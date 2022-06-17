114-й день войны России против Украины: главные события

На 114-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Шольц отвергает "мир под диктовку"

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал "иллюзией Путина" ожидания Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени. Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке, заявил канцлер в интервью телеканалу ARD.

Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран", указал Шольц.

Обвинения украинского посла вызвали в Германии возмущение

Председатель Конференции министров внутренних дел Германии (IMK) Йоахим Херман (Joachim Hermann) решительно опроверг заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, из которого следовало, что украинским беженцам в Германии не рады. "Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности", - заявил министр внутренних дел Баварии изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

Глава IMK указал на готовность жителей ФРГ помогать украинцам и спустя почти 4 месяца с начала военного вторжения России в соседнюю страну, а также выделил немецкую культуру гостеприимства. Высказывания украинского дипломата являются оскорблением для тысяч немецких семей, которые по-прежнему готовы приветствовать беженцев в своих домах, подчеркнул Херман.

Франция больше не получает российский газ

Франция больше не получает российский газ по трубопроводам, сообщил оператор газотранспортной системы GRTgaz. По его данным, физический поток газа между Францией и Германией, через которую в страну поступало сырье из РФ, отсутствует с 15 июня.

О сокращении объемов газа из РФ сообщила титальянская нефтегазовая компания Eni. По ее данным, российский концерн "Газпром" пообещал поставить лишь половину от заказанных 63 млн кубометров. Накануне о сокращении поставок заявили Германия, Чехия и Австрия.

14 апреля "Газпром" впервые сообщил о сокращении поставок газа по трубопроводу "Северный поток". При этом российский монополист сослался на задержку ремонтных работ на компрессорных станциях, которая произошла из-за нехватки комплектующих, не поставленных немецким концерном Siemens.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели. Аналогичную рекомендацию Европейская комиссия дала и по Молдове. А вот для Грузии предложение Еврокомиссии другое - признать ее европейскую перспективу, но перед предоставлением ей статуса кандидата Тбилиси надо будет внедрить ряд реформ.

Для всех трех стран Еврокомиссия определила ряд реформ, реализации которых от них ожидают. Для Украины это семь шагов, для Молдовы - девять. Грузии же надо будет выполнить 12 "домашних заданий", прежде чем стране согласятся дать статус кандидата.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

Военные действия

По данным Генштаба ВСУ, на Северодонецком направлении российские войска продолжают вести огонь из ствольной артиллерии и РСЗО. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. В районах Сиротиного и Метелкиного ВСУ успешно отразили штурм противника. На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Славянска, бои продолжаются. Вблизи Краснополья подразделения российской армии провели безуспешную разведку боем и отступили. На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений сил обороны к границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении, сообщает Генштаб.

Лисичанск подвергся интенсивному обстрелу со стороны российских войск, есть много погибших, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российским силам до сих пор не удалось полностью захватить Северодонецк, продолжаются бои в районах Тошковки и Золотого.

Минобороны РФ утверждает, что с начала войны в Украине было убито почти 2 тысячи иностранцев, воюющих на украинской стороне. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, в российских списках на сегодняшний день "числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран". С конца февраля в Украину прибыли 6956 иностранных военных, уехали 1779, заявил Конашенков. По его данным из 1956 убитых в ходе военных действий иностранцев - 101 из Великобритании, 162 - из Канады, 214 - из США. Среди европейских стран лидером в этой статистике является Польша, из которой с начала войны в Украину прибыл 1831 человек, погибли 378, и уехали на родину 272, утверждают в российском военном ведомстве.

Борис Джонсон обещает масштабную программу подготовки украинских военных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Это его второй визит в украинскую столицу после начала войны. "Цель моего сегодняшнего приезда в разгар этой войны состоит в том, чтобы сделать ясное и простое послание украинскому народу: Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы в итоге не победите". В ходе визита Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки украинских военнослужащих - до 10 тысяч человек каждые 4 месяца.

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