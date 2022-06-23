120-й день войны России против Украины: главные события

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Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, российские войска наступают на Лисичанск, НАТО готовит новую стратегию альянса, в Германии режим тревоги из-за сокращения запасов газа.
На 120-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в четверг, 23 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель официально объявил о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС. "Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Поздравляю народ Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - написал Мишель по итогам первой рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе.
"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины - в ЕС", - прокомментировал решение ЕС президент Украины Владимир Зеленский.
На саммите стран НАТО, который пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде, альянс объявит о принятии новой стратегии и дополнительном размещении своих сил в Европе, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, в новой стратегии альянса Россия будет обозначена как наиболее серьезная и немедленная угроза НАТО.
В преддверии саммита страны Балтии активно призывают обновить существующую стратегию защиты Латвии, Литвы и Эстонии от потенциального российского вторжения. Сейчас альянс исходит из сценария захвата стран Россией и их освобождения в течение 180 дней. Вторжение в Украину показало, что такая стратегия неактуальна, уверена премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры", - заявила она, напомнив, что массовые убийства в Буче и другие вероятные военные преступления произошли примерно через 80 дней после вторжения. "Мы адаптируем структуру сил НАТО, увеличивая количество сил в высокой степени готовности. У нас также будет больше передовых боевых формирований для усиления боевых групп на востоке", - анонсировал пересмотр стратегии официальный представитель альянса.
Украинские военные, возможно, будут вынуждены отступить со своих позиций в Лисичанске, чтобы избежать окружения, заявил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. Ситуацию в регионе он назвал "крайне тяжелой", рассказав, что накануне российским силам удалось занять населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка к югу от Лисичанска.
По данным британской разведки, начиная с 19 июня российские силы, "скорее всего", боле чем на 5 км продвинулись к южным подступам к городу. "Некоторые украинские части отошли, вероятно, чтобы не попасть в окружение. Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего усиления подразделения и сильной концентрации огня", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании. В то же время в ведомстве заявили, что попытки России добиться более серьезного окружения сил ВСУ на западе Донецкой области по-прежнему "остаются безуспешными".
В вечерней сводке ВСУ сообщило, что украинские военные остановили российское наступление в сторону южной окраины Лисичанска. Для восполнения понесенных потерь и возобновления атаки армия РФ готовит резервы, сообщили в ВСУ.
Администрация США объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму примерно в 500 млн долларов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. В новый пакет помощи вероятно войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы. На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, которые можно поставить Киеву. Украина сегодня сообщила о получении четырех таких установок, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что Украина также заключила контракт с немецким производителем Diehl Defence на поставку системы ПВО IRIS-T за 178 млн евро. Деньги на покупку выдаст немецкое правительство, рассказал посол. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке еще 10 таких систем.
В Конгресс США внесен законопроект, который предусматривает обучение украинских военных пилотов на истребителях НАТО. Автор инициативы, член Палаты представителей и ветеран военно-воздушных сил США Адам Кинзингер написал, что это необходимо, чтобы украинские пилоты "могли пересесть на F-16".
В Германии активирован так называемый режим тревоги - вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) объяснил эту меру сокращением газовых поставок из России и сохраняющимися высокими ценами на газ. "Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ - это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", - сказал Хабек. Сокращение российских поставок он назвал "экономической атакой" на Германию.
Вторая ступень аварийного плана вводится при возникновении перебоев в газоснабжении либо чрезвычайно высокого спроса на газ, что приводит к значительному ухудшению ситуации с газообеспечением. На этом этапе предполагается, что рынок еще способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера.
Введение уровня тревоги не означает, что поставщики газа теперь получат право перекладывать резко растущие цены прямо на потребителей. Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) пока не будет активировать соответствующую статью закона об энергетической безопасности, поскольку регулятор еще не констатировал факт "значительного сокращения объемов импорта газа".
Подданный Великобритании и гражданин Украины Эйден Аслин, который в апреле был взят в плен во время обороны осажденного Мариуполя и затем приговорен "судом" самопровозглашенной "ДНР" к смертной казни, предупредил членов своей семьи, что приговор могут вскоре привести в исполнение. "Я должна верить тому, что сказал нам Эйден, что если "ДНР" не получит никакого ответа, они казнят его. Я надеюсь, что это неправда", - рассказала его бабушка газете The Telegraph.
Другой приговоренный к казни иностранец - марокканец Брагим Саадун - подаст апелляцию на следующей неделе, сообщила "Интерфаксу" адвокат осужденного Елена Веснина. "Если смертный приговор будет оставлен в силе, будем писать на помилование", - сообщила агентству Веснина.
Американский производитель спортивных товаров и одежды Nike принял решение в течение ближайших месяцев полностью уйти из России. С марта компания объявила о приостановке своей деятельности. "Сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", - говорится в сообщении на сайте компании.
Президент Microsoft Брэд Смит также заявил, что компания намерена продолжить сокращать свой бизнес в России пока от него ничего не останется. "Мы видим перспективу в том, что наш бизнес будет постепенно все более и более сужаться, пока от него не останется почти ничего или совсем ничего", - сказал он в интервью Washington Post. Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco также объявил, что сворачивает бизнес в России и Беларуси.
Белорусский правитель Александр Лукашенко приехал в Россию. В течение трех дней у него запланированы встречи с Владимиром Путиным и "предстоит большая программа общения", сообщило государственное агентство БелТА.
Визит Лукашенко происходит на фоне заявления министра обороны России Сергея Шойгу, который сказал, что "обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства". Речь идет о "повышении боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО". Россия, по словам Шойгу, готова оказать Беларуси "любую поддержку по этому направлению".
Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику. "Данная техника в дальнейшем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника", - сказал Громов.
Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил свое решение о переносе конкурса "Евровидение - 2023" из Украины, которая стала победителем в этом году. "Решение было продиктовано обязанностью ЕВС обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать уже сейчас в принимающей стране", - говорится в заявлении организаторов.
Среди рисков, не позволяющих провести конкурс в Украине, ЕВС подчеркнул угрозу ударов с воздуха. Эксперт по безопасности, с которым консультировались организаторы, назвал меры, предложенные для смягчения угроз, "недостаточными для международного публичного мероприятия". Он же высоко оценил риски событий, которые могут привести к большому числу жертв. Где пройдет конкурс, ЕВС не сообщил, но ранее в качестве альтернативной площадки СМИ называли Великобританию.
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