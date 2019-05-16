10 вещей, которые вы просто обязаны знать о Бетховене

1. Биография гения в режиме быстрой перемотки

Точная дата рождения Бетховена (Ludwig van Beethoven) - первая из загадок его биографии. Точно известен лишь день его крестин: 17 декабря 1770 года в Бонне. Ребенком он учился играть на фортепиано, органе и скрипке. В семь лет дал первый концерт (отец хотел сделать из Людвига "второго Моцарта").

В 12 лет Бетховен начал писать свои первые сочинения с забавными названиями вроде "Элегия на смерть пуделя" (предположительно под впечатлением от кончины реального пса). В 22 года композитор уехал в Вену, где и прожил до конца жизни. Он скончался 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет, предположительно от цирроза печени.

2. "К Элизе": Бетховен и прекрасный пол

И эта тема окружена тайнами. Факт заключается в том, что Бетховен никогда не женился. А вот сватался неоднократно - в частности, к певице Элизабет Рёккель (Elisabeth Röckel, которой, как полагает немецкий музыковед Клаус Копиц (Klaus Kopitz), посвящена знаменитая ля-минорная багатель "К Элизе") и пианистке Терезе Мальфатти. О том, кем была неведомая героиня знаменитого письма "к бессмертной возлюбленной", ученые также спорят, сходясь на кандидатуре Антонии Брентано (Antonie Brentano) как наиболее реальной.

Ужель та самая Элиза? Элизабет Рёккель

Правды мы не узнаем никогда: Бетховен тщательно скрывал обстоятельства своей личной жизни. Но близкий друг композитора Франц Вегелер (Franz Gerhard Wegeler) свидетельствовал: "В годы жизни в Вене Бетховен постоянно находился в любовных отношениях".

3. Непростой в быту человек

Неопорожненный ночной горшок под роялем, объедки среди партитур, всклокоченная шевелюра и заношенный шлафрок - и это тоже, судя по многочисленным свидетельствам, был Бетховен. Жизнерадостный молодой человек с возрастом и под влиянием недугов превратился в довольно непростого в повседневном обращении персонажа.

В своем "Гейлигенштадтском завещании", написанном в состоянии шока от осознания наступающей глухоты, Бетховен указывает именно на болезнь как на причину своего дурного характера: "О вы, люди, считающие меня злонравным, упрямым или мизантропичным - как вы несправедливы ко мне, ведь вы не знаете тайной причины того, что вам кажется. /…/ Вот уже шесть лет я пребывают в безнадежном состоянии, усугубленном невежественными врачами…"

4. Бетховен и классика

Бетховен - последний из титанов "венской классики". В общей сложности он оставил потомкам более 240 сочинений, среди них - девять завершенных симфоний, пять фортепианных концертов и 18 струнных квартетов. Он, по сути, заново изобрел жанр симфонии, в частности, впервые использовав в Девятой симфонии хор, чего до него никто не делал.

5. Единственная опера

Оперу Бетховен написал лишь одну - "Фиделио". Работа над ней далась композитору мучительно, а результат до сих пор убеждает не всех. На оперном поприще Бетховен, как указывает российский музыковед Лариса Кириллина, вступал в полемику со своим кумиром и предшественником - Вольфгангом Амадеем Моцартом (Wolfgang Amadeus Mozart).

"Бетховен сочиняет": картина Карла Шлёссера возникла уже в конце 19 века

При этом, как указывает Кириллина, "концепция "Фиделио" прямо противоположна моцартовской: любовь - не слепая стихийная сила, а нравственный долг, требующий от своих избранников готовности к подвигу. Первоначальное название оперы Бетховена, "Леонора, или Супружеская любовь", отражает этот антимоцартовский моральный императив: не "так поступают все женщины", а "так должны поступать все женщины".

6. "Та-та-та-таааа!"

Если верить первому биографу Бетховена Антону Шиндлеру (Anton Schindler), сам композитор говорил о начальных тактах своей Пятой симфонии: "Так сама судьба стучится в дверь!" Более близкий Бетховену человек, его ученик и друг, композитор Карл Черни (Carl Czerny) вспоминал, что "тему симфонии C-Moll Бетховену навеял крик лесной птицы"… Так или иначе: образ "поединка с судьбой" стал частью бетховенского мифа.

7. Девятая: симфония симфоний

Девятая симфония Бетховена, премьера которой состоялась 7 мая 1824 года в Вене и сопровождалась шквалом оваций, которые полностью потерявший слух композитор не мог услышать, до сих пор является непревзойденным сочинением в истории музыки. "Ода к радости" на стихи Шиллера (Friedrich Schiller) стала гимном единой Европы.

Интересный факт: при изобретении технологии записи музыки на компакт-диски именно длительность Девятой симфонии (более 70 минут) определила параметры нового формата.

8. Бетховен и революция

Радикальность представлений Бетховена о роли и значении искусства вообще и музыки в частности сделали его кумиром различных революций, в том числе и социальных. Сам композитор вел при этом вполне буржуазный образ жизни.

9. Прижимистая звезда: Бетховен и деньги

Бетховен уже при жизни был признанным гением и никогда не страдал от недостатка самомнения. Это отражалось, в частности, на его представлениях о размере гонораров. Бетховен охотно принимал заказы от щедрых и влиятельных меценатов, а с издателями порою вел переговоры в очень жестком тоне. Композитор был не миллионером, но весьма состоятельным человеком по меркам своей эпохи.

10. Глухой композитор

Бетховен начал глохнуть в возрасте 27 лет. Болезнь развивалась на протяжении двух десятилетий и полностью лишила композитора слуха к 48 годам. Новейшие исследования доказывают, что причиной стало заболевание сыпным тифом - распространенной во времена Бетховена инфекцией, которую часто переносят крысы. Однако, обладая абсолютным внутренним слухом, Бетховен мог сочинять музыку и будучи глухим. До последних лет жизни он не оставлял отчаянных - и, увы, безрезультатных, - попыток восстановить слух.

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По историческим местам Бонна Новое ведомство канцлера От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

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По историческим местам Бонна Старая ратуша За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

По историческим местам Бонна Петерсберг Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

По историческим местам Бонна P.S. Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии. Автор: Максим Нелюбин

