12 вещей, которые нужно знать до начала эпидемии простуд и гриппа

Грядет очередной сезон простуд и гриппа. Какие меры советуют немецкие врачи, чтобы противостоять коварным вирусам?
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