10 лучших немецких университетов

Боннскому университету - 200 лет

Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.