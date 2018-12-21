10 лучших зимних курортов Германии

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
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