131 деятель культуры призвал Путина освободить Навального

Писатели, актеры, историки и другие деятели мировой культуры призвали предоставить Навальному медицинскую помощь и освободить его. Предъявленные обвинения никогда не принял бы ни один независимый суд, говорится в письме.

Более 130 знаменитых деятелей культуры со всего мира призвали президента России Владимира Путина содействовать оказанию медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему заключение, и его освобождению. Письмо, датированное пятницей, 28 апреля, опубликовало среди прочих издание "Медуза" .

В обращении отмечается, что изложенные в нем факты и так известны Путину: Навального содержат в одной из самых суровых российских колоний; "его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции; посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа; несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя".

Подписанты присоединяются к требованиям 600 российских врачей, 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов, заявляющих, что Алексей Навальный должен немедленно получить независимую медицинскую помощь, а применяемые к нему пытки - прекращены.

"Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах", - говорится в открытом письме, которое, среди прочих, подписали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Джон Максвелл Кутзее, Герта Мюллер, Орхан Памук и Ольга Токарчук, писатели Джоан К. Роулинг, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Энн Эпплбаум и Маргарет Этвуд, драматург Том Стоппард, танцовщик Михаил Барышников, историк Тимоти Снайдер, художник Арт Шпигельман, актеры Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Жан Рено и Ванесса Редгрейв и многие другие, в общей сложности - 131 деятель науки и культуры.

Новое дело в отношении оппозиционера

26 апреля Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело - по статье о "терроризме", по которой грозит 30 лет заключения. Оно выделено из дела по "экстремизму", которое было возбуждено против российского оппозиционного политика в октябре 2022 года. Следствие ходатайствовало об ограничении сроков, в течение которых Навальный может ознакомиться с материалами. В результате политику дали всего 10 дней на ознакомление с делом об "экстремизме", в котором насчитывается 196 томов.

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