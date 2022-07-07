134-й день войны России против Украины: главные события

На 134-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в четверг, 7 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Минобороны России объявило оперативную паузу в боях в Украине

Российские войска берут паузу в боях в Украине, заявило утром 7 июля Минобороны РФ. По словам представителя ведомства, подразделения российских войск в данный момент проводят "мероприятия по восполнению боевых возможностей". "Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", - пояснило Минобороны. Ранее дать военным отдых призывал президент РФ Владимир Путин, однако он говорил лишь о частях, которые принимали участие в захвате Лисичанска.

Накануне американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что впервые за 133 дня войны не поступало данных о каком-либо продвижении войск РФ. Хотя российские силы продолжали наступательные действия на Северск с запада от Лисичанска, юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в направлении Славянска, такие попытки согласуются с российской оперативной паузой, которая не подразумевает и не требует полного прекращения активных боевых действий, отметили в ISW. Российские войска, по мнению экспертов, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они пытаются создать условия для более масштабных операций и восстановить боевую мощь.

Генштаб: ВСУ установили физический контроль над островом Змеиный

Все украинские военнослужащие, которые привлекались к выполнению задачи на острове Змеиный, вернулись в пункты своего назначения, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов, комментируя заявления российской стороны об уничтожении части украинских солдат, установивших на острове Змеиный флаг Украины. "Мы действительно установили контроль над островом Змеиный. На прошлой неделе мы установили огневой контроль над островом, не позволили противнику забрать остатки своих подразделений, вооружения и военной техники с острова. В настоящее время военнослужащие физически установили контроль над островом Змеиный", - сказал Громов на брифинге в Киеве.

Министерстве обороны России утверждает, что в результате удара российских ракет по острову Змеиный погибли несколько украинских военных, но представитель Генштаба ВСУ сообщил, что эти заявления "не соответствуют действительности". Ранее в соцсетях появились фото поднятия флага Украины на острове. На флаге также размещена надпись: "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный - это Украина!"

Замминистра обороны Украины: РФ готовит наступление на Запорожье

Российские войска в ближайшее время могут начать наступление на Запорожье или обходной маневр в направлении Великая Новоселка - Покровское с целью окружения подразделений ВСУ, сообщила на брифинге в Киеве заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные военной разведки. По словам Маляр, оккупационные войска на этом направлении усилены по меньшей мере пятью батальонными тактическими группами (БТГ).

На том же брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Беларусь передала аэродром "Зябровка" в Гомельской области под полный контроль России, там идет обустройство российской военной базы. "На территории аэродрома на данное время находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", - сказал Громов.

Путин заявил, что Россия "всерьез пока еще ничего не начинала" в Украине

Россия пока не предпринимала серьезных военных действий против Украины, утверждает президент РФ Владимир Путин. "Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - заявил Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы. "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", - сказал глава Кремля.

Зеленский созвонился с Джонсоном после его отставки

Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку от Соединенного Королевства, несмотря на отставку премьер-министра Бориса Джонсона, заявил Владимир Зеленский, поблагодарив Джонсона за защиту интересов Украины после вторжения России. "Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует", - сказал президент Украины в телефонной беседе с Джонсоном. "Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", - приводит его слова пресс-служба офиса президента.

В свою очередь Джонсон заверил, что Лондон продолжит поставлять Украине военную помощь "столько, сколько потребуется". Он поблагодарил Зеленского за дружбу и доброту украинского народа. Как отмечается в пресс-релизе британского правительства, премьер закончил разговор, похвалив украинского президента: "Ты герой, тебя все любят".

Министр обороны ФРГ: Берлин не поставит Киеву бронетранспортеры Fuchs

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) высказалась категорически против поставок Киеву немецких бронетранспортеров Fuchs. "Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и за что можно нести ответственность. Но нам необходимо обеспечивать обороноспособность Германии", - заявила Ламбрехт агентству dpa. "Поэтому безответственно, особенно в нынешние времена, стремиться разграбить бундесвер, при этом игнорируя даже военные рекомендации генерального инспектора бундесвера", подчеркнула она. Ранее генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что не видит возможности для передачи БТР Fuchs Украине.

Европарламент разрешил украинцам использовать их водительские права в ЕС

Депутаты Европарламента 7 июля проголосовали за признание водительских прав украинских беженцев на территории Евросоюза. Теперь новый проект правил должны утвердить Еврокомиссия и Совет ЕС. Если это произойдет, беженцам из Украины можно будет пользоваться украинскими водительскими правами, не обменивая их на права ЕС и не сдавая новый экзамен по вождению. Документ вступит в силу через пять дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

В этот же день Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине на льготных условиях дополнительный заем в 1 млрд евро, вдобавок к 1,2 млрд евро, перечисленным в марте и мае. Это - первый транш исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Главный раввин Москвы покинул свой пост

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт подал в отставку спустя почти 30 лет работы и переезда в Израиль после начала войны России против Украины. "Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас", - привели обращение раввина в пресс-службе Московской еврейской религиозной общины.

Ранее невестка Гольдшмидта заявляла, что раввину пришлось уехать из России из-за того, что власти РФ оказывали на него давление, требуя поддержать войну. Несмотря на переезд, который Гольдшмидт официально объяснял болезнью отца, он был переизбран на должность главного раввина Москвы в начале июня. Он остается также президентом конференции европейских раввинов.

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