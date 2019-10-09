100 сокровищ тысячелетней истории Баварии (фотогалерея)

100 сокровищ тысячелетней истории Баварии

Реликварий, переживший Реформацию

Реликварий Св. Вунибальда, в котором когда-то хранились его останки или часть их, был сделан в 1340 году для католического монастыря в Хайденхайме, первым настоятелем которого он был и где его особо почитали. Во времена Реформации многие сокровища монастыря были уничтожены или утеряны, но реликварий чудом пережил вандализм. Сейчас он хранится в церкви Св. Николая в баварском городке Шеер на Дунае.