 12 вещей, которые нужно знать до начала эпидемии простуд и гриппа | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.10.2018

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Культура и стиль жизни

12 вещей, которые нужно знать до начала эпидемии простуд и гриппа

Грядет очередной сезон простуд и гриппа. Какие меры советуют немецкие врачи, чтобы противостоять коварным вирусам?

  • Теплая одежда

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Шапка, шарф и теплые носки

    И хотя стопроцентной гарантии на "гриппоустойчивость" нет, несколько полезных советов, вполне оправдавших себя на практике, все же существуют. Начнем с главного, предлагает врач-терапевт из Ратингена Ангелика Ригер (Angelika Rieger) в интервью DW. В холодный период года голову и ноги нужно обязательно держать в тепле, а одеваться по принципу "луковицы", снимая при необходимости более теплые вещи.

  • Рукопожатие в период вирусных заболеваний

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Соблюдать дистанцию

    Во время очередной эпидемии гриппа и простудных заболеваний следует, по возможности, избегать массового скопления людей (крупные мероприятия, переполненный общественный транспорт), также как и тесный контакт с носителями инфекции. Как это ни странно может показаться окружающим, но приветствовать друг друга в этот период лучше без рукопожатия, настаивает врач.

  • Профилактика гриппа - проветривание помещения

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чаще проветривать помещение

    Чтобы помочь организму справится с вирусными атаками, важно время от времени проветривать помещение. Оптимальной влажности воздуха (от 35 до 55%) можно достигнуть, поставив чашку с водой рядом с батареей, советует врач Ульрике Рот (Ulrike Roth). Сухой воздух пагубно влияет на слизистую оболочку гортани и носоглотки, снижая сопротивляемость организма вирусам.

  • Морковный ок с имбирем и облепихой

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Антипростудный напиток

    Не менее важно регулярно пить. Вместе с жидкостью организм получает необходимые витамины и минералы, поясняет врач Ангелика Ригер. Великолепный профилактический напиток готовится, например, из свежевыжатого морковного и апельсинового сока с добавлением тертого кусочка свежего имбиря, столовой ложки сока облепихи и нескольких капель тыквенного масла.

  • Раковина

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Руки мыть тщательно и часто

    Вирусы подстерегают нас повсюду - на дверных ручках, клавиатуре, телефонных трубках, на шариковых ручках заболевших коллег. Некоторые виды вирусов выживают на различных поверхностях до 17 дней, предупреждает эксперт по вопросам производственной медицины, врач из Кельна Ульрике Рот. Так мы переносим вирусы на лицо, глаза… Выход один - чаще мыть руки с мылом и не менее 60 секунд.

  • Продукты питания

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Полноценное питание

    Разнообразное питание - залог устойчивого иммунитета. Перегружать организм в это время не следует, советует Ангелика Ригер. По возможности, лучше есть чаще, маленькими порциями, обращая внимание на энергетическую ценность продуктов. Витамины С, В, D, а также цинк помогут снизить риск заболевания. Важно сочетать мясо, рыбу, яйца с овощами, корнеплодами, орехами и бобовыми, подчеркивает врач.

  • Айнтопф

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Айнтопф против гриппа

    Лучший пример такого комплексного блюда, по мнению врача, типичный для немецкой кухни айнтопф (Eintopf). В холодный период года это блюдо согревает, надолго утоляет голод и укрепляет иммунитет. Немецкий вариант густого борща (на снимке) варят с фасолью (или чечевицей) и айвой. Мясо можно заменить рыбой или тофу.

  • Осенний лес

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Прогулка в обеденный перерыв

    Спорт, пробежка, прогулка - главное движение на свежем воздухе и в любую погоду. Важно регулярно двигаться, настаивает эксперт по вопросам производственной медицины Ульрике Рот. Дышать при этом следует через нос, чтобы воздух попадал в горло уже правильной температуры. А получасовая прогулка в обеденный перерыв повышает работоспособность.

  • Ванна для ног

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванны для ног

    Регулярные теплые ванны для ног помогают снять излишнее напряжение, расслабиться, улучшить кровообращение. Ванны с добавлением морской соли, хвойного масла и ароматных трав Ангелика Ригер рекомендует принимать 3-4 раза в неделю по вечерам.

  • Поход в сауну

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванна или сауна?

    Регулярное посещение сауны для тех, кому она не противопоказана, прекрасный метод сохранять здоровье, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять иммунитет. Горячие ванны с добавлением эфирных масел также рекомендуется принимать в целях профилактики. Но ни в коем случае, если уже поднялась температура, - предупреждает терапевт из Ратингена.

  • Профилактика гриппа - чай с лимоном

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чай согревает и предупреждает

    Чай хорош в любое время дня, считает Ангелика Ригер. Жидкость в виде горячего чая из целебных трав лучше усваивается организмом, предупреждая излишнюю сухость слизистой оболочки носоглотки. Хорошее действие, по мнению врача, оказывают чаи из липы, цветов бузины, ромашки, шалфея и имбиря, которые следует пить, чередуя.

  • Постель

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Оздоровительный сон, секс и никакого стресса

    Чтобы оставаться здоровым необходимо достаточно спать и регулярно отдыхать. Следует научится делать небольшие паузы, овладеть техникой расслабления и снятия стресса, ведь именно он блокирует способность организма к регенерации. Действенным средством профилактики простуды врачи считают и регулярный секс, который способствует росту защитных антител в крови.

    Автор: Инга Ваннер


  • Теплая одежда

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Шапка, шарф и теплые носки

    И хотя стопроцентной гарантии на "гриппоустойчивость" нет, несколько полезных советов, вполне оправдавших себя на практике, все же существуют. Начнем с главного, предлагает врач-терапевт из Ратингена Ангелика Ригер (Angelika Rieger) в интервью DW. В холодный период года голову и ноги нужно обязательно держать в тепле, а одеваться по принципу "луковицы", снимая при необходимости более теплые вещи.

  • Рукопожатие в период вирусных заболеваний

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Соблюдать дистанцию

    Во время очередной эпидемии гриппа и простудных заболеваний следует, по возможности, избегать массового скопления людей (крупные мероприятия, переполненный общественный транспорт), также как и тесный контакт с носителями инфекции. Как это ни странно может показаться окружающим, но приветствовать друг друга в этот период лучше без рукопожатия, настаивает врач.

  • Профилактика гриппа - проветривание помещения

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чаще проветривать помещение

    Чтобы помочь организму справится с вирусными атаками, важно время от времени проветривать помещение. Оптимальной влажности воздуха (от 35 до 55%) можно достигнуть, поставив чашку с водой рядом с батареей, советует врач Ульрике Рот (Ulrike Roth). Сухой воздух пагубно влияет на слизистую оболочку гортани и носоглотки, снижая сопротивляемость организма вирусам.

  • Морковный ок с имбирем и облепихой

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Антипростудный напиток

    Не менее важно регулярно пить. Вместе с жидкостью организм получает необходимые витамины и минералы, поясняет врач Ангелика Ригер. Великолепный профилактический напиток готовится, например, из свежевыжатого морковного и апельсинового сока с добавлением тертого кусочка свежего имбиря, столовой ложки сока облепихи и нескольких капель тыквенного масла.

  • Раковина

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Руки мыть тщательно и часто

    Вирусы подстерегают нас повсюду - на дверных ручках, клавиатуре, телефонных трубках, на шариковых ручках заболевших коллег. Некоторые виды вирусов выживают на различных поверхностях до 17 дней, предупреждает эксперт по вопросам производственной медицины, врач из Кельна Ульрике Рот. Так мы переносим вирусы на лицо, глаза… Выход один - чаще мыть руки с мылом и не менее 60 секунд.

  • Продукты питания

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Полноценное питание

    Разнообразное питание - залог устойчивого иммунитета. Перегружать организм в это время не следует, советует Ангелика Ригер. По возможности, лучше есть чаще, маленькими порциями, обращая внимание на энергетическую ценность продуктов. Витамины С, В, D, а также цинк помогут снизить риск заболевания. Важно сочетать мясо, рыбу, яйца с овощами, корнеплодами, орехами и бобовыми, подчеркивает врач.

  • Айнтопф

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Айнтопф против гриппа

    Лучший пример такого комплексного блюда, по мнению врача, типичный для немецкой кухни айнтопф (Eintopf). В холодный период года это блюдо согревает, надолго утоляет голод и укрепляет иммунитет. Немецкий вариант густого борща (на снимке) варят с фасолью (или чечевицей) и айвой. Мясо можно заменить рыбой или тофу.

  • Осенний лес

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Прогулка в обеденный перерыв

    Спорт, пробежка, прогулка - главное движение на свежем воздухе и в любую погоду. Важно регулярно двигаться, настаивает эксперт по вопросам производственной медицины Ульрике Рот. Дышать при этом следует через нос, чтобы воздух попадал в горло уже правильной температуры. А получасовая прогулка в обеденный перерыв повышает работоспособность.

  • Ванна для ног

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванны для ног

    Регулярные теплые ванны для ног помогают снять излишнее напряжение, расслабиться, улучшить кровообращение. Ванны с добавлением морской соли, хвойного масла и ароматных трав Ангелика Ригер рекомендует принимать 3-4 раза в неделю по вечерам.

  • Поход в сауну

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванна или сауна?

    Регулярное посещение сауны для тех, кому она не противопоказана, прекрасный метод сохранять здоровье, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять иммунитет. Горячие ванны с добавлением эфирных масел также рекомендуется принимать в целях профилактики. Но ни в коем случае, если уже поднялась температура, - предупреждает терапевт из Ратингена.

  • Профилактика гриппа - чай с лимоном

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чай согревает и предупреждает

    Чай хорош в любое время дня, считает Ангелика Ригер. Жидкость в виде горячего чая из целебных трав лучше усваивается организмом, предупреждая излишнюю сухость слизистой оболочки носоглотки. Хорошее действие, по мнению врача, оказывают чаи из липы, цветов бузины, ромашки, шалфея и имбиря, которые следует пить, чередуя.

  • Постель

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Оздоровительный сон, секс и никакого стресса

    Чтобы оставаться здоровым необходимо достаточно спать и регулярно отдыхать. Следует научится делать небольшие паузы, овладеть техникой расслабления и снятия стресса, ведь именно он блокирует способность организма к регенерации. Действенным средством профилактики простуды врачи считают и регулярный секс, который способствует росту защитных антител в крови.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Чай

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Чай

    Прежде чем решить, что делать с той или иной болезнью, неплохо выпить чашку травяного чаю. Его в Германии можно купить не только в аптеке, но и в любом магазине. Чаи из целебных трав оказывают благоприятное действие. Кроме того, они прекрасно поднимают общий тонус и помогают расслабиться.

  • Лакрица

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Лакрица

    Известное средство от кашля - корень солодки, лакричника или лакрицы (лат. Glycyrrhiza glabra), является основой любимого у немцев "тягучего" лакомства. Независимо от формы и степени сладости, лакричные конфеты способны творить и другие чудеса. Паста из измельченных лакричных пастилок и вазелина помогает избавить ноги от мозолей и ороговевшей кожи.

  • Горчица

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Горчица

    О пользе горчичников в Германии сегодня мало кто знает. Также редко немцы парят ноги с горчичным порошком. Горчица известна здесь больше, как средство от… изжоги! Звучит парадоксально, но чайная ложка острой горчицы, "принятая" после еды, успокаивает желудок. Содержащееся в горчице горчичное масло улучшают работу желчного пузыря и печени, предупреждая возникновение изжоги.

  • Имбирь

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Имбирь

    В эпоху Средневековья к известным в Германии средствам "от всех болезней" - чесноку и корню хрена - присоединился завезенный из дальних стран имбирь (лат. Zingiber officinаle). Богатый витаминами и важными аминокислотами чудо-корень улучшает пищеварение и кровоснабжение. А имбирный чай с лимоном и медом - универсальное жаропонижающее и противовоспалительное средство.

  • Водка

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Водка

    То, что в меру "принятый" напиток не только согревает, но и избавляет от различных недугов, известно давным-давно. Приверженцы народной медицины в Германии применяют водку, как средство от… повышенной потливости ног и рук. Чтобы избавиться от такой неприятности, рекомендуется дважды в день протирать руки и ноги смоченной в водке марлей.

  • Тирольский шпик

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Сало по-немецки

    Ломтик копченого сала или "шпека", как его называют немцы, способен спасти от зубной боли! Во всяком случае, утихомирить ее на время, пока вы доберетесь до зубного врача. Не торопитесь съесть сразу весь кусочек - оставьте его за щекой, там, где болит зуб, и минут через 15-20 вам станет легче. Соль мяса "вытягивает" жидкость из опухшей десны и действует как легкое обезболивающее средство.

  • Оливковое масло

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Оливковое масло

    Благодаря высокому содержанию олеиновой (мононенасыщенной) кислоты, оливковое масло считается просто чудодейственным. Оно обладает целительными свойствами. Например: для устранения экземы тщательно втирают масло в покрасневшие участки кожи. Отличное профилактическое средство против кожных воспалений - ванна с добавлением 100 мл масла и 500 мл молока.

  • Капуста

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Капуста

    О пользе белокочанной капусты можно слагать легенды. В Германии она считается средством от мигрени. Особенно полезен сок как свежей, так и квашеной капусты, утверждают народные целители. Помогает и наложенный на лоб компресс из мелко порубленных листьев капусты, завернутых в хлопчатобумажное полотенце.

  • Творог

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Творог

    Вместо горчичников в Германии чаще используют творог. Творожный компресс помогает избавиться от назойливого кашля. Для этого нагретую (не горячую!) творожную массу выкладывают на полотенце и кладут поочередно на грудь и спину, накрыв больного шерстяным одеялом.

  • Черный перец

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Черный перец

    Как известно, клин клином вышибают, а икоту - перцем! Опасной эту физиологическую реакцию организма не назовешь, обычно она проходит сама собой. Но иногда икота может быть мучительно продолжительной. В таком случае рекомендуется понюхать молотый черный перец. Содержащийся в нем алкалоид пиперин вызовет "защитную реакцию", и икающий, чихнув, избавится от икоты.

  • Сода

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Пекарский порошок

    Искусственный разрыхлитель теста или просто сода - к этому "подручному" средству немцы прибегают в срочном порядке при воспалении мочевого пузыря. Щепотка соды или пекарского порошка, растворенная в стакане воды, нейтрализует кислотную среду, столь благоприятную для размножения бактерий и превращает ее в щелочную.

  • Укрепляющий бульон

    Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

    Бульон

    При упадке сил, гриппе и прочих недомоганиях список "целительных" блюд в Германии возглавляет куриный бульон, приготовленный на медленном огне. В бульон добавляются пряности: гвоздика, перец-горошек, лавровый лист, коренья петрушки, луковица, по желанию - небольшой кусочек имбиря. Излюбленный немецкий суп из куриного бульона - с тонкой, домашней лапшой.

    Автор: Инга Ваннер


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