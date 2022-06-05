102-й день войны России против Украины: главные события

На 102-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в воскресенье, 5 июня - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Россия впервые с конца апреля нанесла удары по Киеву

Россия впервые с конца апреля нанесла ракетные удары по Киеву. Взрывы прозвучали в Дарницком и Днепровском районах украинской столицы. Глава правления украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Камышин уточнил, что мишенью ракетного удара РФ в Киеве стал Дарницкий вагоноремонтный завод. При этом представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков выступил с утверждением, что высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия. По словам Камышина, на территории завода не было военной техники. Глава железнодорожной компании отметил, что один человек был ранен в результате ракетного удара. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, жертв нет. Представители оператора атомных электростанций Украины - "Энергоатома" - написали в Telegram, что крылатая ракета "пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС".

По сведениям вооруженных сил Украины, под обстрел попали также объекты инфраструктуры близ населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

Глава Луганской обладминистрации: Россия потеряла контроль над частью Северодонецка

Российские войска держали под контролем 70 процентов территории Северодонецка, однако в течение двух дней были отброшены, сейчас город "поделен пополам", сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Россия контролирует восточную часть города. Основные усилия Москвы направлены на перекрытие основных логистических путей украинских войск, захват трассы Лисичанск - Бахмут. Министерство обороны Великобритании в сводке констатировало, что украинские войска в Северодонецке перешли в контрнаступление, что, "по всей видимости, сбило темп продвижения российских войск, достигнутый путем сосредоточения боевых подразделений и огневой мощи". По данным британского оборонного ведомства, Россия задействовала в районе города личный состав, мобилизованный из резерва самопровозглашенной "ЛНР". "Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери регулярных российских войск", - подчеркивается в сообщении министерства. Там же уточняется, что Россия использовала схожий подход при зачистке городов во время военной кампании в Сирии.

Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" предупредил, что если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия, Москва нанесет удары "по тем объектам, по которым мы пока не наносим".

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении обвинил Россию в "сознательном и системном" уничтожении украинского культурного наследия. Так глава государства прокомментировал разрушение самого большого деревянного храма страны - Всехсвятского скита Святогорской лавры в Донецкой области. "Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН как ни в чем не бывало", - подчеркнул Зеленский. Украинская сторона утверждает, что церковь сгорела в результате обстрела российских сил. По версии Минобороны РФ, украинские военные якобы нанесли удары по зданию зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета.

Зеленский также посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Как сообщили в официальном интернет-представительстве главы государства, украинский лидер провел совещание по ситуации в регионе. Глава государства заслушал информацию от начальника Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха, а также от военного командования и руководства местного управления Нацполиции в этой области. Даты визита Зеленского в Запорожскую область в его представительстве не уточнили.

Канцлер Австрии - за промежуточный формат на пути членства Киева в ЕС

Австрия считает возможным создание "подготовительной" площадки, присоединение к которой могло бы стать промежуточным этапом на пути Украины в ЕС. Такое мнение высказал федеральный канцлер Карл Нехаммер. Политик убежден, что из дебатов о членстве Украины в Евросоюзе необходимо убрать эмоции, а быстрое вступление Киева в сообщество "нереально".

"Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", - подчеркнул глава кабинета. "Мы объединены одной целью, мы все хотим сильную, независимую и экономически успешную Украину", - добавил он.

Между тем председатель Верховной рады Руслан Стефанчук прибыл во Францию. Там он планирует обсудить с председателем Сената Жераром Ларше возможное содействие Парижа в получении Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза. В программу рабочего визита также входят выступление Стефанчука перед депутатами Европарламента и встречи с высокопоставленными европейскими политиками.

Премьер Сербии: Визит Лаврова в Белград - под вопросом

Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет МИД России Сергея Лаврова через свое воздушное пространство. Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости", опубликовав фото соответствующего документа черногорских властей. Из-за закрытия балканскими странами неба, намеченный на 6-7 июня визит Лаврова в Белград оказался под большим вопросом, президент Сербии Александар Вучич вынужден лично заниматься его логистикой, сообщила премьер страны Ана Брнабич.

El Pais: Испания поставит Украине танки Leopard A4

Испания планирует поставить Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности Shorad Aspide и танки Leopard A4, передала испанская газета El Pais со ссылкой на источники. По оценкам собеседников издания в Минобороны Испании, украинской армии могут быть переданы около 40 отремонтированных бронемашин. Кроме того, Испания намерена подготовить украинских военнослужащих к обращению с этой техникой. Обучение планируется провести в Латвии.

Папа римский Франциск хочет посетить Украину

Папа римский Франциск изучает возможность посетить Украину. "Хотел бы поехать в Украину. Но мне приходится ждать подходящего момента, ведь нелегко принять решение, которое может принести всему миру больше вреда, чем пользы", - приводит Vatican News слова понтифика. Глава римско-католической церкви добавил, что в предстоящие дни намерен обсудить возможность такого визита с представителями украинского правительства.

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