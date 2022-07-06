133-й день войны России против Украины: главные события

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Британская разведка назвала Славянск следующей целью российских войск. Еврокомиссия готовится передать замороженные активы РФ Украине.
На 133-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в среду, 6 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Россия, по всей видимости, продолжает укреплять контроль над городом Лисичанск в Луганской области, к северу она сосредоточила большинство оставшихся подразделений из группировок "Восток" и "Запад" на Изюмском направлении, сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
По сведениям британского военного ведомства, войска РФ за последнюю неделю, вероятно, продвинулись еще на пять километров по главной трассе Е40 от Изюма, сталкиваясь с исключительно решительным сопротивлением украинцев. Российские войска из группировок "Восток" и "Запад", вероятно, сейчас находятся примерно в 16 километрах к северу от Славянска. Поскольку этому городу угрожают также группировки "Центр" и "Юг", существует реальная возможность, что сражение за Славянск станет следующим ключевым боестолкновением в битве за Донбасс, отмечает министерство обороны Великобритании.
В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщается, что российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления в направлении Изюм - Славянск. "На Славянском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы ряда населенных пунктов. Оккупанты наступали на направлении Долгенькое - Мазановка, получили отпор и с потерями отошли", - говорится в сообщении.
Российские власти ведут усиленные меры по призыву на оккупированных украинских территориях, чтобы компенсировать продолжающиеся потери личного состава, говорится в ежедневной сводке американского Института исследования войны (ISW). Кроме того, РФ продолжает закреплять административный контроль над этими территориями, что может создать условия для их "прямой аннексии", указали аналитики.
Недавние утверждения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева позволяют предположить, что Кремль сохраняет максималистские цели, включая смену власти в Украине и территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса, отметили эксперты ISW. Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности заявил, что задачи нападения, которое официальные лица РФ называют "спецоперацией", будут выполнены.
В Великобританию прибыла для обучения первая группа украинских призывников в рамках программы помощи ВСУ, объявленной в ходе недавнего визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил британский госсекретарь по обороне Бен Уоллес. В рамках этой программы Великобритания намерена обучить до 10 тысяч украинских рекрутов.
Первая группа украинских солдат, прибывшая в Соединенное Королевство, будет проходить инструктаж у бойцов 11-й вспомогательной бригады сил безопасности на базах в северо-восточной, юго-западной и юго-восточной частях страны. Украинские призывники пройдут курсы молодого бойца. В числе прочего их будут обучать обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, тактике патрулирования и законам ведения вооруженного конфликта.
Генеральный штаб ВСУ отменил действие документа, который регулировал передвижение военнообязанных по стране во время действия военного положения и мобилизации, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал, что этот документ в первую очередь был предназначен для регулирования внутренней работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СК) и не создавал ограничений прав и свобод украинских граждан. Однако его появление в сети, по словам Залужного, повлекло за собой "многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан", поэтому было решено его отменить и отправить на доработку.
Ранее Генштаб сообщил, что в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещено выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ведомство сослалось на закон "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ разъяснений о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Украинцы по-разному оценивают это решение Генштаба, "есть непонимание и даже возмущение в обществе", отметил глава государства.
Еврокомиссия считает справедливым передать замороженные российские активы и активы российских олигархов на нужды восстановления Украины и готовит правовую базу для этого, заявила глава комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в среду в Европарламенте.
По словам фон дер Ляйен, ЕС еще до завершения боевых действий намерен провести со странами G7 конференцию по подготовке кампании восстановления Украины. На данный момент Еврокомиссия заморозила активы на сумму около 33 млрд евро, принадлежащие российским бизнесменам и Центробанку РФ.
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий правительству вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения армии РФ при проведении "контртеррористических и иных операций" за пределами страны.
В их числе - временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также разбронирование материальных ценностей государственного резерва. Кроме того, документ дает правительству право устанавливать особое "правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях", в частности разрешать переработки, работу в ночное время, выходные и праздничные дни. Закон также предполагает возможность запретить юридическим лицам, "независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности", отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.
Суд в Новороссийске поручил приостановить деятельность морского терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на 30 суток. Причиной названы нарушения, выявленные при проверке производственных объектов Ространснадзором, и несоблюдение экологических требований. Хотя сроки для устранения этих недостатков истекают в ноябре, суд отклонил ходатайство консорциума. Компания исполнит решение суда, но собирается обжаловать его.
Через объекты КТК транспортируется более 80 процентов нефти, добываемой в Казахстане. Главные покупатели нефти, идущей по трубопроводу, - страны Европейского Союза.
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