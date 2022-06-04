101-й день войны России против Украины: главные события

На 101-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в субботу, 4 июня - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Советник МВД Украины: Российские войска подтягивают резервы в Северодонецк

Наиболее горячими точками войны остаются Северодонецк и Славянское направление, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Ситуацию в Северодонецке он назвал "очень сложной". Российские войска также подтягивают "максимальное количество сил, которые у них есть" на Славянском направлении, добавил Денисенко. "На этом направлении сосредоточены уже более 20 батальонных тактических групп, а одна такая группа - это 600-800 человек, это более 30 БТРов, 10 танков", - сказал он.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в Северодонецке продолжаются бои на улицах, российские войска получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. В городе Горское в результате обстрелов погибли мать с ребенком, сообщил Гайдай. Три дня назад в Горском погиб еще один житель. Кроме того, в городе Золотое один человек был смертельно ранен.

В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов были ранены десять человек, в том числе 11-летний ребенок, а в Николаевской - восемь. Об этом сообщили соответственно глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева. В результате утреннего обстрела Корабельного района Николаева погибло три человека, еще четверо тяжело ранены, написал в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

Минобороны РФ: Украинские войска понесли в Северодонецке большие потери

ВСУ отступают из Северодонецка в направлении Лисичанска, сообщает министерство обороны России. По данным ведомства, отдельные подразделения украинской армии потеряли в ходе боев за город до 90 процентов личного состава. Кроме того, Минобороны РФ подозревает армию Украины в намерении заминировать на заводе "Азот" в Северодонецке емкости с селитрой и азотной кислотой общим объемом свыше 100 тонн, чтобы "задержать наступление подразделений вооруженных сил России” и обвинить их "в создании техногенной экологической катастрофы".

В самопровозглашенной "ДНР" заявили о гибели мирного жителя в Донецке, в результате обстрела города украинской армией. "ВСУ атаковали Петровский район Донецка, погиб мужчина. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Вильгельма Пика убит мирный житель", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны непризнанной республики.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что армия Украины сегодня обстреляла село Случевск Погарского района. "В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение. В настоящее время он доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь", - сообщил Богомаз.

Всехсвятский скит Святогорской лавры сгорел из-за обстрелов

В результате обстрелов в Донецкой области сгорел самый большой деревянный храм Украины - Всехсвятский скит, главный храм Святогорской лавры. "В Донецкой епархии УПЦ подтвердили, что кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось около 300 беженцев, в том числе инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы” - написал в Facebook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Всехсвятский скит считается памятником деревянного зодчества XVI–XVII веков. Фото и видео его пожара опубликовали многие украинские СМИ и Telegram-каналы.

Минобороны России заявило, что здание скита Святогорской лавры подожгли украинские военные, якобы обстреляв его зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета. Российская армия, согласно сообщению военного ведомства, не ведет боевых действий в районе Святогорска. В то же время украинское издание "Страна" со ссылкой на офицера 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко пишет, что скит загорелся от российских обстрелов.

ISW: Войскам РФ сложно контролировать Херсон и Мелитополь

Российские войска не смогли восстановить утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжали оборонять ранее занятые позиции, говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW). Кроме того, несмотря на выдачу паспортов РФ в Херсоне и Мелитополе российские силы в этих украинских городах столкнулись с проблемой установления контроля над занятыми территориями. По данным экспертов ISW, в Луганской области армия РФ добилась незначительных успехов в восточной части Северодонецка, однако украинская сторона продолжает локальные контратаки в самом городе и его окрестностях. А в Донецкой области российские войска пока не смогли обеспечить масштабное продвижение к Славянску.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, написала в своем Telegram-канале военный корреспондент российского "Первого канала" Ирина Куксенкова. "Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области", - сообщила она. Украинская сторона подтвердила обмен телами погибших с Россией. Обмен по формуле "160 на 160" прошел 2 июня на линии фронта в Запорожской области, сообщило украинское министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подоляк: Нет смысла вести переговоры, пока не отброшены войска РФ

Украинское руководство не видит смысла в переговорах с Россией, пока не достигнуты существенные успехи на поле боя. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк, выступая по украинскому ТВ. "Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их (российские войска. - Ред.) обратно, так далеко, как это только возможно, к границам Украины - нет смысла вести переговоры", - сказал он. Таким образом Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником в переговорах для достижения мира.

В Украине сообщили о гибели в бою гражданина Германии

Гражданин Германии в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины погиб в боях. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь легиона Дамьен Магру. По его словам, были также убиты бойцы из Нидерландов, Франции и Австралии. Как отметил Магру, речь идет о Рональде Вогеларе, Майкле О'Ниле, Бьорне Бенджамине Клависе и Вильфриде Блерио.

В Берлине пока не прокомментировали информацию, обстоятельства смерти гражданина Германии уточняются. Интернациональный легион территориальной обороны Украины был сформирован правительством Украины по просьбе президента Владимира Зеленского в феврале.

ЕС приступил к подготовке седьмого пакета санкций

Европейский Союз уже приступил к подготовке седьмого пакета санкций против России, сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. "Новые санкции должны быть еще острее - в контексте газа, который сейчас Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке", - сказал он в интервью Польскому агентству печати. По словам Яблоньского, необходимо продолжить ограничение доступа РФ к передовым технологиям и разрешить конфискацию российских активов в Европе. "В этих направлениях работа уже ведется", - заявил замминистра.

Сенаторы США призвали ввести санкции против 6000 "разжигателей войны"

Девять сенаторов США от Республиканской и Демократической партий обратились к министру финансов Джанет Йеллен с просьбой ввести санкции против 6000 "разжигателей войны" в Украине из списка, составленного соратниками Алексея Навального. Текст письма 4 июня опубликовал сенатор Марк Уорнер.

"Хотя многие высокопоставленные лица режима Путина уже находятся под санкциями, мы считаем важным, чтобы низшие пособники агрессивной политики режима, включая милитаристов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных сторонников, высокопоставленных федеральных чиновников также попали под санкции", - говорится в обращении. Сенаторы рассчитывают, что это побудит фигурантов списка "покинуть свои посты, тем самым лишив путинский режим способности продолжать свою несправедливую войну".

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