 10 лучших немецких университетов | Учеба и работа в Германии | DW | 31.10.2018

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Учеба и карьера

10 лучших немецких университетов

В американский рейтинг лучших университетов мира попали 65 немецких вузов. DW представляет топ-10.

В Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена

Сразу оговоримся, рейтинги бывают разные. И доверять только рейтингам при выборе вуза не следует. Однако всегда интересно узнать, какие учебные заведения считаются лучшими. В новый рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2019 года вошли 1250 вузов из 75 стран. Больше всего попавших в рейтинг вузов из США (227), на втором месте - Китай (130), на третьем - Великобритания (78). Среди включенных в рейтинг вузов - 65 немецких университетов. Вот их первая десятка:

Рейтинг лучших вузов

Американский рейтинг, в частности, учитывает репутацию вуза в сфере научных исследований, сеть международных контактов, индекс цитируемости, количество проведенных конференций.

Смотрите также:

  • Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет носит имя Фридриха Вильгельма III. После поражения Наполеона Рейнская область отошла к Пруссии, а прусский король решил подарить ее жителям высшую школу. Местом основания был выбран Бонн, где находились два бывших барочных дворца кельнских курфюрстов. В 1818 году вузу выдали учредительную грамоту. В этом году вуз отмечает свое 200-летие.

  • Боннский университет, главный корпус

    Боннскому университету - 200 лет

    Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.

  • Актовый зал Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет - один из самых крупных вузов Германии. Семь факультетов, 200 специальностей, 38 тысяч студентов. Каждый восьмой - иностранец. Из них 190 с российским и 102 с украинским гражданством. В Северном Рейне-Вестфалии это самый популярный вуз среди ученых из-за рубежа. Первокурсников торжественно приветствуют в главном актовом зале (на фото). Здесь же выпускникам вручают дипломы.

  • Боннский университет на исторической открытке

    Боннскому университету - 200 лет

    В списке студентов и преподавателей вуза немало выдающихся людей: Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Йозеф Ратцингер (папа римский Бенедикт XVI). Некоторое время вуз даже называли "университетом принцев", потому что его студентами были отпрыски королевских династий. Один из них - принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг британской королевы Виктории.

  • Карл Маркс угодил в студенческий карцер в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Карл Маркс - это еще один студент, память о котором хранит университетский архив. Основоположник коммунизма в студенческие годы брал от жизни все: много пил, гулял и веселился. За нарушение тишины в пьяном виде он угодил в студенческий карцер. О этом историческом факте напоминает запись в журнале регистрации.

  • Главный корпус Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Карцер просуществовал до 1879 года. А находился он на верхнем этаже здания дворца курфюрста - над Кобленцскими воротами (на фото). Этажом ниже была комната прислуги, которая выполняла роль завхоза, а также следила за порядком в университете. На нижнем этаже располагался зал для фехтования. За дуэли студентов лишали свободы, но попадание в карцер они считали своим "боевым крещением".

  • Академический музей искусств при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня на месте карцера - Египетское собрание, один из десяти музеев в ведении Боннского университета. Все музеи являются значимыми городскими достопримечательностями. Так, в университетском Академическрм музее искусств (на фото) собрана одна из крупнейших в Германии коллекций копий древнегреческих и -римских статуй, а также - тысячи оригинальных предметов искусства античности.

  • Боннский университет, библиотека одной из кафедр

    Боннскому университету - 200 лет

    Гуманитарные науки с первых дней основания Боннского университета были его коньком. Раньше сюда ехали, чтобы изучать германистику и романистику, теологию, политологию или историю. Но за последние годы вуз сменил приоритеты и проявляет большие амбиции в совершенно иных научных сферах...

  • Петер Шольце - лучший математик к мире

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня ведущие направления вуза - математика, экономика, медицина и естествознание. Бонн уже называют немецкой столицей математики. Здесь работает известный Центр математических исследований имени Хаусдорфа (Hausdorff Center for Mathematics). А профессор Боннского университета Петер Шольце (на фото) был удостоен Филдсовской премии и признан самым выдающимся математиком современности.

  • Боннский университет

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет входит в топ-10 лучших университетов Германии. У вуза - большие амбиции. В рамках так называемой "стратегии превосходства" по поддержке образования и науки в стране он получил солидные деньги на работу шести исследовательских кластеров. В 2019 году университет сможет подавать заявку на звание элитного вуза.

  • Боннский университет, занятия по микробиологии

    Боннскому университету - 200 лет

    Большое внимание в вузе уделяется медицине. Медицинский факультет - один из старейших. Главные научные направления - иммунология, нейронауки, а также генетика и эпидемиология. Основанный в 2006 году институт биомедицинских исследований LIMES, занимающийся междисциплинарной подготовкой специалистов, уже зарекомендовал себя среди ученых из разных стран.

  • Университетская клиника Бонна

    Боннскому университету - 200 лет

    Университетская клиника были создана еще в XIX веке. Но квартал на Рейне, где она располагалась, был разрушен в 1944 году. Новый комплекс выстроили на горе Венусберг. Сегодня он объединяет 32 клиники и два десятка институтов. Самые инновационные проекты - Центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики (NPP) и филиал Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

  • Барочный дворец Поппельсдорф в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Барочный дворец Поппельсдорф, возведенный курфюрстом Клеменсом Августом I, - еще одна жемчужина Бонна. В его здании сегодня располагаются кафедры институтов геологии, зоологии и молекулярной физиологии Боннского университета. Летом во внутреннем дворике проходят концерты, на просторной лужайке перед дворцом нежатся уставшие от учебы студенты. А в бывшем дворцовом парке разбит ботанический сад.

  • Ботанический сад при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Это один из самых старых задокументированных ботанических садов Германии. Здесь произрастает более 10 тысяч видов растений, включая аморфофаллус титанический, посмотреть на цветок которого сюда раз в несколько лет приезжают со всей Германии. Но ботанический сад - не единственное место для наблюдений за растениями...

  • Боннский университет, лаборатории факультета агрономии

    Боннскому университету - 200 лет

    За пределами города, в лабораториях факультета агрономии, ищут ответы на вопрос, как мы будем питаться в будущем. Один из амбициозных проектов - PhenoRob. Ученые стремятся с помощью робототехники увеличить объемы производства сельхозпродукции и уменьшить пагубное воздействие на экологию. Кстати, боннский факультет агрономии - единственный в Северном Рейне-Вестфалии.

    Автор: Татьяна Вайнман


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