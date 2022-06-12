109-й день войны России против Украины: главные события

На 109-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в воскресенье, 12 июня, - российские войска продолжали пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

ФРГ работает над вывозом зерна из Украины

По данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, правительство Германии намерено приложить усилия к тому, чтобы украинское зерно было доставлено в ЕС железнодорожным транспортом. Кабинет канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) обещал выделить на эти цели финансовые средства.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно из Украины могло быть перевезено по железной дороге для предотвращения глобального голода", - заявил изданию уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер (Michael Theurer). По его словам, ввиду нехватки необходимых вагонов планируется создать фонд для закупки новых контейнеров для зерна. "При благоприятном развитии событий могут быть вывезены 10 из 23 миллионов тонн", - сообщил он. "Зерновой мост" готовится "полным ходом" и организуется различными ведомствами Германии в координации с Европейской комиссией, указал немецкий политик.

Между тем комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис перед началом конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве заявил, что ему "понятно, кто несет ответственность за блокаду (украинского зерна. - Ред.)", подразумевая Москву.

По всему миру прошли антивоенные акции россиян

В 30 странах мира в День России прошли мероприятия, получившие общее название Всемирная антивоенная акция россиян. В Берлине акция протеста россиян против российского вторжения в Украину была организована в форме пикника. По словам правозащитницы Ольги Романовой, принявшей участие в акции, ее организаторы хотели бы, "чтобы это был бы день свободной России, мирной России, доброй России, которая поняла, что она наделала и попыталась исправить".

Аналогичные акции прошли в этот день в Стокгольме, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и многих других городах.

В тот же день в контролируемой ВС РФ Херсонской области было организовано празднование Дня России. Однако, как заявили председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко и советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань в комментарии "Суспільному", местные жители его проигнорировали. "Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политическую окраску, их должно было быть больше. Просто невозможно привить "мертвое дерево к живому", - отметил Самойленко.

Комиссия ООН расследует военные преступления в Киевской области

В Киевскую область приехала независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. В рабочей встрече с международными экспертами и властями Ирпеня, среди прочих, участвовали глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов и главный областной следователь Виктор Луговой.

Они обсудили "механизмы документирования военных преступлений россиян", а также факты нарушения российскими силами прав человека. По словам Кулебы, на территории Киевской области уже найдены тела более 1300 убитых мирных жителей и это число продолжает расти по мере расчистки территорий после ухода российских войск.

ВСУ успешно ведет оборону на Славянском направлении

Как сообщает ВСУ, на Славянском направлении украинские войска успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Долгенькое - Мазановка и Долгенькое - Долина. Кроме того, украинские военные на Бахмутском направлении в нескольких населенных пунктах отразили наступления российских войск и за минувшие сутки уничтожили до 150 захватчиков и военную технику врага, информирует украинская сторона. Указывается, в частности, что за прошедшие сутки потери противника составили 10 танков, 16 боевых бронированных машин, семь беспилотников и более 10 единиц автомобильной техники.

Тем временем российские войска уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк, заявил в ходе украинского телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город", - цитирует его слова "Украинская правда". По словам Гайдая, ВС РФ "бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк". Он не исключил наступления и по другим направлениям и отметил, что россияне пытаются захватить трассу Лисичанск-Бахмут.

В "ДНР" не видят оснований для помилования иностранцев

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования трех иностранцев, приговоренных несколькими днями ранее к смертной казни. "В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании", - цитирует его слова ТАСС. российские Участвовавшие в войне в Украине британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брахим предстали перед "судом" в подконтрольном России Донецке, где были признаны "наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в "ДНР". Все трое были приговорены к смертной казни.

Между тем в Киев доставили 220 тел погибших защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, с территории металлургического комбината необходимо вывезти аналогичное количество тел, переговоры продолжаются.

Зеленскому присудили премию имени Бориса Немцова

Владимир Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова за смелость. В этом году Фонд Бориса Немцова за свободу принял решение номинировать на эту премию представителей Украины. Кроме Владимира Зеленского, на награду претендовали мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие.

В Германии модернизируют БМП Marder для Украины

Гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) заявил, что предприятие модернизирует 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder ("Куница"), ранее находившихся на вооружении бундесвера. По его словам, несколько БМП уже готовы к использованию и могут быть немедленно отправлены в Украину. "Когда и куда будут поставлены эти Marder, решит правительство ФРГ", - добавил Паппергер. Одновременно Rheinmetall занимается модернизацией 88 танков Leopard 1 и нескольких танков Leopard 2.

Смотрите также:

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Экономика падает, инфляция растет Развязав войну против Украины, президент России столкнулся с введенными западным миром жесткими ограничительными мерами, разрушающими экономику России и резко снижающими уровень жизни россиян. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в результате вторжения в Украину российская экономика сократится в 2022 году на 8 процентов, а уровень инфляции достигнет 18 процентов.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины "Большая семерка" заморозила резервы ЦБ РФ Международные резервы Центробанка России по состоянию на 18 февраля 2022 года составляли 643,2 млрд долл США. В итоге санкций G7 замороженными оказались около половины золотовалютных резервов ЦБ РФ примерно на 300 млрд долларов.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Кредитные карты перестают работать за рубежом Международные кредитные системы Mastercard, Visa, American Express и японская JCB приостановили деятельность в России. По их картам, выпущенным российскими банками, стало невозможно расплачиваться за рубежом, а также оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах и сервисах. Внутри России Visa и Mastercard продолжат работать до истечения срока действия карт.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Перевод валюты из РФ стал невозможен Платежные системы Western Union и PayPal прекратили деятельность в России. Аналогичное касается и их прямых конкурентов Wise и Remitly. А в PayPal также заявили, что "с начала вторжения помогли собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, поддерживающих усилия по ликвидации последствий войны в Украине".

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Запрет на ввоз в РФ банкнот долларов и евро Евросоюз и США запретили ввозить в Россию наличные евро и доллары. Ограничения распространяются на "продажу, поставку, передачу и экспорт банкнот в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России". Под действие запрета попадают правительство и Центробанк РФ.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Частичное отключение от SWIFT ЕС и США отключили ряд банков РФ от международной банковской системы SWIFT. Она обслуживает около 11 000 учреждений из более чем 200 стран мира. SWIFT не осуществляет переводов и не хранит средства, но позволяет банкам отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной форме. Единственными в мире примерами полного отключения от SWIFT являются Иран и КНДР.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Запрет на поставки нефти, газа и угля из России США приняли решение запретить поставки нефти, газа и угля из России. К этой мере присоединились Австралия и Канада. О желании полностью отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года объявили власти Великобритании, Германии и Польши. Евросоюз планирует полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2030 года.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины E.ON отказался покупать газ в России Крупнейший энергетический концерн Германии на фоне войны против Украины заявил о прекращении закупок природного газа у российских компаний. В то же время концерн не планирует продавать свою долю в 15,5 процента в газопроводе "Северный поток - 1", по которому газ из РФ поставляется в Европу уже более 10 лет.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Крупнейшие нефтяные компании прекратили закупать нефть в России Крупнейшие транснациональные нефтегазовые компании - TotalEnergies, Shell, BP - отказываются покупать нефть в России после завершения срочных контрактов. При этом в TotalEnergies заявили, что продолжат поставлять в Европу сжиженный природный газ с российского завода "Ямал СПГ" до тех пор, пока правительства Европы считают, что российский газ нужен.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Закрытое небо для самолетов из РФ Страны Евросоюза, Албания, Норвегия, Великобритания, Канада, США и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Запрет распространяется на любые воздушные суда, эксплуатируемые авиаперевозчиками из РФ, а также находящиеся в собственности российских физических или юридических лиц.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Лайнеры Airbus, Boeing и Embraer обслуживаться не будут Авиаконцерны Airbus и Boeing, а также бразильский авиапроизводитель Embraer прекратили поставку запчастей и поддержку российских авиакомпаний. В России на сегодняшний день эксплуатируются в общей сложности 332 самолета Boeing, 304 самолета Airbus, что составляет около двух третей российского авиапарка, Компания S7 использует 17 лайнеров Embraer.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Superjet 100 может остаться на земле Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, объявила о приостановке своих контрактных обязательств в связи с санкциями в отношении авиационного сектора РФ. Компания полностью прекращает поставку запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, а также предоставление их в лизинг.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Лизинговые самолеты необходимо вернуть В России в лизинге находятся почти 780 самолетов, в том числе 515 иностранных. Согласно решению ЕС, все они должны были быть возвращены компаниям до 28 февраля. Кроме того, Бермудские острова, где расположены большинство лизинговых компаний, уже аннулировали летные сертификаты всех зарегистрированных там самолетов, что делает их полеты вне воздушного пространства России невозможным.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Морские грузоперевозки для РФ остались в прошлом Пять из шести крупнейших контейнерных судоходных компаний мира - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и Ocean Network Express - приостановили все контейнерные перевозки в Россию, за исключением основных продуктов питания, медикаментов и гуманитарной помощи. Китайская COSCO пока продолжает работать с Россией.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Порты закрываются для российских судов Великобритания запретила экспорт морского и навигационного оборудования в Россию. Кроме того, страна закрыла свои морские порты для судов, связанных с РФ. Они смогут заходить в порт только в случае аварии, а также при непосредственной угрозе жизни членов экипажа или окружающей среде. К этой мере присоединились Канада, Норвегия и литовский порт Клайпеда.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Запрещена торговля древесиной По просьбе Украины Лесной попечительский совет (FSС) запретил торговлю сертифицированной древесиной из России и Белоруссии. Вслед за этим решением от использования в своем производстве российской древесины отказались отдельные компании, среди которых IKEA, Metsa Group, Store Enso.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Автоконцерны отказываются от работы в России Производители автомобилей Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Citroen приостановили все продажи и операции в России. О прекращении всех поставок и производства на своих заводах в России объявили Toyota и концерн Volkswagen, владеющий марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Российские нефтедобытчики могут остаться без оборудования "Большая четверка" нефтесервисных компаний - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford - приостановили работу в России. Они производят оборудование для бурения скважин и обслуживают нефтепроводы. В России клиентами этих компании были "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" и другие.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Косметические средства в дефиците Группа компаний Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья и ухода за телом, сначала заявила о временном прекращении рекламы, инвестиций и клинических исследований на территории России, а позднее и о полной отмене поставок своей продукции в РФ. Автор: Виталий Кропман

