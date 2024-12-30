10 немецких фильмов, которые должен знать каждый

Уже более сотни лет немецкие фильмы являются важной частью мировой культуры, они вдохновляют режиссеров по всему миру и оказали огромное влияние на киноискусство. В нашей подборке - десять важных фильмов из Германии, которые должен знать каждый.

"Кабинет доктора Калигари" (1920)

1920-е годы были безумно плодотворными для немецкой киноиндустрии и подарили множество шедевров, определивших историю кинематографа (стоит лишь упомянуть грандиозную антиутопию "Метрополис" Фрица Ланга). Наиболее влиятельным стало направление немецкого киноэкспрессионизма, показавшего, что фильмы могут быть намеренно нереалистичными и влиять на зрителя посредством визуальной образности. Лидер этого движения - Фридрих Вильгельм Мурнау (Friedrich Wilhelm Murnau), создавший "Кабинет доктора Калигари".

В городе Хостенвилле на ярмарке появился странный мужчина, называющий себя доктором Калигари и представляющий людям свое творение - не выходящего из сна уже 23 года сомнамбулу Чезаре. Доктор утверждает, что его подопечный может предсказывать будущее - тогда к нему с вопросом "Сколько жить?" подходит парень Алан вместе с другом Францем и получает страшный ответ "До рассвета". Утром Алана находят мертвым.

"Голубой ангел" (1930)

Актриса и певица Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) - один из символов Германии, ей удалось построить карьеру даже в США после прихода НСДАП к власти. Хотя Дитрих уже доставались главные роли и в "немых" фильмах, настоящей звездой она стала после прихода звука и знакомства с режиссером Джозефом фон Штернбергом, подарившем актрисе образ "роковой" и сильной женщины.

Кадр из фильма "Голубой ангел" Фото: dpa/picture alliance

Их первая совместная работа "Голубой ангел" - одна из первых озвученных полнометражных немецких лент, сделанная сразу на двух языках, немецком и английском. Учитель старшей школы Иммануил Рат очень строг с учениками, известен своей педантичностью и вредностью. Во время одного из уроков он застает ученика за рассматриванием рекламных карточек с артисткой варьете. В учебных целях Иммануил решает посетить заведение и настолько сильно с первого взгляда влюбляется в певицу Лолу-Лолу, что готов все отдать за один лишь знак ее внимания.

"Горькие слезы Петры фон Кант" (1972)

В карьере одного из ведущих режиссеров немецкого кино Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder) есть множество периодов, но все его творчество объединяет любовь к эстетике театра с его очевидной искусственностью действа. Драма "Горькие слезы Петры фон Кант" частично вдохновлена реальными событиями - Фассбиндер был человеком крайне непростого характера, задокументировано много историй его абьюзивного отношения с близкими людьми.

Модельер Петра Фон Кант глубоко несчастна и одинока - ее первый муж погиб в автокатастрофе, второй с ней развелся. Друзей у Петры нет, она почти не общается с дочерью и матерью, живет вместе с дизайнером Марлен, которую превратила в свою личную служанку. Во время визита кузины Сидони Петра знакомится с ее 23-летней подругой Карин и предлагает девушке помощь в становлении моделью.

"Носферату: Призрак ночи" (1978)

Режиссер Вернер Херцог (Werner Herzog) известен своей эксцентричностью и экспериментами, общим любопытством к окружающему миру. Он тот человек, который заставил коренных жителей бассейна Амазонки помочь ему передвинуть корабль через гору для съемок опуса "Фицкарральдо" ("Fitzcarraldo"), и который угрожал убийством своему главному актеру Клаусу Кински (Klaus Kinski).

Кадр из фильма "Носферату: Призрак ночи" Фото: 20thCentFox/Courtesy Everett Collection/picture alliance

Его "Носферату: Призрак ночи" - уникальная работа в карьере мастера, показывающая его способность прочувствовать известный многим материал по-новому. Этот фильм - ремейк шедевра кино "Носферату. Симфония ужаса" Мурнау (он же снял ранее упомянутый "Кабинет доктора Калигари"), только у Херцога романтическая линия превалирует над хоррором. Как и в оригинале, история начинается с поездки агента конторы по продаже недвижимости Джонатана в Трансильванию к аристократу Дракуле, пожелавшему купить аббатство в городе. Во время подписания договора Дракула замечает медальон на груди Джонатана с портретом его молодой жены Люси и влюбляется в женщину.

"Соло Санни" (1980)

Одного из главных режиссеров Восточной Германии Конрада Вольфа (Konrad Wolf) уважали даже в западной части страны, несмотря на его политические предпочтения. При этом даже Вольф, отучившийся на постановщика кино в московском ВГИКе, столкнулся с цензурой - его раннюю картину "Искатели солнца" 1958 года "положили на полку" и выпустили только в 1972 году.

Особо интересна его профеминистская последняя лента "Соло Санни", где уже не найти никаких симпатий к Советскому Cоюзу и его идеологии. Ингрид ездит по стране с андеграундной группой, поет на сцене под псевдонимом Санни и легко относится к жизни - меняет мужчин как перчатки, ни с кем подолгу не остается, потому что ценит независимость. Проблемы начинаются тогда, когда Санни влюбляется в нового участника группы, саксофониста Ральфа, недавно расставшегося со своей девушкой.

"Свинцовые времена" (1981)

Хотя картина режиссера Маргарете фон Тротта (Margarethe von Trotta) вышла после 1970-х годов, ее название определило собой тяжелое десятилетие для многих стран. Пока в Италии правые боролись с левыми при участии мафии и полиции, в Германии шли протесты из-за убийства террористов движения RAF (Rote Armee Fraktion) в тюрьме Штаммхайм в 1976-м году. Их гибель подняла важные вопросы для немецкого общества: какие фашистские практики еще живы в нашем социуме? как избавиться от такого наследия? Ответа требовали художники и артисты - ведущие немецкие режиссеры (например, Райнер Вернер Фассбиндер, Александр Клуге и Фолькер Шлёндорф) в 1978-м году выпустили протестный альманах-манифест "Германия осенью" ("Deutschland im Herbst").

"Свинцовые времена" - это важное послесловие роковому десятилетию, попытка осознания государственного преступления. По сюжету Джулиана (Ютта Лямпе) работает в феминистском издании и борется за право на аборт. В один день к ней заявляется муж сестры Марианны, связавшейся с политическим подпольем, и просит взять на попечение их ребенка Яна. Женщина отказывает в заботе о мальчике и говорит, что его лучше отдать в приют - это события, лишь часть большой цепочки страшных происшествий, которые объединят сестер.

"Небо над Берлином" (1987)

Вим Вендерс (Wim Wenders) - уникальный режиссер Нового времени, построивший свою карьеру, снимая кино в разных странах. В его каталоге есть американские, португальские и даже японские фильмы. После международного успеха "Американского друга" 1977 года Вендерс уехал из Германии в США, снял три полнометражные картины (за "Париж, Техас" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля) и вернулся на родину. Его "Небо над Берлином" - поэма о разделенном надвое городе, его повседневных трагедиях и радостях.

Кадр из фильма "Небо над Берлином" Фото: Captital Pictures/picture alliance

Два ангела Дамиэль и Кассиэль спустились на землю и ходят по улицам Западного Берлина. Они подслушивают людей, наблюдают за их действиями, на которые повлиять не имеют права (даже спасти кого-нибудь от гибели). Во время путешествия Дамиэль встречает циркачку Марион, влюбляется в девушку и ради жизни рядом с ней отказывается от бессмертия.

"Беги, Лола, беги" (1998)

В конце 20-го века видеоклипы стали неотъемлемой частью музыкальной индустрии. Их эстетика, основанная на быстром, рубленом монтаже и обилии движения в кадре, вдохновила многих - в том числе Тома Тыквера (Tom Tykwer).

Кадр из фильма "Беги, Лола, беги" Фото: picture-alliance / dpa

Действие "Беги, Лола, беги" ("Lola rennt") разворачивается на улицах Берлина. Звонит телефон, у Лолы есть всего 20 минут, чтобы спасти ее парня Мэнни, работающего на мафию и потерявшего сумму в 100 тысяч марок. Сначала девушка обращается к отцу, менеджеру банка за помощью, но он отказывает ей в просьбе, и тогда Лола вместе с Мэнни грабит супермаркет. Прибывший наряд полиции случайно убивает преступницу, но ее жизнь не заканчивается - Лола оказывается снова в том самом моменте, когда ей звонит Мэнни. Теперь ей нужно придумать новый план, в этот раз, более удачный.

"Феникс" (2014)

Кристиан Петцольд (Christian Petzold) принадлежит к немецкой новой волне кино "Берлинская школа" – к этому течению также причисляют Ангелу Шанелек (Angela Schanelec), Кристофа Хоххойслера (Christoph Hochhäusler), Томаса Арслана (Thomas Arslan) и другие. Примечательно, что на деле авторов никак не объединяет столица Германии, они учились и работали в разных городах страны - тем не менее у режиссеров много общего. Их кино - это протест постмодернизму, возвращение к бытовым, обыденным историям о простых людях. Еще одна отличительная черта картин "Берлинской школы" - медленное повествование.

"Феникс" Петцольда - романтическая драма о событиях после окончания Второй мировой войны, где главную роль сыграла муза режиссера Нина Хосс (Nina Hoss). Еврейка Нелли чудом пережила концлагерь, но она была неизгладимо обезображена - докторам пришлось заново создавать ее лицо. После выхода из больницы женщина отправляется на поиски мужа Йоханна, находит его, только он ее не узнает. Тем не менее мужчина решает использовать "самозванку", чтобы заполучить хранящиеся в банке деньги "погибшей" супруги.

"Золотая перчатка" (2019)

Тема наследия нацизма находит выражение в разной форме - так немец турецкого происхождения Фатих Акин (Fatih Akin) экранизировал одноименный роман Хайнса Штрунка (Heinz Strunk), рассказывающий о маньяке Фрице Хонка (Fritz Honka), убившем в начале 1970-х годов четырех женщин. Через эту страшную историю Акин показывает, что на самом деле никакого мгновенного перевоспитания общества после Второй мировой войны не произошло, выросшие без моральных ориентиров люди потом их уже не нашли, а продолжили воспринимать экстремальную жестокость как что-то обыденное.

Гамбург, в районе Санкт-Паули живет мужчина средних лет Фриц Хонка, одаренный некрасивой внешностью. Он типичный клиент дешевого бара "Золотая перчатка", где дешевый алкоголь потребляют секс-работницы, алко- и наркозависимые, бездомные и пропащие люди. В этом же заведении он встречает своих жертв-женщин, приводит к себе в квартиру, убивает и расчленяет. Однажды, в бар заходит школьница старших классов Петра Шульц, и Фриц решает, что должен завладеть ею.