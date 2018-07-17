 12 регионов РФ не поддержали пенсионную реформу | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2018

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Россия

12 регионов РФ не поддержали пенсионную реформу

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Иркутская, Кемеровская, Ярославская области, Москва и другие субъекты РФ не проявили положительной реакции на план повышения пенсионного возраста, пишет РБК.

Российский пенсионер

По данным фонда "Петербургская политика", 12 субъектов РФ отказались публично поддерживать повышение пенсионного возраста в стране. Среди этих регионов - Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская АО, сообщает в среду, 18 июля, РБК, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении отчет фонда.

Исполнительные и законодательные власти данных регионов не проявили очевидной реакции на план пенсионной реформы либо выступили с негативной позицией. В проведенном фондом исследовании они получили 0 баллов по пятибалльной шкале поддержки реформы региональными властями.

Однозначно положительно отреагировали 13 регионов

Максимальная оценка была дана 13 субъектам РФ, в числе прочих Алтайскому и Приморскому краям, Архангельской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Саратовской и Томской областям. Их власти выступили с однозначной положительной и оперативной реакцией, указывается далее в материале.

Контекст

В ответ на запросы РБК в регионах, не поддержавших пенсионную реформу, заявили о каникулах депутатов и отпусках представителей исполнительной власти, а также необходимостью прояснить детали целый ряд вопросов, связанных с повышением пенсионного возраста. Иркутский губернатор Сергей Левченко сообщил изданию о несогласии с реформой.

План повышения пенсионного возраста

Планы российского правительства о постепенном увеличении пенсионного возраста были озвучены премьер-министром Дмитрием Медведевым в день открытия ЧМ-2018, 14 июня. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года (сегодня в 60 и 55 лет, соответственно. - Ред.).

Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к массовым акциям протеста в различных городах России и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 16 июня законопроект был внесен в Госдуму, срок приема отзывов на документ от властей регионов истек 17 июля. Первое чтение документа в парламенте пройдет 19 июля.

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    Автор: Владимир Дорохов


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