100 уроков: учи немецкий язык с DW

Вы начали изучать немецкий? "Как тебя зовут?", "Как дела", "Откуда ты", - эти вопросы и, конечно, ответы на них пригодятся вам при первом знакомстве с носителем языка. Новый онлайн-курс DW - это 100 уроков (русский-немецкий). В каждом уроке есть видео со словами и выражениями по заданной тематике. Смотрите, слушайте, работайте над произношением и учите новые слова!

Например, в уроке "Мечты и желания" вы узнаете, как сказать по-немецки "Я хочу учиться в вузе", "Я хочу хорошую работу", "Я бы хотела основать фирму". Простые слова и выражения помогут вам быстро овладеть разговорным немецким. Наш курс подготовит вас к самым разным ситуациям - в университете, на работе, в ресторане, в магазине.

Deutschtrainer соответствует требованиям уровней А1 и А2 "Единого европейского языкового стандарта". Успехов!

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Необычные поговорки: учим немецкий На уровне глаз "Auf Augenhöhe" - говорят немцы, описывая отношения "на равных". Например, когда партнеры по бизнесу или главы государств принимают участие в переговорах.

Необычные поговорки: учим немецкий Поедать волосы на голове? Выражение "die Haare vom Kopf fressen" описывает волчий аппетит, которым отличаются, например, быстро растущие дети и подростки.

Необычные поговорки: учим немецкий Словно камень с сердца… Так же, как и в русском языке, выражение "еs fällt ein Stein vom Herzen" - употребляется для описания состояния душевного облегчения.

Необычные поговорки: учим немецкий Иметь ногу и руку Основательно продуманные проекты и идеи в немецком языке всегда "имеют руку и ногу", то есть "haben Hand und Fuß". Выражение это появилось, вероятно, в суровые времена Средневековья, когда любые проступки карались жестоко.

Необычные поговорки: учим немецкий Шея через голову? "Hals über Kopf", то есть, "сломя голову" - так говорят о тех, кто принимает решения быстро, не обдумывая.

Необычные поговорки: учим немецкий Много шума вокруг ушей Так немцы описывают стрессовую ситуацию. Дословно выражение "Viel um die Ohren haben" можно перевести как "быть заваленным работой".

Необычные поговорки: учим немецкий На большой ноге По-немецки, если говорят, что кто-то живет "на широкую ногу", употребляют "auf großem Fuß leben". Поговорка появилась, якобы, благодаря одному французскому вельможе, носившему сапоги на пару размеров больше.

Необычные поговорки: учим немецкий Ноги в руки и… Так можно описать человека, который очень спешит, буквально мчится к своей цели, да так, что, кажется, будто "ноги он взял в руки" - "Beine in die Hand nehmen". Есть и другой вариант: кто-то так испугался, что изо-всех сил мчится от преследователя.

Необычные поговорки: учим немецкий Навострить уши "Die Ohren spitzen" - буквально "заострить уши". Распространенная поговорка и в немецком языке. Хочешь добиться успеха, тогда следует "держать ухо востро" - совсем как в мире животных, откуда это выражение, скорее всего, и пришло. Автор: Инга Ваннер, Дагмар Брайтенбах



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