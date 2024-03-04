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14 фигурантов дела Арашуковых получили до 19 лет колонии

Кирилл Шестаков
4 марта 2024 г.

По делу о создании преступного сообщества осуждены родственники Арашуковых, бывшие руководители и сотрудники подразделений "Газпром межрегионгаз".

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Рауль и Рауф Арашуковы (фото из архива)
Рауль и Рауф Арашуковы (фото из архива)Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance

Преображенский суд Москвы вынес приговор 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, сообщили российские агентства в понедельник, 4 марта. По версии следствия, сообщество было создано для крупных хищений газа экс-советником гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым и его сыном, бывшим сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым.

Двоюродного брата Рауфа Арашукова и гендиректора компании "Газпром газораспределение Астрахань" Руслана Арашукова суд приговорил к 16,5 годам колонии строгого режима. Троюродный брат экс-сенатора, бывший замдиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Беслан Арашуков получил 16 лет строгого режима. Бывший генеральный директор "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов - 19 лет строгого режима.

По делу также осуждены еще 11 человек, среди которых родственники Арашуковых, бывшие руководители и сотрудники северокавказских подразделений "Газпром межрегионгаз".

В декабре 2022 года Рауль и Рауф Арашуковы были признаны виновными в создании преступного сообщества, организации двух убийств и хищениях газа. Отец и сын были приговорены Мосгорсудом к пожизненному заключению.

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