135-й день войны России против Украины: главные события

На 135-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в пятницу, 8 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Арест активов "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" в Украине

Служба безопасности Украины арестовала активы российских корпораций "Газпром", "Роснефть" и "Росатом" на сумму более 2,1 млрд гривен. Под арест попали корпоративные права и имущество 11 предприятий, часть прибыли от деятельности которых, по данным СБУ, шла на подготовку и ведение войны РФ против Украины, а также на финансирование диверсий. "Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев переписать их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними", - указали в ведомстве.

США отправят в Украину новые РСЗО HIMARS и боеприпасы

Президент США Джозеф Байден подписал закон о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 400 млн долларов (393 млн евро). В него войдут четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1000 дополнительных артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм. Украине уже переданы 8 таких РСЗО, сообщила агентству Reuters представительница министерства обороны Соединенных Штатов. По ее словам, Вашингтон консультирует Киев в вопросах поставляемых вооружений, следит за их использованием и учитывает эти данные при планировании новых поставок.

Канада расширила санкции в отношении России

Власти Канады расширили список российских граждан и компаний, которые подпадают под санкции, введенные Оттавой после развязывания РФ войны с Украиной. В перечень добавлены патриарх Московский и всея Руси Кирилл под мирским именем Владимир Гундяев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский, бывший гендиректор "Яндекса" Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. Кроме того, штрафные меры введены в отношении агентства Regnum и Роскомнадзора.

ВСУ - о попытках наступлений войск РФ

Украинские военнослужащие дважды отбили штурмовые действия армии РФ в районе села Дементиевка в Харьковской области, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ. Кроме того, украинцы не допустили наступления российских войск в районе села Богородичное в Донецкой области. В этой же области ВСУ подавили попытки наступлений армии РФ в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. А в Николаевской области украинские военные отбили наступление в районе села Великое Артаково, утверждает ВСУ.

Бундестаг Германии отклонил требование оппозиции о поставке БТР Fuchs

Бундестаг ФРГ отклонил требование оппозиционной консервативной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза о скорейших поставках Киеву 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) ранее подчеркивала, что Берлин "поддерживает Украину всем, что возможно и за что можно нести ответственность". "Но нам необходимо обеспечивать обороноспособность Германии", - отметила Ламбрехт.

Военное положение на оккупированной части Харьковской области

Глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев подписал указ о введении военного положения на занятой российскими войсками территории региона. На этой территории введен комендантский час: "передвижение граждан" будет ежедневно запрещено с 20.00 до 6.00 "с целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности".

В "ДНР" разрешили исполнять смертные приговоры

Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. Мораторий не позволял исполнять смертные приговоры на территории "ДНР", хотя сами такие решения суд выносил - одними из последних стали приговоры в отношении британцев Шона Пиннера, Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, которых местный суд посчитал виновными в наемничестве и "насильственном захвате власти".

Саммит G20 без итогового коммюнике

Министрам иностранных дел государств G20 не удалось достичь консенсуса и опубликовать коммюнике по итогам двухдневной встречи из-за раскола между странами Востока и Запада и поведением их представителей. По данным агентства AP, глава российского МИДа Сергей Лавров демонстративно игнорировал коллег, равно как и они его, хотя индонезийская сторона перед началом мероприятия призвала к единству стран и прекращению войны в Украине. Лавров досрочно покинул саммит G20, не участвовав ни в совместном обеде участников форума, ни в пленарном заседании во второй половине дня.

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