10 фотографий "обезьяньей жары" в Германии

В Германии может быть побит рекорд температуры для июня: +38,5 градуса, зафиксированный в 1947 году.
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