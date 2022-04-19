1,4 млрд евро для Украины вместо тяжелого оружия, но канцлер Шольц все равно под ударом. DW Новости

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Германия, судя по всему, больше не имеет возможности поставлять Украине оружие из запасов бундесвера. Об этом заявляют как в правительстве, так и в бундесвере. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о выделении Украине более миллиарда евро на закупку оружия, но не стал упоминать про тяжелое вооружение, которое требуется Киеву. Канцлера критикуют за это сейчас как в Украине, так и в Германии.