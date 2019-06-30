 100 муниципальных депутатов Москвы добиваются регистрации оппозиционных кандидатов | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2019

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Россия

100 муниципальных депутатов Москвы добиваются регистрации оппозиционных кандидатов

В Москве муниципальные депутаты подписали открытое письмо, требуя ЦИК зарегистрировать на выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Те объявили о проведении встречи с избирателями.

Предвыборное мероприятие независимых кандидатов в Мосгордуму

Предвыборное мероприятие независимых кандидатов в Мосгордуму

Сто муниципальных депутатов российской столицы требуют от Центральной избирательной комиссии РФ и Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Текст обращения в четверг, 11 июля, опубликовал в Facebook депутат Илья Азар.

"Мы требуем допустить к выборам всех оппозиционных, независимых от мэрии кандидатов, сдавших подписи в избирательные комиссии. Только в этом случае избирательные права москвичей будут соблюдены, а члены избирательных комиссий и чиновники мэрии сохранят свое лицо", - заявляют московские муниципальные депутаты.

Контекст

Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)

Кандидаты в мэры Москвы представили в Мосгордуме свои предвыборные программы. DW побывала на встрече, для участников которой это была еще одна возможность набрать голоса для преодоления "муниципального фильтра". (27.06.2018)

Сергей Лагодинский - выходец из России и представитель партии "зеленых" - в проекте "Немцова. Интервью" о работе евродепутата, позиции "зеленых" по РФ и совместной учебе с Алексеем Навальным в Йеле. (10.07.2019)

Приведя примеры "грубых и многочисленных нарушений избирательного законодательства", таких как фальсификация подписей, использование админресурса при их сборе и другие, авторы обращения указали, что массовость этих нарушений, бездействие ЦИК, контрольных и правоохранительных органов "ставит под вопрос легитимность этих выборов". "Выбирать депутатов Московской городской думы должны избиратели, а не избиркомы", - отмечается в письме.

Депутаты настаивают на том, чтобы к следующим выборам были отменены нормы, ограничивающие пассивное избирательное право граждан, количество депутатов Мосгордумы было увеличено, избирательные округа - уменьшены, а подписной барьер - радикально снижен, либо отменен вовсе.

Независимые кандидаты объявили сбор сторонников

Одновременно группа независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы объявила о проведении в воскресенье, 14 июля, встречи с избирателями. Среди подписавших соответствующее обращение - Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Они призвали своих сторонников и "всех неравнодушных москвичей" прийти на встречу в Новопушкинский сквер. Проведение встречи намечено с 14.00 до 17.00. Мероприятие в Facebook об этой встрече создано штабом Алексея Навального в Москве.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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