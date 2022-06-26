10 причин любить Гессен

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Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Гессен расположен в самом центре Германии и по праву может называться землей контрастов, где идиллические фахверковые города соседствуют со знаменитыми франкфуртскими небоскребами, от реконструированных древнеримских укреплений - рукой подать до легендарных курортов с удивительными архитектурными достопримечательностями эпохи модерн, которую в Германии называют югендстилем. Одна из них изображена на первой фотографии - внутренний дворик в историческом термальном комплексе Шпрудельхоф (Sprudelhof) в Бад-Наухайме.
Фахверковые дома считаются типичными для Германии. Всего их по стране насчитывается более миллиона. Из них 400 тысяч находится в Гессене. Здесь бережно заботятся о сохранении таких памятников архитектурного наследия - свидетельств мастерства средневековых немецких строителей. Убедиться в этом можно в таких городах как, например, Вецлар, Альсфельд, Идштайн или Лимбург. Особого внимания заслуживает музей под открытым небом Гессенский парк (Hessenpark).
В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известно далеко за пределами этой земли. Пьют яблочное вино обычно из бокалов с ребристой поверхностью - Geripptes или Schoppen, а подают - в серых глиняных кувшинах, украшенных синим узором - Bembel.
Чтобы выбраться на природу, в Гессене не нужно куда-то долго ехать. Здешний заповедник - старый буковый лес Келлервальд-Эдерзе включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В южной части Гессена расположен Оденвальд, под Франкфуртом-на-Майне - Таунус, а около города Фульда находится самая высокая точка горного массива Рён - Вассеркуппе.
Парк Вильгельмсхёэ в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков Европы. Здешние ландграфы и курфюрсты занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году этот гессенский памятник эпохи барокко был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, давно ставший символом этого немецкого города.
Эта достопримечательность Гессена в 2021 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о Колонии художников на холме Матильды - Матильденхёэ в Дармштадте. Она возникла здесь во времена модерна более ста лет назад. Среди памятников эпохи - кирпичная башня выставочного комплекса, в которой сейчас расположен зал бракосочетаний, в также православный храм Святой Марии Магдалины.
"Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка"… Гессен - родина собирателей немецких сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Родились они в Ханау, учились - в Марбурге, жили и работали - в Касселе, где в 2015 году открылся новый музей "Мир братьев Гримм". В Касселе они также начали работу над созданием своего "Немецкого словаря" - крупнейшего словаря немецкого языка.
В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений.
К реконструкции укрепления в Заальбурге приступили еще в начале XX века. Эта фотография была сделана в 1930-х годах
По территории нынешнего Гессена проходил Верхнегерманско-ретийский лимес - древнеримские пограничные сооружения протяженностью около 550 километров. Дошедшие до наших дней памятники этого периода в Германии включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - остатки укрепления в Заальбурге, где также находится единственная в мире реконструированная древнеримская крепость.
Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий.
Напоследок заглянем в столицу Гессена Висбаден - город, впрочем, в особом представлении не нуждающийся. Тот самый Рулетенбург из "Игрока" Достоевского. Этот курорт долгое время пользовался большой популярностью среди российской знати и богачей. На фотографии - курзал, построенный в начале XX века. Одной из достопримечательностей города также является православная церковь на горе Нероберг.
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