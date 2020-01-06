10 самых известных храмов Германии (фотогалерея)

Германия - страна с богатой историей. Во многих городах страны стоят знаменитые (и, разумеется, действующие) церковные храмы. В подборке DW - самые знаменитые.
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