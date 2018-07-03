 10 тысяч пограничников будут направлены на внешние границы ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 03.07.2018

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Европа

10 тысяч пограничников будут направлены на внешние границы ЕС

Пограничников направят на внешние границы ЕС для борьбы с миграционным кризисом, заявил Жан-Клод Юнкер. План необходимо воплотить в жизнь до 2020 года.

Немецкий пограничник из Frontex

Немецкий пограничник из Frontex

На внешние границы Евросоюза для борьбы с миграционным кризисом будут направлены 10 тысяч пограничников. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил во вторник, 3 июля, в ходе выступления в Европарламенте.

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"Это важное решение Европейского совета. Первоначально считалось, что необходимо сделать это до 2027 года. Теперь мы говорим о 2020 годе", - заявил Юнкер. По мнению главы Еврокомиссии, требуется расширить права пограничников. Они "должны иметь возможность действовать в третьих странах, однако всегда принимая во внимание согласие этих стран", считает Юнкер.

Возможное создание центров по приему беженцев в Северной Африке необходимо обсуждать вместе с соответствующими государствами, подчеркнул глава Еврокомиссии. Ранее страны ЕС договорились выделить из европейского фонда развития не менее 500 млн евро в целевой фонд для Африки.

Договоренности саммита по беженцам

28-29 июня в ходе саммита в Брюсселе страны ЕС согласовали ряд мер ограничения притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в Евросоюзе закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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