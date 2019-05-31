100 лет Веймарской конституции: история и ошибки (фото)

Веймар • Эти две первые фотографии были сделаны в начале февраля 1919 года в Немецком национальном театре в Веймаре во время первого заседания Национального учредительного собрания. Результатом работы этого собрания стало принятие первой демократической конституции Германии 31 июля этого же года - ровно 100 лет назад. Берлин после Ноябрьской революции 1918 года был охвачен беспорядками, поэтому заседания учредительного собрания было решено перенести из столицы в более спокойное место. Документ был подписан рейхспрезидентом Фридрихом Эбертом (Friedrich Ebert) 11 августа и вступил в силу через несколько дней.

Первая действовавшая в Германии демократическая конституция предусматривала, в частности, создание республики, широкие возможности для прямого волеизъявления граждан, отделение церкви от государства, свободу совести и вероисповедания, равенство всех перед законом, отмену сословного принципа.

Среди ошибок этой конституции в последствии были названы отсутствие процентного барьера для прохождения партий в парламент, а также возможности запрета антидемократических политических организаций. Веймарская республика прекратила существование в 1933 году после захвата власти национал-социалистами во главе с Адольфом Гитлером (Adolf Hitler). Официально Веймарская конституция действовала до разгрома "третьего рейха" в 1945 году. Опыт Веймарской республики и ошибки этой конституции были учтены при разработке Основного закона ФРГ через несколько лет.

Дом Веймарской республики (Haus der Weimarer Republik)

По случаю 100-летия принятия конституции в Веймаре 31 июля 2019 года открывается новый музей и форум - Дом Веймарской республики (Haus der Weimarer Republik).

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Достопримечательности Веймара

Достопримечательности Веймара Нашу прогулку по Веймару начнем на Рыночной площади около этого дома с бело-зеленым фасадом - памятника ренессансного стиля. Некоторое время в здании заседал городской совет, позже стали проводить балы и давать концерты. Здесь бывали Ференц Лист, Гофман фон Фаллерслебен и многие другие известные жители и гости Веймара.

Достопримечательности Веймара Этот дворец был резиденцией герцогов Саксен-Веймара. Великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757-1828) привлек в город многих поэтов, художников, музыкантов и мыслителей. Известной покровительницей науки и искусств также была его мать - герцогиня Анна Амалия. Сейчас во дворце находится экспозиция, посвященная веймарским памятникам Всемирного наследия.

Достопримечательности Веймара В 1775 году по приглашению великого герцога в Веймаре поселился молодой поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте, получивший здесь должность государственного советника. Сначала ему был предоставлен этот садовый домик в парке на берегу реки Ильм, а затем большой дом в городе, в котором он прожил почти полвека.

Достопримечательности Веймара Фридрих Шиллер впервые побывал в Веймаре в 1787 году, но окончательно поселился здесь в 1799 году при содействии Гёте. Здесь он провел последние годы своей жизни. Несколько лет Гёте и Шиллер вместе руководили Веймарским театром, в котором проходили премьеры всех поздних драм Шиллера - за исключением "Орлеанской девы". Этот период вошел в историю литературы как Веймарский классицизм.

Достопримечательности Веймара Перед нами - одна из первых немецких княжеских библиотек, открытых для доступа общественности. Долгое время Библиотекой герцогини Анны Амалии, под которую был отдан один из веймарских дворцов, руководил Гёте. Она считается одной из самых известных в Германии и вместе с другими памятниками эпохи Веймарского классицизма имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Веймара В этом здании располагается Немецкий национальный театр, а перед ним установлен памятник Гёте и Шиллеру. В 1919 году здесь проходили заседания парламента первого немецкого демократического государства - Веймарской республики. Конституционное собрание было перенесено сюда из Берлина, так как в столице бывшей империи тогда сложилась напряженная и нестабильная обстановка.

Достопримечательности Веймара В этом же году в Веймаре под руководством Вальтера Гропиуса была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования - Баухаус, оказавшая революционное влияние на архитектуру и дизайн XX века. В число преподавателей Баухауса входили также Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фейнингер и многие другие знаменитые художники и архитекторы. Позже Баухаус переехал в Дессау.

Достопримечательности Веймара Веймарская республика существовала до 1933 года, когда власть в стране захватили национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Около Веймара находится одно из трагических мест, напоминающих о чудовищных преступлениях времен "третьего рейха". В 1937 году около этого города был создан один из нацистских концлагерей - Бухенвальд, в котором погибло 56 тысяч человек. Автор: Максим Нелюбин





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