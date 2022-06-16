113-й день войны России против Украины: главные события

На 113-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Статус кандидата в ЕС для Украины

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, заявил на пресс-конференции в Киеве французский президент Эмманюэль Макрон. Он также заверил, что Европа не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования вооруженного конфликта с Россией. Лидеры четырех европейских стран прибыли в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить ему свою поддержку в деле отражения российской агрессии. Вскоре после их прибытия, в Киеве раздалась сирена воздушной тревоги.

До встречи с Зеленским европейские политики посетили город Ирпень под Киевом. Во время визита их сопровождал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. После ухода российских войск из Ирпеня там были обнаружены тела примерно 300 мирных жителей, погибших в результате боевых действий или предположительно убитых российскими солдатами.

Возвращение оккупированных территорий

Новое оружие из США поможет украинской армии вернуть все территории, оккупированные Россией, в том числе Донбасс и Крым, заявил в интервью американской телекомпании CNN в четверг, 16 июня, министр обороны Украины Алексей Резников. "Мы освободим все наши территории, все, включая Крым. Крым - это стратегическая цель Киева, потому что это украинская территория", - подчеркнул Резников.

Министр отметил, что на первом этапе необходимо стабилизировать ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие потери в боях с россиянами. Далее в планах - отбросить российские войска на позиции, которые они занимали до начала вторжения в Украину 24 февраля. На третьем этапе Украина обсудит с партнерами, как будет происходить освобождение территорий, включая Крым, пояснил Резников.

Новые санкции: впервые - против Кирилла

Власти Великобритании ввели новые санкции против России из-за войны в Украине, сообщается на сайте правительства в Лондоне. Под ограничения подпала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, ее обвиняют в "принудительном перемещении и усыновлении украинских детей". В санкционный список также внесен глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл из-за его "активной поддержки российской агрессии". Санкции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Это - первые штрафные меры, введенные против Кирилла.

НАТО подготовила новую модель защиты своего восточного фланга, которую планируют утвердить на саммите в Мадриде в конце июня, заявил генеральный секретарь Североатлантического аль)янса Йенс Столтенберг. Основным элементом новой модели станет увеличенное сухопутное присутствие на восточном фланге. К четырем боевым группам в государствах Балтии и Польше прибавятся еще четыре - в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Международная помощь Украине

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) считают, что международная военная помощь Украине срывает планы России по аннексии и полномасштабному административному контролю над оккупированными территориями. Комментируя итоги "Рамштайна-3", аналитики указали, что новый пакет военной помощи неоценим для поддержки операций против российских войск на востоке Украины. В то же время они полагают, что россияне могут наносить удары в районе Донецка, выдавая их за атаки ВСУ, чтобы сдержать проукраинские настроения в Донбассе.

Словакия передала Украине пять вертолетов и тысячи ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Помощь поступила также из Литвы, которая поставила Киеву бронетранспортеры M113 на сумму в 15,5 млн евро. С начала войны в Украине военная помощь Словакии, по данным министерства обороны, достигла 154 млн евро, литовские власти заявляют об оказании помощи Киеву почти на 115 млн евро.

Военные действия

По данным Министерства обороны Великобритании, Украине, предположительно, удалось вывести большую часть своих войск из города Северодонецк. В то же время российским войскам в Северодонецке придется организовывать переправу через реку после того, как все основные мосты через Северский Донец, соединяющие город с территорией, подконтрольной Украине, были разрушены. Российские силы в Донбассе все чаще действуют в составе наспех образованных и недоукомплектованных частей, говорится в докладе британской разведки.

В результате авиаудара российских войск по Лисичанску не менее трех человек погибли и семь были ранены, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, одна из ракет попала в постройку, где укрывались люди.

Россия привлекла к войне против Украины около 330 тысяч человек, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. "Из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тысяч военнослужащих, которые сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований, при этом, с учетом воздушного и морского компонента, группировки войск агрессора насчитывают до 220 тысяч военнослужащих", - пояснил Громов. Кроме того, по его словам, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва численностью более 80 тысяч человек, боевые армейские системы - до 7000 человек, Росгвардия - до 18 тысяч человек и частные военные компании - до 8000 человек.

Перемещенные лица

Война в Украине, по данным ООН, привела к тому, что число людей, вынужденных покинуть дома, во всем мире уже превысило 100 млн человек. Во всемирной организации опасаются, что война может стать причиной масштабного голода, что повлечет за собой дальнейший рост числа беженцев.

Росавиация в 19-й раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России. Он будет действовать до 24 июня и распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, аннексированного Симферополя и Элисты. Впервые ограничения были введены 24 февраля, когда началась война с Украиной.

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