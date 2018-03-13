100 уроков: учи немецкий язык с DW

Вы начали изучать немецкий? "Как тебя зовут?", "Как дела", "Откуда ты", - эти вопросы и, конечно, ответы на них пригодятся вам при первом знакомстве с носителем языка. Новый онлайн-курс DW - это 100 уроков (русский-немецкий). В каждом уроке есть видео со словами и выражениями по заданной тематике. Смотрите, слушайте, работайте над произношением и учите новые слова!
Например, в уроке "Мечты и желания" вы узнаете, как сказать по-немецки "Я хочу учиться в вузе", "Я хочу хорошую работу", "Я бы хотела основать фирму". Простые слова и выражения помогут вам быстро овладеть разговорным немецким. Наш курс подготовит вас к самым разным ситуациям - в университете, на работе, в ресторане, в магазине.
Deutschtrainer соответствует требованиям уровней А1 и А2 "Единого европейского языкового стандарта". Успехов!
Смотрите также:
-
Необычные поговорки: учим немецкий
На уровне глаз
"Auf Augenhöhe" - говорят немцы, описывая отношения "на равных". Например, когда партнеры по бизнесу или главы государств принимают участие в переговорах.
-
Необычные поговорки: учим немецкий
Поедать волосы на голове?
Выражение "die Haare vom Kopf fressen" описывает волчий аппетит, которым отличаются, например, быстро растущие дети и подростки.
-
Необычные поговорки: учим немецкий
Словно камень с сердца…
Так же, как и в русском языке, выражение "еs fällt ein Stein vom Herzen" - употребляется для описания состояния душевного облегчения.
-
Необычные поговорки: учим немецкий
Иметь ногу и руку
Основательно продуманные проекты и идеи в немецком языке всегда "имеют руку и ногу", то есть "haben Hand und Fuß". Выражение это появилось, вероятно, в суровые времена Средневековья, когда любые проступки карались жестоко.
-
Необычные поговорки: учим немецкий
Шея через голову?
"Hals über Kopf", то есть, "сломя голову" - так говорят о тех, кто принимает решения быстро, не обдумывая.
-
Необычные поговорки: учим немецкий
Много шума вокруг ушей
Так немцы описывают стрессовую ситуацию. Дословно выражение "Viel um die Ohren haben" можно перевести как "быть заваленным работой".
-
Необычные поговорки: учим немецкий
На большой ноге
По-немецки, если говорят, что кто-то живет "на широкую ногу", употребляют "auf großem Fuß leben". Поговорка появилась, якобы, благодаря одному французскому вельможе, носившему сапоги на пару размеров больше.
-
Необычные поговорки: учим немецкий
Ноги в руки и…
Так можно описать человека, который очень спешит, буквально мчится к своей цели, да так, что, кажется, будто "ноги он взял в руки" - "Beine in die Hand nehmen". Есть и другой вариант: кто-то так испугался, что изо-всех сил мчится от преследователя.
-
Необычные поговорки: учим немецкий
Навострить уши
"Die Ohren spitzen" - буквально "заострить уши". Распространенная поговорка и в немецком языке. Хочешь добиться успеха, тогда следует "держать ухо востро" - совсем как в мире животных, откуда это выражение, скорее всего, и пришло.
Автор: Инга Ваннер, Дагмар Брайтенбах
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp