10 причин любить Гессен

Гессен расположен в самом центре Германии и по праву может называться землей контрастов, где идиллические фахверковые города соседствуют со знаменитыми франкфуртскими небоскребами, от реконструированных древнеримских укреплений - рукой подать до легендарных курортов с удивительными архитектурными достопримечательностями эпохи модерн, которую в Германии называют югендстилем. Одна из них изображена на первой фотографии - внутренний дворик в историческом термальном комплексе Шпрудельхоф (Sprudelhof) в Бад-Наухайме.

Музей под открытым небом Гессенский парк

Немецкий фахверк

Фахверковые дома считаются типичными для Германии. Всего их по стране насчитывается более миллиона. Из них 400 тысяч находится в Гессене. Здесь бережно заботятся о сохранении таких памятников архитектурного наследия - свидетельств мастерства средневековых немецких строителей. Убедиться в этом можно в таких городах как, например, Вецлар, Альсфельд, Идштайн или Лимбург. Особого внимания заслуживает музей под открытым небом Гессенский парк (Hessenpark).

Около Старой ратуши во Франкфурте-на-Майне

Яблочное вино

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известно далеко за пределами этой земли. Пьют яблочное вино обычно из бокалов с ребристой поверхностью - Geripptes или Schoppen, а подают - в серых глиняных кувшинах, украшенных синим узором - Bembel.

Заповедник Келлервальд-Эдерзе

Красивые ландшафты

Чтобы выбраться на природу, в Гессене не нужно куда-то долго ехать. Здешний заповедник - старый буковый лес Келлервальд-Эдерзе включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В южной части Гессена расположен Оденвальд, под Франкфуртом-на-Майне - Таунус, а около города Фульда находится самая высокая точка горного массива Рён - Вассеркуппе.

Каскад искусственных водопадов в парке Вильгельмсхёэ

Памятники эпохи барокко

Парк Вильгельмсхёэ в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков Европы. Здешние ландграфы и курфюрсты занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году этот гессенский памятник эпохи барокко был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, давно ставший символом этого немецкого города.

"Свадебная башня" и храм Святой Марии Магдалины в Дармштадте

Модерн в Касселе

Эта достопримечательность Гессена в 2021 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о Колонии художников на холме Матильды - Матильденхёэ в Дармштадте. Она возникла здесь во времена модерна более ста лет назад. Среди памятников эпохи - кирпичная башня выставочного комплекса, в которой сейчас расположен зал бракосочетаний, в также православный храм Святой Марии Магдалины.

Памятник братьям Якобу и Вильгельму Гримм в Касселе

Братья Гримм

"Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка"… Гессен - родина собирателей немецких сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Родились они в Ханау, учились - в Марбурге, жили и работали - в Касселе, где в 2015 году открылся новый музей "Мир братьев Гримм". В Касселе они также начали работу над созданием своего "Немецкого словаря" - крупнейшего словаря немецкого языка.

Один из новых залов музея "Штедель" - после расширения в 2012 году

Музей "Штедель"

В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений.

К реконструкции укрепления в Заальбурге приступили еще в начале XX века. Эта фотография была сделана в 1930-х годах

По следам древних римлян

По территории нынешнего Гессена проходил Верхнегерманско-ретийский лимес - древнеримские пограничные сооружения протяженностью около 550 километров. Дошедшие до наших дней памятники этого периода в Германии включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - остатки укрепления в Заальбурге, где также находится единственная в мире реконструированная древнеримская крепость.

Банковские небоскребы во Франкфурте-на-Майне

Скайлайн во Франкфурте

Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий.

Курхаус в Висбадене

Висбаден - Рулетенбург

Напоследок заглянем в столицу Гессена Висбаден - город, впрочем, в особом представлении не нуждающийся. Тот самый Рулетенбург из "Игрока" Достоевского. Этот курорт долгое время пользовался большой популярностью среди российской знати и богачей. На фотографии - курзал, построенный в начале XX века. Одной из достопримечательностей города также является православная церковь на горе Нероберг.