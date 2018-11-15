100 лет независимости Латвии: Рожденные вместе со страной

Лидия Симане родилась 2 января 1914 года в семье латышских крестьян. Когда Лидии было шесть месяцев, семья перебралась в Россию. Сначала жили в Уфе, позже переехали в Подмосковье. По дороге отец пропал, и матери пришлось одной растить двух маленьких дочек.

Шесть лет спустя появилась возможность вернуться в Латвию, где их и нашел отец. С самого детства Лидия пасла скот, работала в поле.

"Мне было 14 лет, когда я сильно заболела. От тяжелых работ спина стала кривая, как крючок. Боль такая, что даже есть не могла. А отец к врачу не отпускает, гонит работать. Слышу, как мама уговаривает отца дать лошадь, чтобы в больницу меня отвезти, а он ни в какую! У меня слезы текут, но подняться сил нет. На следующий день привезли навоз. Отец выгружает навоз из телеги, а мне надо раскидывать по полю. Взяла вилы, а сил совсем нет, ноги не держат. Так я и рухнула. Отец вечером домой уехал, а меня оставил на поле. Мать потом меня домой притащила. Вот такое детство у меня было..." - вспоминает о своей юности женщина.

Лидия Симане

Мать не могла смотреть на мучения дочери и устроила ее помощницей к портному, который жил по соседству. Позже портной сделал Лидии предложение, и в 16 лет она первый раз вышла замуж. Но семейная жизнь не сложилась, вскоре они развелись. В 1940 году Лидия вышла замуж второй раз. Вскоре муж ушел на фронт, а она осталась работать в принадлежавшей семье конюшне.

"Помню, как заходит в конюшню советский офицер и спрашивает: - Это немецкая лошадь? - Нет, это моя, - я ему отвечаю, - у немецких лошадей есть номера, а у моей нет. - Все равно придется отдать, - настаивает офицер. - Не отдам, - говорю. И смотрю ему прямо в глаза. Тогда он медленно достал пистолет и приставил мне к груди. - И так не отдашь? - Нет, - сухо отвечаю я. Долго-долго он на меня смотрел, а потом убрал пистолет, развернулся и ушел", - рассказывает Лидия Симане.

Вот и юность Элвиры Балдиня пришлась на годы войны. Сейчас ей 99 лет, она заслуженная артистка Латвийской ССР. Живет в панельном доме, в одном из спальных районов Риги. Лифта в доме нет, но на пятый этаж она поднимается без остановки. Годы Второй мировой войны вспоминает неохотно. Брату ее пришлось воевать и на стороне советской армии, и в рядах немецких легионеров. Позже он пропал без вести. Жизнь научила Элвиру не делить людей по национальности.

Элвира Балдиня

"Когда брат пропал, я поехала на велосипеде его искать. На посту меня арестовали советские солдаты. Оказалось, что я по пути потеряла паспорт. Попросила командира отвезти меня в лес, на место, где у меня привал был. Наверное, паспорт там и обронила. А вместо этого два солдатика меня в кусты отводят и говорят - раздевайся! А я же по-русски плохо говорила, даже не знаю, как слова подобрала. Но я с ними тогда так по душам поговорила. - Представьте, что кто-то вашу сестру вот так же с оружием в руках изнасилует. Какого вам будет? - спрашиваю я у них".

Тогда солдаты Элвиру не тронули и отвезли назад в камеру. "Вечером приходит подвыпивший командир и тоже говорит - раздевайся! Я включила все свое актерское мастерство, мило ему улыбаюсь, а сама на чашку для воды смотрю, которая на подоконнике стоит. Резко схватила чашку и как двинула ему в глаз! И прочь бежать. А куда бежать? Темнота. Один солдатик схватил меня за руку и потащил за собой. Добежали до какой-то свалки. Так до утра и просидели. Вот ведь как бывает. Люди разные бывают среди всех национальностей".

В сороковые годы начались массовые депортации в Сибирь. Рассказывает Лидия Симане:

"В 1944 году моя сестра была вынуждена бежать. Их семье принадлежал дом, а таких тогда высылали. Окончания войны они дождались в Германии. Думали, что после войны вернутся на родину, но дом их сгорел, война все разрушила. Да и не молоды они уже были. Сестра с шестью детьми сначала жила в Берлине. Потом уехала в Канаду. Сейчас переписываюсь только с одной племянницей, которая еще знает латышский, остальные разбросаны по свету", - с печалью говорит Лидия.

Вот и Элвире горестно, что сейчас, в мирное время, люди массово уезжают из Латвии за границу в поисках лучшей жизни. По данным Центрального статистического управления Латвии, в среднем из страны ежедневно уезжает 55 человек. "Не любят сейчас так свою землю, корни, родину. Не воспитали это в них. Мы же люди другого поколения...", - подводит итог Элвира.

Семью Элвиры Балдиня депортации обошли стороной. Но она с содроганием вспоминает жизнь в коммунальной квартире. "Долгие годы я жила в коммуналке. Нас там было пять семей. Это, конечно, не сравнить с Сибирью, но для меня это была моя личная ссылка. Некоторые не мылись, кто-то воровал. На кухне стояла маленькая газовая плита с двумя конфорками, где все готовили, общий туалет, в который и войти было невозможно. Это был ад", - вспоминает Элвира.

К тому времени за плечами Элвиры были уже десятки ролей в театре и кино. За заслуги ей давно могли дать квартиру, но ее дерзкий нрав и острый язык были не по душе советской власти. Лидия наизусть знает около 300 народных песен. Ее часто зовут на похороны в качестве распорядителя. Словами из фольклорных песен она и провожает людей в последний путь.

"Из Афганистана привезли погибших военнослужащих. Священник же не может сказать, что думает, а я при помощи народных песен - могу. Я и рассказала: как их заставили, как они погибали... Меня вызвали в комитет. - Прекратите народные песни распевать,- грозят мне. - Покажите мне в законе такой запрет, - потребовала я. - А раз такого нет, то как я исполняла национальные песни, так и буду! - Я не сдавалась. Не подчинялась. Я говорила и делала, что хотела", - рассказывает Элвира.

Но не у всех в то время была возможность самим делать выбор, жить без страха, что за каждым твоим шагом не следят из Комитета госбезопасности. Как раз в этом году, в Латвии решено обнародовать архивы бывшего КГБ ЛССР.

"Да поздно уже раскрывать эти архивы. Уже много документов уничтожили, вывезли. Нечестно, ненужно, да и бессмысленно", - считает Элвира.

В 1989 году состоялся легендарный Балтийский путь. Люди, взявшись за руки, создали живую цепь, которая соединила все три столицы Балтийских государств. Таким образом, народ продемонстрировал всему миру желание стать независимыми и отделиться от СССР. Элвире и Лидии тогда было уже за 70. В живой цепи они не стояли, но внимательно следили за происходящим - слушали радио.

Элвира подходит к окну и немного сердится. "Вот, что за люди! Все праздничные дни у них белье сушится на балконе. Я в воскресенье к окну даже подходить не буду! Как в деревне, а не в красивой Латвии, которую мы так восхваляем".

А Лидия с внуком в день независимости Латвии, 18 ноября, обязательно пойдет на городскую площадь. Там она зачитает свое пожелание Латвии - долгих лет жизни!

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