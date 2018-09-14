10 фотографий "обезьяньей жары" в Германии

Июньская жара в Германии - 2019

В конце июня нынешнего года Германию накрыла жара, которая может побить исторические рекорды. Июньский был установлен в 1947 году, когда столбик термометра поднялся до 38,5 градуса. Абсолютный рекорд для Германии был установлен в 2015 году и составляет 40,3 градуса. Так выглядит сейчас один из бассейнов в Ганновере.