1000 дней войны: в Берлине прошла акция в поддержку Украины

В центре Берлина развеваются украинские флаги. Несмотря на непогоду, перед российским посольством вечером во вторник, 19 ноября, собралось около полутора сотен человек с украинскими флагами. Они выкрикивают: "Taurus jetzt!" ("Таурусы" немедленно!), "Arm Ukraine now" ("Вооружите Украину немедленно!") и "Russia is the terrorist state" ("Россия - страна-террористка").

Участники акции принесли плакаты с изображениями военнопленных, чтобы еще раз привлечь внимание к необходимости их освобождения Фото: DW

"Будем кричать так, чтобы услышали в посольстве РФ"

Люди собрались возле посольства РФ в Германии на 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину. "Активисты Берлина объединились. Мы стали именно под российским посольством. Мы будем кричать на нашей демонстрации так, чтобы нас было слышно там - за стенами (посольства РФ. - Ред.). Обращаемся к Европе за помощью, потому что уже тысячу дней гибнут люди, украинцы, невинные дети", - говорит в комментарии DW инициатор акции Катерина Сербинова из организации Chervona Kalyna Berlin.

"Таурусы" для Украины. Немедленно!"

Среди собравшихся было много немцев, которые поддерживают Украину. Они отмечают, что Германия делает недостаточно, и поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Киев просит уже длительное время.

Участники акции пришли с флагами Украины под стены российского посольства в Берлине Фото: DW

"Германия делает недостаточно, надеюсь, что это еще изменится. Германия должна отправить Taurus - последовать примеру Франции и Великобритании. Мы не можем стоять в стороне", - говорит DW инженер в сфере энергообеспечения Карлстен Бёмер. Мужчина стоит с большим украинским флагом и говорит, что поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения России. Он добавляет, что несколько раз посетил Украину во время войны.

"Я поддерживаю отправку Taurus. Но речь идет не о той или иной системе. Taurus не изменят принципиально ход войны. Важно, чтобы мы для нашей собственной безопасности, и, в первую очередь, Украины, дали средства, в которых она сейчас нуждается. Ракеты, танки, боеприпасы...", - говорит в комментарии DW политический консультант Саша Мюллер.

Написать письмо военнопленным

Участники акции принесли и плакаты с изображениями военнопленных. Организаторы призвали демонстрантов поддержать акцию "Письма надежды" - написать письмо военнопленным или гражданским украинцам. Для этого возле импровизированной сцены стоял ящик, куда желающие могли опустить послание украинцам со словами поддержки. По словам организаторов, письма можно будет также написать онлайн до 10 декабря.

Украинцы и немцы провели акцию солидарности с Украиной Фото: DW

Акции солидарности в других странах

Собрание в Берлине провела организация Chervona Kalyna Berlin при поддержке украинской платформы Strichka. Представители платформы называют себя "сообществом украинцев, которые действуют за рубежом".

Платформа анонсировала акции по случаю 1000 дней полномасштабной войны в период с 15 по 27 ноября в разных городах Германии, а также в Эстонии, Финляндии, Испании, Италии, США, Перу, Словакии. Strichka также планирует организовать мероприятия на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".