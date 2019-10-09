 100 сокровищ тысячелетней истории Баварии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.10.2019

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Культура и стиль жизни

100 сокровищ тысячелетней истории Баварии (фотогалерея)

Удивительные, уникальные артефакты из прошлых эпох можно увидеть в баварском городе Регенсбурге. Сколько здесь золота! Но золото - не самое ценное.

  • Реликварий Св. Вунибальда

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Реликварий, переживший Реформацию

    Реликварий Св. Вунибальда, в котором когда-то хранились его останки или часть их, был сделан в 1340 году для католического монастыря в Хайденхайме, первым настоятелем которого он был и где его особо почитали. Во времена Реформации многие сокровища монастыря были уничтожены или утеряны, но реликварий чудом пережил вандализм. Сейчас он хранится в церкви Св. Николая в баварском городке Шеер на Дунае.

  • Корона невесты Ядвиги

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Корона невесты Ядвиги

    Эту украшенную золотом и драгоценными камнями корону носила во время венчания в 1475 году польская принцесса Ядвига, выходившая замуж за баварского герцога Георга Богатого. Их свадьба считается самой грандиозной свадьбой Средневековья. Во время празднеств, продолжавшихся несколько дней, было съедено 1537 ягнят, 11500 гусей, 40 тысяч кур... А выпито столько, сколько в Баварии выпивали за целый год.

  • Картина Святой-заступник Валентин - спаситель от турецкой опасности

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Бессмертные европейцы

    Это полотно написано в последнем двадцатилетии XVII века в Пассау и называется длинно: "Святой-заступник Валентин - спаситель от турецкой опасности". Турки городу Пассау непосредственно не угрожали, но художник, тем не менее, решил подчеркнуть роль божественного покровительства в борьбе европейцев с османским нашествием. Христиане здесь сражаются с турками, но убитые, на земле, - только турки.

  • Глиняные головы - символические жертвы

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    За избавление от головной боли

    Глиняные головы, которые смотрят так странно, обнаружили всего 35 лет назад. Несколько поколений паломников приносили их в церковь Св. Теобальда в Гайзенхаузене как символические жертвы в благодарность - чаще всего - за избавление от головной боли. Секуляризация поставила под сомнение подобные обеты, но в конце XVIII века головы все-таки не разбили, а просто закопали у церковной стены.

  • Шведский геральдический лев

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Угощение для всех

    Порядок демобилизации и отвода войск после Тридцатилетней войны обсуждался в 1649-50 годах на конгрессе в Нюрнберге. Когда были подписаны первые соглашения, шведские дипломаты устроили роскошный праздник. У окна ратуши установили эту бронзовую статую геральдического льва Швеции, из пасти которого лилось вино. Для простого народа вино выносили в бочках за стены ратуши: пейте, сколько влезет.

  • Пальчатая фибула (так называют ее археологи) была изготовлена примерно в 600 году из золота, сребра, граната и зеленого стекла.

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Драгоценность из деревни

    Это - самый древний из ста бесценных экспонатов выставки - застежка для одежды эпохи раннего Средневековья. Пальчатая фибула (так называют ее археологи) была изготовлена примерно в 600 году из золота, серебра, граната и зеленого стекла. Ее нашли совершенно случайно два каменщика, ремонтировавшие старый дом в баварской деревне.

  • Оклад для Евангелия XI века

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Оклад для Евангелия XI века

    Этот драгоценный оклад был изготовлен в конце XV века для очень влиятельного тогда бенедиктинского аббатства в Нидеральтайхе. А Евангелие, для которого сделали переплет, датируется XI веком.

  • Плакат выставки 100 сокровищ из 1000 лет в Музее истории Баварии в Регенсбурге

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Плакат выставки "100 сокровищ из 1000 лет" в Музее истории Баварии в Регенсбурге

    Автор: Ефим Шуман


  • Реликварий Св. Вунибальда

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Реликварий, переживший Реформацию

    Реликварий Св. Вунибальда, в котором когда-то хранились его останки или часть их, был сделан в 1340 году для католического монастыря в Хайденхайме, первым настоятелем которого он был и где его особо почитали. Во времена Реформации многие сокровища монастыря были уничтожены или утеряны, но реликварий чудом пережил вандализм. Сейчас он хранится в церкви Св. Николая в баварском городке Шеер на Дунае.

  • Корона невесты Ядвиги

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Корона невесты Ядвиги

    Эту украшенную золотом и драгоценными камнями корону носила во время венчания в 1475 году польская принцесса Ядвига, выходившая замуж за баварского герцога Георга Богатого. Их свадьба считается самой грандиозной свадьбой Средневековья. Во время празднеств, продолжавшихся несколько дней, было съедено 1537 ягнят, 11500 гусей, 40 тысяч кур... А выпито столько, сколько в Баварии выпивали за целый год.

  • Картина Святой-заступник Валентин - спаситель от турецкой опасности

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Бессмертные европейцы

    Это полотно написано в последнем двадцатилетии XVII века в Пассау и называется длинно: "Святой-заступник Валентин - спаситель от турецкой опасности". Турки городу Пассау непосредственно не угрожали, но художник, тем не менее, решил подчеркнуть роль божественного покровительства в борьбе европейцев с османским нашествием. Христиане здесь сражаются с турками, но убитые, на земле, - только турки.

  • Глиняные головы - символические жертвы

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    За избавление от головной боли

    Глиняные головы, которые смотрят так странно, обнаружили всего 35 лет назад. Несколько поколений паломников приносили их в церковь Св. Теобальда в Гайзенхаузене как символические жертвы в благодарность - чаще всего - за избавление от головной боли. Секуляризация поставила под сомнение подобные обеты, но в конце XVIII века головы все-таки не разбили, а просто закопали у церковной стены.

  • Шведский геральдический лев

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Угощение для всех

    Порядок демобилизации и отвода войск после Тридцатилетней войны обсуждался в 1649-50 годах на конгрессе в Нюрнберге. Когда были подписаны первые соглашения, шведские дипломаты устроили роскошный праздник. У окна ратуши установили эту бронзовую статую геральдического льва Швеции, из пасти которого лилось вино. Для простого народа вино выносили в бочках за стены ратуши: пейте, сколько влезет.

  • Пальчатая фибула (так называют ее археологи) была изготовлена примерно в 600 году из золота, сребра, граната и зеленого стекла.

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Драгоценность из деревни

    Это - самый древний из ста бесценных экспонатов выставки - застежка для одежды эпохи раннего Средневековья. Пальчатая фибула (так называют ее археологи) была изготовлена примерно в 600 году из золота, серебра, граната и зеленого стекла. Ее нашли совершенно случайно два каменщика, ремонтировавшие старый дом в баварской деревне.

  • Оклад для Евангелия XI века

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Оклад для Евангелия XI века

    Этот драгоценный оклад был изготовлен в конце XV века для очень влиятельного тогда бенедиктинского аббатства в Нидеральтайхе. А Евангелие, для которого сделали переплет, датируется XI веком.

  • Плакат выставки 100 сокровищ из 1000 лет в Музее истории Баварии в Регенсбурге

    100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

    Плакат выставки "100 сокровищ из 1000 лет" в Музее истории Баварии в Регенсбурге

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Выставка Миф Бавария

    Из чего сделана Бавария

    Три кита баварской самобытности

    Без своих гор, лесов и королей Бавария не была бы Баварией. На этих трех китах зиждется баварская самобытность. Выставка "Миф Бавария. Лес, горы и королевские грезы" ("Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern") не пытается оспаривать этот тезис. Напротив. Устроители выставки из Дома баварской истории (HdBG) рассчитывают еще более укрепить претензии Баварии на ее "особый статус".

  • Эттальское аббатство

    Из чего сделана Бавария

    В эпицентре баварской идиллии

    Экспозиция разместилась в аббатстве Этталь. Бенедиктинский монастырь, один из крупнейших памятников барокко на юге Германии, расположен в горах, среди альпийских лугов и лесов. Основал его в 1330 году император Людвиг Баварский. Идеальное место для выставки, задавшейся целью проследить, как альпийский ландшафт и самобытный национальный характер привели к рождению мифа о баварской "особости".

  • Выставка Миф Бавария

    Из чего сделана Бавария

    На полпути в Италию

    На выставке много экспонатов, датируемых 19-м веком, который, собственно, и подарил Баварии ее романтический ореол. Все началось с того, что в Италию за опытом и впечатлениями начали ездить художники. И путь их проходил как раз через Баварию.

  • Открытка с видами Баварии

    Из чего сделана Бавария

    Баварские мотивы

    Живописные альпийские ландшафты на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгадена, где впоследствии Гитлер устроит себе летнюю резиденцию, и окруженного горами озера Кёнигсзе пользовались наибольшей популярностью у путешествующих художников. С 1870 года, когда стало модным отправлять почтовые открытки, баварские мотивы приобрели глобальную известность.

  • Кёнигсзе

    Из чего сделана Бавария

    Магнит для художников

    Особенно часто живописцы запечатлевали озеро Кёнигсзе с его изумрудной водной гладью в обрамлении величественных гор. Рисовали предпочтительно с одного из берегов его северной бухты, откуда открывается необычайно красивый вид. Мотив этот очень часто встречается в пейзажной живописи, а берег, на котором любили трудиться живописцы, и по сей день называют Уголком художников.

  • Перевозчики сена, Максимилиан Хаусхофер

    Из чего сделана Бавария

    Баварское море

    Первооткрывателем озера Кимзе среди художников считается Максимилиан Хаусхофер (Maximilian Haushofer/1811-1866). В 1828 году он первый раз отправился к озеру и был на всю жизнь очарован его красотой. На Женском острове посреди этого самого большого озера Баварии, которое называют еще Баварским морем, возникла знаменитая на всю Европу колония художников.

  • Рыбачка с Кимзе, Энгельберт Зайберц

    Из чего сделана Бавария

    Прекрасные рыбачки

    Популярным мотивом были баварские женщины. Их изображали в виде рыбачек, подчеркивая независимость, общительный нрав и сердечность. На многих баварских озерах были свои знаменитости - хозяйки трактиров или владелицы лодок. Они вдохновляли художников и знакомили с местными красотами коронованных особ. Энгельберт Зайберц (Engelbert Seibertz /1813-1905) запечатлел "рыбачку" с озера Кимзе.

  • Гармиш

    Из чего сделана Бавария

    Мечта альпинистов

    Помимо художников баварские горы штурмовали и профессиональные скалолазы. Первым из известных по имени покорителей самой высокой горы Германии, Цугшпитце, на нее поднялся баварский геодезист Йозеф Наус (Josef Naus/1793-1871). Восхождение состоялось 27 августа 1820 года. Именно тогда была установлена высота горы. Крест украшает Цугшпитце с 1851 года.

  • Бавария

    Из чего сделана Бавария

    Курортная Бавария

    С открытием постоянного железнодорожного сообщения между Мюнхеном и Гармишем в 1889 году на юг Баварии вслед за художниками ринулись и туристы. Баварские курорты стали популярным местом отдыха для европейской знати.

  • Страсти Христовы в Обераммергау

    Из чего сделана Бавария

    Театральная Бавария

    Не только пейзажами полюбилась еще в 19-веке Бавария туристам. Вот уже почти четыре века раз в десятилетие в баварском селе Обераммергау ставят "Страсти Христовы". Уже в 1850 году около 100 тысяч зрителей смотрели спектакль, в котором жители деревни представляют последние дни жизни Иисуса. В наши дни действо собирает до полумиллиона человек.

  • Пастушонок со стадом на краю леса. Антон Брайт

    Из чего сделана Бавария

    Лесная Бавария

    Пока художники и аристократы наслаждались грандиозными видами и горным воздухом, местное население ходило в лес. Испокон веков лес был кормильцем коренного населения этих мест. Древесина шла на строительство домов. В лесу вблизи поселений пасли скот. Живописную мизансцену запечатлел Антон Брайт (Anton Braith/1836-1905) на своей картине "Пастушонок со стадом на краю леса".

  • После охоты, Генрих Бюркель

    Из чего сделана Бавария

    Охота в Баварии

    В лесу также промышляли охотники. И эта сторона баварского образа жизни вдохновляла художников на создание полотен. Популярный мотив часто рисовал Генрих Бюркель (Heinrich Bürkel/1802-1869), специализировавшийся на жанровой и ландшафтной живописи.

  • Пивной кубок

    Из чего сделана Бавария

    Пьем до дна!

    Охотились в Баварии не только крестьяне. Серебряный и позолоченный изнутри пивной кубок в форме оленьей головы принадлежал лесничему Антону Баумгертнеру. Устроители выставки предполагают, что этот экспонат был наградой за обустройство охотничьих угодий для баварского короля от Людвига II. Кубок такого рода не предусмотрен для стояния на столе. Его надо держать в руке и опустошать разом.

  • Баварская пивная кружка из Парижа

    Из чего сделана Бавария

    Пиво на экспорт

    Пиво к тому времени полюбил и высший свет. Популярность этого ячменного напитка во всех слоях общества привела к экспоненциальному росту объемов его производства. Пиво шло и на экспорт. Баварцы придумали успешную бизнес-модель: за рубежом баварское пиво наливали в фирменных пивных с правильной уютной атмосферой. В 1900 году прибыль баварских пивоваров в Париже исчислялась трехзначными цифрами.

  • Баварский танец, Губерт фон Гекомер

    Из чего сделана Бавария

    Баварские танцы

    Атмосферу в баварских трактирах запечатлел на своей картине Губерт фон Гекомер (Hubert von Herkomer/1849-1914). Сам родом из Баварии он вырос и жил в Англии, но связей с исторической родиной не утратил. На картине изображена пара, исполняющая баварский народный танец под названием Schuhplattler. Мужчины в этом танце попеременно хлопают себя по бедрам и по ботинкам.

  • Король Людвиг II

    Из чего сделана Бавария

    Сказочный король

    Король Людвиг II был к фольклору совершенно равнодушен. Но именно его портреты украшает горный эдельвейс, который в Баварии называют самым красивым цветком мира. Эдельвейс символизирует свободу, красоту и первозданность баварской природы, а также мужество, необходимое для того, чтобы добраться до цветка по горным склонам. Все эти качества приписывались и королю.

  • Королевские сани

    Из чего сделана Бавария

    Эксцентричный монарх

    Из всех баварских королей Людвиг II, наверное, самый неподходящий на роль народного любимца. Он не интересовался ни народными обычаями, ни народом вообще. Эксцентричный монарх-романтик вел ночной образ жизни и редко появлялся на публике. Лишь изредка подданные видели его самого или хотя бы королевские сани. Олицетворением баварской романтики Людвиг II стал благодаря своим дворцам и замкам.

  • Вилла Линдерхоф

    Из чего сделана Бавария

    Солнечная вилла

    Вилла Линдерхоф является единственным большим дворцом, строительство которого было закончено еще при жизни Людвига. С 1868 года король занимался реконструкцией бывшего охотничьего поместья своего отца Максимилиана II. Постепенно простой альпийский домик превратился в королевскую резиденцию, достойную французских Бурбонов и самого "короля-солнце" Людовика XIV, кумира Людвига Баварского.

  • Вилла Линдерхоф

    Из чего сделана Бавария

    Солнечная вилла

    Вилла Линдерхоф является единственным большим дворцом, строительство которого было закончено еще при жизни Людвига. С 1868 года король занимался реконструкций бывшего охотничьего поместья своего отца Максимилиана II. Постепенно простой альпийский домик превратился в королевскую резиденцию достойную французских Бурбонов и самого короля-солнца Людовика XIV, кумира Людвига Баварского.

  • Нойшванштайн с видом на Хоэншвангау

    Из чего сделана Бавария

    Королевские грезы

    Людвигу с детских лет был знаком утес, на котором материализуется самая чарующая из его грез. Уже став королем, он наблюдал через подзорную трубу за строительством своего "лебединого замка" на утесе напротив отцовской резиденции Хоэншвангау. Белоснежный Нойшванштайн стал таким же атрибутом Баварии, как и ее альпийские пейзажи, и ее самобытный народ.

    Автор: Элла Володина


 

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100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

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