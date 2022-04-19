 1,4 млрд евро для Украины вместо тяжелого оружия, но канцлер Шольц все равно под ударом. DW Новости | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 20.04.2022

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1,4 млрд евро для Украины вместо тяжелого оружия, но канцлер Шольц все равно под ударом. DW Новости

Германия, судя по всему, больше не имеет возможности поставлять Украине оружие из запасов бундесвера. Об этом заявляют как в правительстве, так и в бундесвере. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о выделении Украине более миллиарда евро на закупку оружия, но не стал упоминать про тяжелое вооружение, которое требуется Киеву. Канцлера критикуют за это сейчас как в Украине, так и в Германии.

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