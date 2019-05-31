100 лет Веймарской конституции: история и ошибки (фото)

Берлин после революции 1918 года был охвачен беспорядками, поэтому конституцию новой республики разработали и приняли в более спокойном Веймаре.
Веймар • Эти две первые фотографии были сделаны в начале февраля 1919 года в Немецком национальном театре в Веймаре во время первого заседания Национального учредительного собрания. Результатом работы этого собрания стало принятие первой демократической конституции Германии 31 июля этого же года - ровно 100 лет назад. Берлин после Ноябрьской революции 1918 года был охвачен беспорядками, поэтому заседания учредительного собрания было решено перенести из столицы в более спокойное место. Документ был подписан рейхспрезидентом Фридрихом Эбертом (Friedrich Ebert) 11 августа и вступил в силу через несколько дней.
Первая действовавшая в Германии демократическая конституция предусматривала, в частности, создание республики, широкие возможности для прямого волеизъявления граждан, отделение церкви от государства, свободу совести и вероисповедания, равенство всех перед законом, отмену сословного принципа.
Среди ошибок этой конституции в последствии были названы отсутствие процентного барьера для прохождения партий в парламент, а также возможности запрета антидемократических политических организаций. Веймарская республика прекратила существование в 1933 году после захвата власти национал-социалистами во главе с Адольфом Гитлером (Adolf Hitler). Официально Веймарская конституция действовала до разгрома "третьего рейха" в 1945 году. Опыт Веймарской республики и ошибки этой конституции были учтены при разработке Основного закона ФРГ через несколько лет.
По случаю 100-летия принятия конституции в Веймаре 31 июля 2019 года открывается новый музей и форум - Дом Веймарской республики (Haus der Weimarer Republik).
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