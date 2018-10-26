100 километров за сутки: мега-поход вокруг острова Зюльт (фото)

Обойти остров Зюльт в Северном море за 24 часа - такую задачу поставили перед собой участники этого похода.
26.10.2018, Зюльт • Остров Зюльт в Северном море - популярный курорт в земле Шлезвиг-Гольштейн. В ближайшие выходные он станет местом проведения 24-часового похода, во время которого три сотни участников намерены обойти этот остров вокруг. Протяженность маршрута вдоль берега составляет сто километров.
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