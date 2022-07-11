138-й день войны России против Украины: главные события

На 138-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в понедельник, 11 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Украинские военные в очередной раз, "можно уже сказать традиционно", заставили врага отступить при наступлении в направлении Марьинки Донецкой области, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. В ней также отмечается, что "в подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию". Основные усилия противник сосредоточивает на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках оцепления группировки ВСУ в Донецкой области, содержании сухопутного коридора с Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море, указывает руководство украинской армии.

Кроме того, украинские военные заявили об освобождении села Ивановка в Высокопольском районе Херсонской области, ранее занятого оккупационными войсками. В ролике, снятом 60-й отдельной пехотной бригадой оперативного командования "Каховка" СВ ВСУ, показаны остатки российской техники, ранее размещенной в Ивановке. По информации военных, село покинули почти все жители, а те, кто остался, просят их вывезти. Генштаб ВСУ не сообщал о деоккупации Ивановки.

Удары по Харькову: шесть человек погибли, 31 ранен

В результате ракетного обстрела Харькова утром 11 июля погибли шесть человек, еще 31, включая детей 4 и 16 лет, были ранены, сообщила областная прокуратура. По данным ведомства, российские военные "совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня" жилых домов Киевского и Салтовского районов города. Прокуратура начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Изначально сообщалось о трех погибших и 28 раненых. Во время обстрела было зафиксировано как минимум 10 ракет, указал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Министерство обороны РФ заявило, что российские силы нанесли удары в районе Харькова.

Число жертв удара по Часову Яру достигло 31 человека

Число погибших в результате ракетного удара российских войск по жилому дому в городе Часов Яр Донецкой области выросло до 31 человека, сообщила пресс-секретарь Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко в эфире телеканала "Суспільне Новини". По ее словам, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) смогли спасти из-под завалов девять человек.

Российское Минобороны признало факт обстрела жилого дома в Часовом Яру 10 июля, но заявило, что в нем располагались украинские солдаты, а не мирные жители. Представитель ведомства Игорь Конашенков назвал этот дом "пунктом временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ" и сообщил, что в результате удара были убиты "более 300 националистов".

Киев призывает жителей южных районов эвакуироваться

Вице-премьер Украины Ирина Верещук вновь призвала жителей оккупированных южных территорий страны эвакуироваться. По ее словам, это необходимо, чтобы ВСУ во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население. "Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но знаю, что там точно не должно быть женщин и детей. Они не должны стать "живым щитом" между ВСУ и врагом. Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", - цитирует Верещук агентство УНИАН.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете The Times, что Киев собирает силы численностью 1 млн человек, задачей которых будет отвоевать у России украинские территории на юге страны при поддержке вооружений, поставленных Западом. По словам Резникова, президент страны Владимир Зеленский поручил украинским военным вернуть оккупированные районы на побережье Черного моря, важные для экономики Украины.

Пророссийский глава поселка под Харьковом погиб при подрыве машины

В Харьковской области погиб глава оккупационной "администрации" поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков - под его автомобиль заложили самодельное взрывное устройство, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу назначенных российскими военными властей региона. Согласно их заявлению, автомобиль Юнакова подорвала "диверсионно-разведывательная группа", произошедшее они назвали терактом.

Ранее о подобном покушении сообщили оккупационные власти Херсонской области - в регионе пытались подорвать машину главы оккупационной "администрации" региона Виталия Сальдо, но устройство удалось обезвредить. В Запорожской области также было совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту: обстрелявший его автомобиль мужчина был убит в ходе перестрелки, сам чиновник не пострадал.

Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По итогам встречи Зеленский поблагодарил премьера за поставки вооружения - бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки. Рютте же подтвердил, что страна предоставит Украине 200 млн евро на выплаты учителям, медикам и пенсионерам.

"По объему оказанной оборонной поддержки Нидерланды входят в первую десятку партнеров нашего государства, - отметил Зеленский. - Украина и Нидерланды одинаково видят необходимость защищать права и свободы людей. И пока Россия пытается все это разрушить, мы должны работать для усиления санкций против российского терроризма".

Путин упростил выдачу российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке для всех граждан Украины. Согласно документу, обратиться за получением российского гражданства могут все граждане Украины и "постоянно проживающие на ее территории лица без гражданства". Ранее гражданство РФ в упрощенном порядке выдавали жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, оккупированных Херсонской и Запорожской областей, а также аннексированного Крыма.

Министерство иностранных дел Украины осудило указ президента РФ, назвав это решение "очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права". Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров Украины срочно предоставить Киеву больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России.

В Литве вступили в силу санкции на транзит в Калининград

В Литве начал действовать запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию ЕС, ограничение коснулось транзита в Калининград. По данным таможенного департамента при Минфине Литвы, запрет распространился также на древесину и промышленные химикаты на спиртовой основе. В министерстве иностранных дел Литвы подчеркнули, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями РФ не остановлен и не заблокирован. "Транзит пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", - указали в ведомстве. Запрет на ввоз и транспортировку цемента, спирта и другой продукции объяснили тем, что Россия "получает значительный доход от этих товаров и поэтому может осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине".

МИД Украины вызвал представителя Канады из-за турбин для "Северного потока"

Украинский МИД выразил разочарование действиями Канады из-за того, что правительство страны решило вернуть в Германию отремонтированные турбины Siemens для газопровода "Северный поток-1". Ведомство вызвало временного поверенного в делах Канады, чтобы вручить ему соответствующий документ, и призвало власти страны пересмотреть решение, которое "подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы".

Поставки по газопроводу "Северный поток" остановлены на десять дней с 11 по 21 июля. По данным оператора проекта Nord Stream AG, в этот срок будет проводиться плановая профилактика. Компания заявила, что заранее согласовала график и план работ с партнерами по транспортировке газа.

Ринат Ахметов намерен передать украинскому государству свой медиабизнес

Владелец одного из крупнейших украинских медиахолдингов "Медиа Группа Украина" Ринат Ахметов заявил, что его компания передаст в собственность государства все свои активы. К ним относятся телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО ТВ", "Индиго ТВ", "Футбол 1/2/3", "34 телеканал", оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, сайт segodnya.ua, онлайн-медиа МГУ, украинский Vogue и некоторые другие СМИ.

"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом", - пояснил Ахметов, передавший на помощь стране более 2 млрд гривен с начала войны. Бизнесмен уточнил, что был бы готов продать свои активы, но в сегодняшних условиях считает это невозможным.

Московская прокуратура просит ликвидировать профсоюз журналистов

Прокуратура Москвы попросила суд ликвидировать межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ", сообщает со ссылкой на базу суда газета "Ведомости". Поводом стало "размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ". По мнению прокуратуры, деятельность профсоюза "влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству". Суд уже приостановил работу профсоюза в связи с возбуждением административного дела о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ, пишет издание.

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