100 сокровищ тысячелетней истории Баварии (фотогалерея)

Удивительные, уникальные артефакты из прошлых эпох можно увидеть в баварском городе Регенсбурге. Сколько здесь золота! Но золото - не самое ценное.
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