомасштабными, большинство из них не принесли успеха и, скорее всего, в ближайшие 72 часа будут продолжены и расширены, говорится в докладе ISW. Вместе с тем объявленной Россией 10-дневной оперативной паузы, по мнению экспертов института, недостаточно, чтобы полностью восстановить наступательный потенциал.

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай утверждает, что количество российских обстрелов области за последнее время значительно уменьшилось. Он объясняет это использованием ВСУ западных артиллерийских установок, которые уничтожают находящиеся в тылу склады с боеприпасами. "Россияне теперь работают с колес - то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами", - пишет Гайдай. Это, по его словам, усложняет логистику российской армии.

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" заявили об ударах, совершенных украинскими силами. Так, в "штабе территориальной обороны" "ДНР" утверждают, что в результате обстрелов Петровского и Киевского районов Донецка погибли четыре человека, еще четверо ранены. Кроме того, в "ДНР" заявили об обстреле городов Горловка и Докучаевск. В "ЛНР" утверждают, что после украинского удара из РСЗО HIMARS по городу Стаханов пострадали 2 человека, а более 30 домов получили повреждения.

Поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области России вновь подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, поселок неоднократно обстреливали в мае, июне и июле.

Сергей Шойгу (слева)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал войска, участвующие в агрессии против Украины. Как сообщили в российском министерстве, Шойгу приказал наращивать действия на всех операционных направлениях, чтобы не допустить массированные "ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса".

Меры украинских властей против коллаборантов

Сотрудники Госбюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника Главного управления Службы безопасности Украины в аннексированном РФ Крыму. Мужчину подозревают в государственной измене. Обвинительный акт направлен в суд. По данным украинских СМИ, речь идет об Олеге Кулиниче.

Суд в Украине арестовал имущество бывшего депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, которого обвиняют в "госизмене в условиях военного положения" и "пособничестве государству-агрессору". Арест с последующей конфискацией в пользу государства наложен на банковские счета Ковалева и его доли в трех компаниях, сообщило украинское Государственное бюро расследований. Общая сумма арестованных активов - 4,7 млн гривен (около 150 тыс. евро). Уголовное дело против Ковалева было возбуждено после того, как в июле он занял должность зампредседателя в оккупационной администрации Херсонской области. Власти Украины исключили депутата из партии, лишили мандата и объявили в розыск.

Аналитики Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовали список более 100 представителей международного сообщества, которые, как считают в Киеве, прямо или косвенно продвигают пророссийские взгляды на войну против Украины. В перечне фигурируют ученые, военные, журналисты, политики, в том числе из Германии.

Поставки оружия Украине

Украина получит две батареи ЗРК NASAMS. В каждую батарею входят три огневых взвода, вооруженных 54 ракетами, пояснил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В Минобороны США заявили, что не видят признаков вывоза из Украины систем вооружений, поставляемых западными союзниками. "Мы уверены, что украинцы [правильно] используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было направлено куда-то еще, кроме как на борьбу с российскими силами", - прокомментировал официальный представитель Пентагона якобы имеющиеся в НАТО и ЕС сведения о потенциальной контрабанде западного оружия из Украины, о которых сообщила 12 июля британская газета Financial Times.

Вместе с тем США помогают наращивать вооружения и партнерам по НАТО. Так, Госдепартамент одобрил продажу Эстонии шести РСЗО HIMARS стоимостью в 500 млн долларов. Кроме того, разрешена продажа 265 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 и оборудования на сумму до 950 млн долларов для Норвегии.

Чтобы помешать поставкам оружия Украине, Россия, по сведениям украинской разведки, активизировала деятельность своих спецслужб в странах Восточной Европы. Для определения схем доставки и количества оружия, которое Киеву передают страны-партнеры, российские военные атташе в странах Евросоюза получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Из-за разногласий по поводу войны в Украине министры финансов государств "большой двадцатки" (G20) на встрече в Индонезии не смогли согласовать итоговое коммюнике. "У стран есть позиции, которые невозможно согласовать", - приводит агентство dpa слова главы индонезийского Минфина.

Санкции в отношении России

Европейская комиссия предполагает расширить практику заморозки российских активов в странах ЕС и рассматривает возможности для последующей конфискации этих средств и направления их на восстановление Украины. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, выразив недовольство тем, что пока активность по данному вопросу проявляют только пять из 27 стран ЕС.

По мнению верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, санкции в отношении России выполняют свою функцию. Принятые ЕС штрафные меры, коснувшиеся около 1200 физических лиц и почти 100 организаций в РФ, существенно ударили по российской экономике, лишив ее доступа к финансовым рынкам и продуктам передовых технологий, а также затормозив развитие ряда секторов промышленности, объяснил Боррель.

Вместе с тем Еврокомиссия полагает, что поддержка Украины в войне против России потребует больше денег, чем планировалось ранее. "Мы в Европе должны готовиться к тому, что война продлится дольше", - заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

Россия намерена избавиться от SWIFT

По словам помощника президента РФ по экономическим вопросам Максима Орешкина Россия намерена избавиться от международной системы платежных услуг SWIFT. "На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи", - добавил Орешкин. После вторжения российских войск в Украину в рамках санкций ЕС ряд банков РФ были отключены от SWIFT.

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