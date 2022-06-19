116-й день войны России против Украины: главные события

На 116-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Россия пока не может установить контроль над Северодонецком

Российская армия незначительно продвинулась на окраинах Северодонецка и, вероятно, вошла в поселок Метелкино, однако ее темп остается медленным, говорится в очередной сводке американского Института исследования войны (ISW).

Кроме того, поданным экспертов,силы РФ стремятся выбить украинцев с дистанции артиллерийского обстрела железнодорожных линий вокруг Харькова, используемых для снабжения российского продвижения к Славянску. Между тем в оккупированных районах на юге Украины подразделения армии РФ продолжают испытывать давление со стороны партизан, отмечают эксперты ISW.

Генштаб ВСУ также отмечает, что Россия продолжает вести боевые действия с целью установить полный контроль над Северодонецком.

На Харьковском направлении, по данным украинской стороны, основные усилия российской армии сосредоточены на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций ВСУ.

В свою очередь Минобороны России утверждает, что ВС РФ поразили "Калибрами" пункт управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, в результате чего погибли свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.

Кроме того, российская сторона информирует о нанесении удара ракетным комплексом "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода, в результате которого были уничтожены две пусковые установки РСЗО "Ураган", и ударе ракетами "Калибр" по трансформаторному заводу в Николаеве, которым уничтожены 10 гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, полученных из-за границы.

Рада проголосовала за расторжение ряда договоров с РФ

Верховная рада Украины проголосовала за выход из нескольких соглашений с Россией, в том числе: о научно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ, о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ, а также протокола о внесении поправок в Соглашение о Межправительственной фельдегерской связи.

Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Киев

В украинскую столицу приехал спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор. По его словам, он повторяет путь украинских беженцев, чтобы на личном опыте почувствовать последствия российской агрессии. В числе прочего, он намерен пообщаться с пострадавшими от войны жителями страны и с украинскими властями.

В Болгарию начал поступать газ из Азербайджана

Первая партия азербайджанского газа прибыла в Болгарию через трубопровод Греция-Болгария (IGB). В полном объеме перекачка должна начаться с 1 июля. После того как София отказалась платить за российское топливо в рублях и Россия перестала поставлять ей газ, Болгария и Греция согласовали поставки на период в 25 лет.

В бундестаге призывают увеличить поставки вооружений Украине

Фракция Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза в бундестаге призвала безотлагательно, "количественно и качественно" увеличить поставки немецких вооружений Украине . Речь идет о поставках боевых машин пехоты Marder, бронированных ремонтно-эвакуационных машин и инженерных танков. В противном случае "скоро никакой Украины не будет", заявил депутат ХДС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) изданию Der Tagesspiegel. По его словам, Германия не только отстает от всех ожидаемых сроков поставки тяжелых вооружений, но и не исполняет положения совместного решения правящей коалиции и ХДС/ХСС.

Глава МИД Казахстана хочет запрета ядерного оружия

На фоне продолжающейся войны в Украине министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал к запрету ядерного оружия. Соответствующий план ликвидации необходимо разработать до 2045 года, написал он в статье, опубликованной в преддверии первой встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия, проводимой в Вене 21-23 июня. "Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества", - говорится в документе.

Замкомандира полка "Азов" вывезли в Россию

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Сергей Волынский, попавшие в плен на комбинате "Азовсталь", были вывезены с территории самопровозглашенной "ДНР" в Россию для проведения следственных действий, следует из сообщения агентства ТАСС. Неназванный источник агентства в силовых структурах не уточнил, в какой именно регион направили бойцов.

В общей сложностис начала войны в Украине в Россию были вывезены 1 936 911 человек, из них - 307 423 ребенка, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, только за минувшие сутки было вывезено 29 733 человека, в том числе 3502 ребенка. Между тем агентство dpa отмечает, что многие из тех, кого отправили в Россию, позднее пытались вернуться в Украину через третьи страны.



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